Kunst mit Schimmel: Dresdner und Meißner erhalten Preis für Kalender

Für ihr gemeinsam erdachtes und umgesetztes Kalenderprojekt„MACROPOLiS 2020 – Die Zeit existiert nicht“ haben Ulrich Thieme (Druckerei Thieme/ Meißen), Thomas Walther (Agentur Ö-Grafik/ Dresden) und der Dresdner Fotograf Matthias Creutziger vom Grafischen Club Stuttgart den Grand Prix und Gold beim Gregor Calender Award 2020 erhalten. Damit geht in dieser Form die Auszeichnung zum ersten Mal in die neuen Bundesländer.

Künstlerteam dreimal in Folge ausgezeichnet

Der Gregor Calendar Award zählt zu den wichtigsten Wettbewerben der Druck- und Medienbranche Europas. Er wurde zum 70. Mal durchgeführt und ist gleichzeitig die größte Kalenderschau der Welt. Damit erhielten Creutziger, Walther und Thieme nach dem „ Gregor Photo Calender Award 2018“ für „¿Que bolá Cuba?“ und dem Gregor Calender Award in Bronze 2019 für „Souks Inside“ zum dritten Mal in Folge Auszeichnungen in diesem Wettbewerb.

Matthias Creutziger, Thomas Walther, Ulrich Thieme und Ulrich Stetter bei der Preisverleihung. Quelle: Matthias Creutziger

Schimmel zaubert eigenwillige Motive aus alten Dias

In der Begründung der Jury heißt es: „Ordentlich archivierte Diapositive, mit Motiven u. a. aus den USA, Armenien, dem Tessin – für den Rest des Lebens festgehalten, so glaubte der Fotograf Matthias Creutziger." Dann allerdings wurden die Dias im Kellerarchiv von Schimmel und Bakterien befallen, verändert, verwandelt, umgestaltet. „Das einzigartige Ergebnis dieses Verfalls, zufällig von dem prominenten Jazz- und Theaterfotografen entdeckt, führte zu der völlig verrückten Idee, diesen Kalender mit der provokanten These „Die Zeit existiert nicht" zu realisieren... Verwischungen, Auslöschungen, Unschärfe, Farbveränderung – mit dem Lauf der Natur entwickelten sich ganz neue, eigenwillige Motive. Das Ergebnis: die Veränderung aller Dinge.“

Auf jedem Kalenderblatt steht ein Textzitat zur Zeit aus dem Buch der Prediger, welches im 4. oder 3. Jahrhundert vor Christus in Jerusalem oder vielleicht auch in Alexandria entstanden ist. Diese Texte findet man im Alten Testament (Der Prediger Salomo „ Alles hat seine Zeit", Kohelet, Pred 3). Mit jedem Monat nimmt die Grammatur des Papieres ab, so wie die Tage des Jahres.

„MACROPOLiS 2020 – Die Zeit existiert nicht“, Auftraggeber: Druckerei Thieme GmbH, Konzeption: Thomas Walther, Matthias Creutziger, Ulrich Thieme, Gestaltung: Thomas Walther, BBK, Fotografie: Matthias Creutziger, DGPh, Texte: Thomas Walther, Matthias Creutziger

Von -ße