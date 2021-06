Kunst am Bau: „Gong!“ am Gymnasium Dresden-Pieschen wird eingeweiht

Dresden

Am Postplatz kann man sie noch deutlich sehen, die blauen Rohrleitungen. Sie schlängeln sich durch den ganzen Platz, vorbei an den neuen Wohn- und Bürohäusern. Normalerweise aber liegen sie unter der Erde - als ein weit verzweigtes und viele Kilometer langes Netz. Sie sind das Fundament unserer Versorgungsinfrastruktur: Wasser zum Trinken und Duschen, Gas und Wärme zum Heizen und Strom für Licht und Laptop. Rohrleitungsbauer ist also ein wichtiger Beruf.

Und ganz offensichtlich auch ein kreativer. Denn wie kann es anders sonst sein, dass der Künstler André Tempel wieder einmal Rohre verlegt hat? Die Rohre aus seiner Lehrzeit scheinen ihm immer noch zu faszinieren. „Das Material ist wie gemacht für uns Künstler“, meint er und weiter: „Es ist ein echter Bringer, so einfach, so simpel und dennoch so vielseitig, interessant.“ Diese Rohre aus Stahl könne man schneiden, biegen, drehen, schweißen. So wie diese hier – im einstigen Gelände der Bahn, im Schulcampus Pieschen.

Glossig glänzend und so simpel wie möglich

André Tempel, geboren 1970 in Schwedt, hat tatsächlich wieder Rohre, genauer gesagt Entwässerungsrohre, geschnitten, gedreht, geschweißt. Auf dem ersten Blick ein grellbuntes Ungetüm, abgeworfen auf dem Schulhof – ein Etwas in Giftiggrün und Pink mit Schweißnähten, die Raupen gleichen. Glossig glänzend und so simpel wie möglich, wie der gebürtige Schwedter betont. „Ich wollte es nicht schön haben, nicht glatt. Es sollte schon roh sein. Eben knallen, lieber mehr als weniger“, sagt er. Das sei hier schließlich ein Schulhof und kein Garten im Seniorenheim.

Auf dem zweiten Blick entpuppt sich das Ungetüm als ein riesiges Klettergerät. Die Rohre laden zum Balancieren ein und wahrscheinlich noch mehr zum Sitzen, zum Ausruhen, zum sich Treffen und Reden mit Freunden. Erst beim längeren Betrachten aber entdeckt man die Botschaft, die in diesen Rohren steckt – die Schrift, das Ausrufezeichen: „Gong!“ So steht es da, in riesigen Buchstaben. Gong! Wie das Pausensignal. Man muss schon eine Weile entlang den Rohren folgen, vor und zurück, bis man es genau sieht. Oder aus den Fenstern des Schulgebäudes schauen. Dann ist das Pausensignal nicht zu übersehen.

„Ich liebe es, Stadträume mitzugestalten. Dieses urbane Industriegelände lädt gerade dazu ein. Und natürlich, wenn ich Kunst am Bau für eine Schule plane, dann muss ich mich auch fragen, was Schüler besonders cool finden. Pausen natürlich“, erzählt der 51-Jährige. Dieser Kontext zur Landschaft, zum Raum sei ihm sehr wichtig. Es dürfe nicht nur knallen, es brauche eben auch Inhalte. Sonst könne man solcherlei Projekte für Kunst am Bau auch sein lassen, sagt er weiter. Der Künstler ist in Dresden kein Unbekannter. Seine „Amalia“ aus Fichtenholz, Schrauben, Lack, Tonnen und Sand in der Petersburgerstraße, Ecke Lingnerallee sorgte 2013/2014 für Aufruhr in der Stadt. Aktuell kann man seine farbigen, geometrisch angeordneten Streifen an der Robotron-Kantine sehen.

„Die einen sind begeistert, die anderen finden es doof“

Der „Gong!“ am Schulcampus Pieschen ist eines der vielen Wettbewerbsergebnisse, welche die Stadt Dresden in den vergangenen fünf Jahren im öffentlichen Raum umgesetzt hat. Dazu zählen u.a. die Fischskulptur aus Stahl in der Kita Schützenhofstraße 103, die Lichtinstallation „Elektrobahnen“ am Marie-Curie-Gymnasium oder die Fassadengestaltung an der 15. Grundschule in der Seifhennersdorfer Straße. 192 200 Euro hat Dresden dafür insgesamt ausgegeben. Aktuell realisiert das Hochbauamt am Gymnasium Klotzsche im Zuge der Baumaßnahme bis 2023 ein weiteres Kunstwerk am Bau.

Für André Tempel geht mit dem „Gong!“ ein spannendes Projekt zu Ende. Eines aber ist ihm noch wichtig zu sagen: „Ohne die Firma Holstein aus Freital hätte ich diese Skulptur nicht schaffen können. Klar, ich habe mir alles vorher ausgedacht, ausgerechnet, Modelle hin und her gedreht, verbogen und verschoben. Doch Rohrleitungsbauer bin ich schon lange nicht mehr. Vom Werkzeug, was ich dazu brauche, aber nicht selbst besitze, mal ganz abgesehen.“ Wie die Schüler auf dem Campus auf seine Rohre reagieren? „Das ist mir natürlich nicht egal. Aber es ist mir nicht wichtig genug. Die einen sind begeistert, die anderen finden es doof. Aber zum Schluss werden sie sich genau hier in den Pausen treffen. Das ist doch das Entscheidende, darum ging es mir. Einen Platz zu schaffen, der mit Leben erfüllt wird.“

