Trägheit, Zorn, Wollust, Gier, Neid, Maßlosigkeit und Eitelkeit. Das sind, noch vor dem Lesen eines Buches von Peter Handke oder dem Verzehr von Schildkrötensuppe, jene sieben Todsünden, die man gemäß der Bibel besser nicht begeht. Aber Sündigen scheint aus der Zeit gefallen zu sein, weshalb die geniale Kabarettistin Lisa Eckhart mit „Vorteile des Lasters“ ein Programm gestrickt hat, das – nomen est omen – offenbar frank und frei eine Lanze für das Laster bricht. Sie trauert durchaus jenen Zeiten nach, als das Sündigen noch Spaß machte – und zwar eben weil es noch hinter Gottes Rücken erfolgte und die Gesellschaft eine „Nulltoleranz“-Sicht auf diese Sünden hatte. Aber mittlerweile sei die Welt ja eine Waldorfschule, „diese ewige Toleranz“.

Mit Lisa Eckart, bei der sich wasserstoffblondes Haar zum Kummer mancher Zeitgenossen mit tiefschwarzem Humor trifft, gehört zum Veranstaltungsreigen, bei dem unter dem Motto „Kultursommer im Großen Garten“ zum einen wie schon im Vorjahr die Junge Garde bespielt wird, zum anderen aber auch, und zwar erstmals seit langem wieder, das Parktheater. Geht es in diesem lauschigen, von Hecken abgeschirmten Amphitheater am Mittwoch, 19.30 Uhr, mit der Boulevardtheater-Produktion „Kachel & Mann – die Talkshow für alle Wetterlagen“ los, so wird in der Garde mit dem Gastspiel von Lisa Eckart am 3. Juli, 19.30 Uhr, der Spielbetrieb aufgenommen.

Getestet, genesen oder geimpft

Alles natürlich, man hätte es sich denken können, unter den Prämissen der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung, was u.a. heißt, dass ins Parktheater, das an sich eine Kapazität von 700 Plätzen hat, nur etwa 300 Besucher hereingelassen werden können, wie Rodney Aust, Chef der Bernd Aust Kultur Management GmbH, bei der Vorstellung des Programms wissen ließ. Ähnlich sieht es prozentual für die Junge Garde aus, in die eigentlich 5000 Zuschauer passen. Mitzubringen sind entweder ein Nachweis über eine komplette Impfung oder die Genesung von Corona oder alternativ ein tagesaktueller Test mit einem Negativ-Ergebnis. Rund um den Großen Garten gibt es vier Testzentren, die an Veranstaltungstagen verlängerte Öffnungszeiten haben, so im Carolaschlösschen oder im PPS Medical Fitness. Eine Online-Voranmeldung ist laut Mitteilung „in den meisten Fällen unkompliziert möglich“, am Einlass vor Veranstaltungsort gibt es definitiv keine Testmöglichkeit.

75 Veranstaltungen aus den Bereichen Kabarett und Comedy sowie Konzert und Theater sind angesetzt, gestemmt wurde das Programm von einem „Aktionsbündnis“, das sich aus der erwähnten Aust GmbH, dem Boulevardtheater, der Herkuleskeule sowie der Agentour zusammensetzt. Das Boulevardtheater schickt Publikumsrenner wie „Die Legende vom heißen Sommer“ oder „Azzurro – Wie zähme ich einen Italiener?“, die Herkuleskeule zeigt laut Intendant Philipp Schaller u.a. die neue Produktion „Im Kühlschrank brennt noch Licht“, aber auch „aktualisierte Repertoire-Programme“ wie „Lachkoma – Lachen, wenn’s zum Heulen ist“, zudem ein Gastspiel von Gisela Oechelhauser, die ihr Lene-Vogt-Programm „Der Pflaumenkuchen“ präsentiert. Die Agentour bringt diverse Kabarettisten wie Die Feisten, Dr. Eckart von Hischhausen oder auch Michael Mittermaier nach Dresden.

Vorverkauf entspricht nicht ganz den Erwartungen

Zwar sind einige Veranstaltungen ausverkauft, Rodney Aust räumt aber auch ein, dass man sich „mehr Explosion beim Kartenvorverkauf erwartet“ hätte. Über die Gründe darf spekuliert werden. Die einen werden darauf verweisen, dass viele Leute, die im Zuge von Corona weniger verdienten, nicht mehr so viel Geld in der Tasche haben, andere werden sagen, dass die Leute bei Open-air-Geschichten schon immer erst schauen, ob die Großwetterlage keine Niederschläge bringt, bevor sie sich Karten zulegen. Ausnahmen bestätigen die Regel: Peter Maffay sollte am 26. August im Rudolf-Harbig-Stadion spielen, nun tritt er gleich dreimal in der Garde auf, vom 26. bis 28. August, alle Konzerte sind bereits ausverkauft. Dresden ist nicht nur eine Stadt der Kaisermania, sondern auch der Maffaymania.

Apropos Karten: Rodney Aust ließ durchblicken, dass die Verträge mit den gebuchten Künstlern auf Corona-Basis neu konzipiert wurden (was heißt, dass die Künstler Abstriche bei der Gage machen mussten), sonst wären etliche Konzerte „gar nicht durchführbar“ gewesen. Gleichwohl kosten die Tickets schon wegen des erhöhten Aufwand auch ein paar Euro mehr.

Tickets sind an allen bekannten VVK-Stellen und unter konzertkasse-dresden.de erhältlich, zudem bieten die Veranstalter Karten für ihre jeweiligen eigenen Veranstaltungen an.

