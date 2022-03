Kuno kann alles – oder? Neues Stück am tjg Dresden

Dresden

Am Dresdner Theater Junge Generation (tjg.) heißt es„Kuno kann alles“. Gleich zu Beginn der 45-minütigen Inszenierung zählt Kuno auch für das Publikum noch einmal alles auf, was „alles“ so umfasst: Musik mit den Händen machen, auf einem Bein stehen, von einer auf die andere Sekunde verschwinden und sich spannende Geschichten über Drachen ausdenken. Seine beste Freundin hingegen, Karo, ist eher zurückhaltend und gibt mit ihren Fähigkeiten nicht so an.

Als sich die beiden auf Drachenjagd begeben wollen, kann es Kuno kaum erwarten, voranzupreschen und sich ohne Furcht in das neue Abenteuer zu stürzen. Er macht sich über seine Freundin lustig, die ihn mit einem großen Koffer und allerlei sieben Sachen im Schlepptau begleiten möchte. Und was sie alles dabei hat: Notizheft, Bleistift, Radiergummi, Kompass, eine Banane und Kunos Asthmaspray.

Reise zu den Schwarzen Bergen

Der britische Autor Henry Mason hat mit „Kuno kann alles“ ein Stück für Kinder ab vier Jahren geschrieben, das auf der Probebühne der Theaterakademie am tjg. unter Leitung von Andreas Steudtner Premiere feierte. Das Bühnenbild (Ulrike Kunze) wird dabei bewusst reduziert gehalten – einzig Karos Rollkoffer und ein Stuhl, der je nach Situation einen hohen Zahn, ein Abflussrohr, einen Baum oder auch einen steilen Hang darstellte, werden benötigt. So ist diese mobile Inszenierung nicht nur für die Bühne des tjg. geeignet, sondern kann auch in die verschiedenen Einrichtungen für Kinder in der Stadt und Umgebung kommen.

Auf ihrer Reise zu den Schwarzen Bergen, wo der Drache laut Kuno wohnen soll, müssen die beiden viele kleinere und größere Aufgaben bewältigen: einen Gartenzaun überspringen (Kuno springt, Karo geht durch das Tor), auf einen Baum klettern, um die Entfernung und die Richtung zu den Schwarzen Bergen einzuschätzen (Kuno klettert, Karo richtet sich nach ihrem Kompass) und durch ein Labyrinth laufen.

Als sie die Tücken des Weges überstanden haben und in der Drachenhöhle angekommen sind, treffen sie auf Frau Drachin, die sichtlich verärgert scheint, in ihrer Ruhe gestört worden zu sein. Karo kann sie allerdings besänftigen, indem sie ihr die Situation auf Drachensprache erklärt – einer Sprache, die sich wohl aus verschiedenen europäischen Sprachen zusammensetzt. Jedoch zieht Kuno durch eine unbedachte Aktion den Zorn der Drachin auf sich, und die beiden fliehen Hals über Kopf aus dem Schwarzen Gebirge.

„Alles, nein, alles kann ich nicht“

Und da merkt Kuno, wie gut es ist, dass er Karo als Freundin hat. Während er auf der Reise damit beschäftigt war, Karo mitzuteilen, wie gut er alles kann, hatte Karo alles in ihrem Notizbuch festgehalten und eine Karte für den Rückweg angelegt. Nun ist sie es, die weiß, wie sie wieder zurückkommen, und Kuno gibt zu: „Alles, nein, alles kann ich nicht.“

Die beiden Schauspieler Simon Käser und Stefan Kuk harmonieren ganz fantastisch als beste Freunde, und es sind besonders die kleinen Momente, in denen man die enge Freundschaft zwischen den beiden Kindern ganz besonders spürt, beispielsweise, als Karo Kuno mit seinem Reißverschluss hilft oder Kuno Karo die Angst vor der Höhe nehmen kann. Bettina Sörgel überzeugt als aufmerksame, manchmal furchteinflößende und doch freundliche Frau Drachin.

Von Clarissa Seiferheldt