Mit den ersten zarten Knospen der Frühlingsboten erblüht auch die Kunst im öffentlichen Raum um die Robotron-Kantine im Herzen von Dresden zwischen Rathaus und Hygiene-Museum. Bis Ende November 2022 hat das Kunsthaus Dresden hier unter dem Titel „CAMPUS Kantine“ einen bunten Kunst- und Veranstaltungsstrauß gebunden, der diverse städtische und etliche überregionale und internationale Projektpartner mit einfasst.

Der Auftakt glitzert direkt in leuchtendem Blau weithin sichtbar mit dem Frühlingshimmel um die Wette. Die Arbeit „Ocean Blue“ stammt von der Berliner Künstlerin Bettina Allamoda und besteht aus einer 30 Meter langen, paillettenbesetzten Stoffbahn, die die Robotron-Kantine seitlich umspielt, in den Himmel ragt und schließlich in einem der benachbarten Bäume ausläuft. Der Paillettenstoff sei dabei auch eine Art Medium, das im wahrsten Wortsinn den ihn umgebenden Raum spiegelt, erklärt die Künstlerin.

Der Interimsstatus bleibt bestehen

Jener unmittelbare Raum wird in den nächsten Jahren von einer Großbaustelle geprägt sein. Der neue Eigentümer des Areals, auf dem auch die langjährig heiß diskutierte Robotron-Kantine steht, ist die Gateway Real Estate Immobiliengruppe, die auf dem angrenzenden Gelände Gebäude mit hunderten Mietwohnungen und Geschäftsbereichen schaffen wird. Auf Nachfrage erklärt der abgesandte Vertreter Jens Timm – einer ihrer Vertreter auf der Kunsthaus-Pressekonferenz – , dass es „keinen Masterplan“ für den Fortgang der kulturellen Weiternutzung gäbe, ein Abriss aber definitiv nicht geplant sei.

Der Kunst bleibt also vorerst weiterhin der Interimsstatus, wobei sich das Kunsthaus einer breiten Unterstützung sicher sein kann. „Die Kunst, die wir über den Sommer hier erleben, ist ein Brückenschlag in die Stadtgesellschaft“, betont Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). „Es muss unser Anspruch sein, dass Dresden ein relevantes Zentrum der internationalen zeitgenössischen Kunst ist.“

Bereits ab sofort sind zwei Kooperationen mit Dresdner Kulturinstitutionen im öffentlichen Raum sichtbar. Entlang des Bauzauns der besagten Großbaustelle hat das Jugend-, Kultur- und Integrationszentrum SPIKE e.V. das Urban Art Projekt #eyeswideforlove begonnen. Der Verein, der seit vielen Jahren erfolgreich für die Schaffung und den Erhalt legaler Graffiti- und Urban Art-Flächen kämpft, möchte mit diesem partizipativen Konzept die Augen öffnen für mehr Mitmenschlichkeit und Verbundenheit. Regionale und internationale Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt, aber auch jede Dresdnerin und jeder Dresdner ist eingeladen, sich mit eigenen Positionen zum Thema Augen an dem Projekt zu beteiligen.

HfBK-Rektor: „Ein Juwel mitten im Stadtraum“

Außerdem ist schon jetzt eine Seitenfassade der Robotron-Kantine mit einem vielteiligen Plakat-Mosaik gestaltet. Studierende der Klasse Nicolai der Hochschule für Bildende Künste Dresden haben unter dem Titel „Wem gehört die Fläche?“ eine Plakatserie entwickelt, mit der sie scheinbar willkürlich und trotzdem immer stimmig wiederholend die Ostfassade in zwei Reihen plakatiert haben. Inspiriert wurden sie von den seriellen Formsteinwänden der Künstler Friedrich Kracht und Karl-Heinz Adler, die zu DDR-Zeiten vielerorts das Fassadenstadtbild Dresdens prägten und für deren Erhalt auch erst in jüngerer Zeit eine gewisse Sensibilität entstanden ist. Im Übrigen stammt auch die äußere Balustradengestaltung der Robotron-Kantine, die den Plakaten vorgelagert ist, von Friedrich Kracht, womit sich gewissermaßen ein Kreis schließt.

HfBK-Rektor Matthias Flügge, der von Anfang an als Unterstützer des Kunstzentrums robotron-Kantine auftrat, bezeichnet das Areal als ein Juwel mitten im Stadtraum und freut sich über das hiesige Sichtbarwerden von künstlerischen Positionen seiner Studierendenschaft, das sich im Laufe des Jahres in weiteren Projekten fortsetzen wird. Um niedrigschwelliges Sichtbarmachen von Kunst geht es auch der Kunsthaus-Leiterin Christiane Mennicke-Schwarz. Sie habe „Lust auf Auseinandersetzung im Stadtraum“ und betreibe gerne „künstlerische Wegelagerei“ an jenem zentralen Ort, der dank der benachbarten Skateranlage auch neue, junge Zielgruppen erreichen könnte. Deshalb werden alle Veranstaltungen und Ausstellungen kostenfrei sein.

Den Auftakt bildet die Ausstellung „BURN BY STAYING COOL“ der bosnischen Künstlerin Sejla Kamerić, die am 8. April eröffnet wird (läuft bis 29. Mai). Die Schau ist eine konzeptionelle Weiterentwicklung ihrer Kunstaktion „The Party is over“ zum Thema Fast Fashion, die seit Anfang Januar dieses Jahres an verschiedenen Dresdner Institutionen, wie der SLUB, dem Staatsschauspiel und dem Kunsthaus läuft. Bei der Planung war noch nicht abzusehen, wie aktuell diese Schau mittlerweile sein würde, verarbeitet die Künstlerin in ihren Arbeiten doch auch verschiedene Folgen von Krieg, Flucht und Vertreibung.

Danach folgt eine hochkarätige Ausstellungsübernahme der Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn zum Thema „Fragments from Now for an Unfinished Future“ mit internationalen künstlerischen Positionen zu gesellschaftlich relevanten Themen (24. Juni bis 21. August). Weitere Ausstellungen werden sich im Laufe des Jahres – in Kooperation mit dem Bund Deutscher Architekten – mit Strategien zum Erhalt bestehender Architektur auseinandersetzen (1. Juli bis 21. August) und via transnationalem Kooperationsprojekt mit Partnern aus Beirut, Warschau und Bihac, der ebenfalls aktueller denn je erscheinenden Frage nachgehen, ob und wie der Kalte Krieg in uns weiterlebt („Nordost Südwest“ im Herbst 2022).

Informationen zum Programm und den Veranstaltungen unter: https://kunsthausdresden.de

Von Susanne Magister