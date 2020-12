Dresden

Das Palastkonzert des Dresdner Festspielorchesters am Sonnabend musste nicht abgesagt werden, aber in die virtuelle Welt der online-Plattform Dreamstage ausweichen. Das erforderte eine Menge zusätzlicher Arbeit und nicht zuletzt Geld – Jan Vogler, an diesem Abend Initiator und Solist, dankte insofern seinen Partnern, vor allem Philharmonie-Intendantin Frauke Roth und ihrem Team, die den Auftritt im Kulturpalast überhaupt ermöglicht hatten, sowie dem Sponsor Volkswagen, der die Dresdner Musikfestspiele seit 2009 unterstützt und zur Finanzierung des Abends beigetragen hatte.

Festliches, glanzvolles Konzert

Es wurde ein festliches, glanzvolles Konzert, mit Musik, das mit der dreiteiligen Sinfonia aus Johann Adolph Hasses „Artaserse“ begann. Dessen Cellokonzert D-Dur ist von der Neapolitanischen Schule (der Komponist war für einen Studienaufenthalt in Neapel gewesen) beeinflusst, verbindet den eleganten, grazilen Stil der Sonate mit dem konzertanten. Für Cellist Jan Vogler war es eine Rückkehr – 2007 hatte er das wunderschöne Stück mit dem Münchner Kammerorchester unter Reinhard Goebel aufgenommen, damals freilich noch mit modernem Instrumentarium und Stahlsaiten.

Seither ist viel passiert, hat sich Vogler mit Bach beschäftigt und weiß spätestens seit dem Album „Concerti di Venezia“ mit dem La Folia Barockorchester und Robin Peter Müller die Farben und Wärme von Darmsaiten und alter Stimmung zu schätzen – nun waren alle auf den Kammerton a bei 415 Hz eingestimmt (deutlich tiefer als ein Sinfonieorchester).

Ohne Dirigenten, aber unter der Leitung von Konzertmeisterin Chouchane Siranossian gab es auch zwei der Perlen aus dem Venedig-Album: Nicola Porporas Konzert für Violoncello, Streicher und Basso Continuo und Antonio Vivaldis Double Concerto RV 547. Um die virtuelle Barriere zu brechen, gab es Moderationen, die am treffendsten gelangen, wenn die Musiker miteinander sprachen. Wie in diesem Fall, als Jan Vogler und Chouchane Siranossian darum „stritten“, ob Vivaldi nun ein Cellokonzert mit obligater Violine oder ein Violinkonzert mit obligatem Cello geschrieben habe. Die Violine dürfe immer beginnen, „klagte“ Jan Vogler, dafür habe er, konterte Siranossian, schließlich das letzte Wort und beendete die Diskussion mit einem Vergleich: Es sei wie in der Liebe – die Frau habe immer recht. Recht war es, dieses herrliche Stück, eines der ersten echten Doppelkonzerte, ins Programm zu nehmen. Vivaldi übertraf darin mit Effekt und Emphase viele seiner eigenen Werke noch einmal.

Nur eigener, gegenseitiger Applaus für die Musiker

Der Venezianer hatte auch zahlreiche Flötenkonzerte geschrieben, für jenes C-Dur (RV 443) wechselte Anna Fusek aus der Gruppe der zweiten Violinen nach vorn (Fusek hat außerdem einen Abschluss im Fach Klavier.) Die Flöte beherrscht sie virtuos und ließ Vivaldis Vogelgezwitscher strömen. Die Kamera kam ihr dabei so nahe wie sonst nicht einmal die Besucher in der ersten Reihe – wenigstens virtuell wurde die Distance aufgehoben.

Oboisten und vor allem Hornisten waren schon mit der Sinfonia von Johann David Heinichens Serenata di Moritzburg funkelnd hervorgetreten. Mit einem Konzert Johann Friedrich Faschs durften sie sich noch einmal glänzend präsentieren – Faschs Werke gehören zu den festlichsten überhaupt und stehen Händels Wasser- oder Feuerwerksmusik in nichts nach.

Dass die Musiker, die nur ihren eigenen, gegenseitigen Applaus hören konnten, jenen des Publikums voraussetzten und aus Heinichens Serenata „La chasse“ zugaben, war mehr als angemessen.

Von Wolfram Quellmalz