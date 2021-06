Meißen

Die Sommermonate stehen vor der Tür und alle Zeichen auf Hoffnung. In Meißen soll die lange kulturelle „Winterstarre“ nun weichen und ein heißer Kultursommer beginnen. Gemeinsam haben sich die Städte Meißen, Coswig, Radebeul und Riesa bei der Kulturstiftung des Bundes beworben. Diese hatte die Förderung „Kultursommer 2021“ ausgeschrieben. Kommunen konnten sich mit neu entwickelten, vielfältigen Kunst- und Kulturprogramm für eine finanzielle Förderung bewerben.

Erfolgreiche Bewerbung trotz Eile

„Es musste alles sehr schnell gehen“, erklärt Meißens Kulturreferentin Sara Engelmann. Ende März kam die Radebeuler Kulturamtsleiterin Gabriele Lorenz auf Meißen zu und initiierte die Bewerbung. Rund vier Wochen später endete schon die Antragsfrist für die Förderung. Trotz der Eile war die Bewerbung erfolgreich: In Meißen stehen nun insgesamt 87 500 Euro für eine kleine Kulturexplosion bereit. 80 Prozent der Summe stiftet der Bund, die restlichen 17 500 Euro hat die Domstadt zur Verfügung gestellt. Was hat die nun Stadtverwaltung vor?

Honorare für freie Künstler und Techniker

„Wir wollen nach draußen locken. Raus aus den vier Wänden, ins Grüne und ins Blaue. Wir lassen uns überraschen, was wir in der Kürze der Zeit organisieren können und laden alle ein, mitzumischen und teilzuhaben“, erklärt Sara Engelmann. Die Planung laufe auf Hochtouren. Ein konkretes Programm gibt es zwar noch nicht, dafür aber ein Motto: „Heißzeit“. Kulturakteure, Veranstalter, Vereine, Kinder- und Jugendeinrichtungen und alle, die selbst die „Heißzeit“ mitgestalten möchten, sind aufgerufen, ihre Ideen, Anregungen, Vorstellungen und Fragen an kultursommer@stadt-meissen.de zu senden. Alles ist möglich, so die Idee. Die bereitstehende Förderung werde voraussichtlich „größtenteils in Honorare fließen“, meint Engelmann. Der Schwerpunkt liege bei freischaffenden Künstlern und Veranstaltungstechnikern. „Uns ist wichtig, dass die Leute nicht nur zuschauen, sondern hoffen auch auf Formate, bei denen die Menschen mitmachen“, sagt sie. Das könnten beispielsweise Workshops auf Plätzen oder offene Ateliers sein.

Spätestens im Juli geht’s los

Starten soll die „Heißzeit“ spätestens am ersten Juliwochenende. An diesem beginnt der „Heiße Sommer“, den das Theater Meißen und die Stadt in diesem Jahr gemeinsam veranstalten. Eventuell fällt der Startschuss schon früher. „Wir haben die leise Hoffnung auf ein kleines Fest auf dem Markt am letzten Juniwochenende“, offenbart Sara Engelmann. Dort solle es Breakdance-Battles mit DJ und Graffiti geben. Denn die „Heißzeit“ soll auch Jugendliche ansprechen. Neben der Breakdance-Crew The Saxonz wären dann auch Musiker der Elbland Philharmonie zu Gast, die das Finale musikalisch unterstützen. Die Verwaltung plane noch.

Gesucht: Veranstaltungs-Ideen und Akteure

Noch steht in den Sternen, was im Laufe der „Heißzeit“ alles passiert. Bislang gibt es nur einen groben Fahrplan mit fünf Themenbereichen: Unter dem Motto „Und Action!“ sind Projekte für Kinder und Jugendliche geplant, wie Spielplatzkonzerte, Sommerwerkstätten oder Battles. „Alles im Fluss!“ heißt es überall dort, wo die Elbe im Mittelpunkt stehen kann, etwa bei Ausstellungen, Land-Art oder Picknickkonzerten. Beim Thema „Alles glänzt!“ soll Meißens weißes Gold in den Fokus rücken. Möglich sind Schauwerkstätten, offene Ateliers und Workshops. Der Ausspruch „Wein doch!“ soll nicht zum Jammern verführen, sondern zu Lesungen, Weinproben, Musik und Kleinkunst rund um den edlen Tropfen. „Bunte Daumen!“ schließlich soll die Kultur in die Gärten, auf die Wiesen und Hinterhöfe der Stadt verpflanzen. „Dies sind erste Themenblöcke, die nach Lust und Möglichkeiten gefüllt werden dürfen. Wir wollen Kunst- und Kulturschaffende mit besonderen Ideen und ungewohnte Orte zusammenbringen für einen Sommer voller Genuss und natürlich mit allem spielen, was unsere Stadt einzigartig macht“, sagt Sara Engelmann.

Neue Formate und Orte ausprobieren

Nun gehe es darum, zügig Netzwerke zu aktivieren und alle ins Boot zu holen, die sich leidenschaftlich für die Kultur in Meißen einbringen. Zugleich weiß die Kulturreferentin, dass die plötzliche Finanzspritze neue Maßstäbe setze, die die Stadt im nächsten Jahr ohne Förderung nicht halten könne. „Es ist eigentlich wunderschön, aber auf der anderen Seite auch Wahnsinn. Die Krise ist noch nicht vorbei“, sagt sie. Je nach Pandemielage müsse sich das Programm anpassen, das sich ohne Vorlauf in Planung befindet. Ein sehr aufwendiger Prozess. „Neben den Plätzen der Altstadt wollen wir viele neue Orte bespielen, neue Formate ausprobieren, nach draußen gehen, andere Stadtteile einbeziehen und unseren freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern besondere Bühnen bieten“, sagt Sara Engelmann und fügt hinzu:„Wir kommen schon ordentlich ins Schwitzen.“

