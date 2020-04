Dresden

Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen weitgreifenden Einschränkungen kann Kunst gegenwärtig nicht in Galerien oder Museen gezeigt und angeschaut werden. Für die Künstlerinnen und Künstler bedeutet das einen erheblichen Verlust an Öffentlichkeit und natürlich auch den Ausfall von Einnahmen durch den Verkauf ihrer Werke.

Kooperation mit Künstlerbund

Die DNN wollen in Zusammenarbeit mit dem Künstlerbund e. V. den Künstlern Öffentlichkeit bieten und ihre Werke unseren Lesern vorstellen. Sollten sich Kunstfreunde für das präsentierte Werk oder/und weitere Arbeiten der Künstler interessieren und diese erwerben wollen, sind wir gern vermittelnd behilflich. Die Präsentation erfolgt auf unbestimmte Zeit, wöchentlich werden die vorzustellenden Werke per Los gezogen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir beginnen die Serie mit Justus Bräutigam: „ Virus 1“,

Acryl auf Leinwand, 2020

Justus Bräutigam wurde 1984 in Dresden geboren. Seit seinem Diplom 2015 an der Hochschule für Bildende Künste Dresden und dem Meisterschülerstudium gewann er bereits mehrere Kunstpreise. In seiner künstlerischen Arbeit geht es um „Schutzmasken, Porträts, Outdoorexpeditionen und um existenzielle Dinge“, wie er schreibt. Auch auf dem Bild ist ein Maskenträger zu erkennen. Seine Haut und die Maske sind bereits von Viren befallen. Daher die Farbgebung. Das Bild entstand bereits, „als das Corona-Virus noch in China war“. (Preisvorstellung: 840 Euro)

