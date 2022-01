Dresden

Die Gäste der Philharmonischen Konzerte am Wochenende kamen aus Russland und Frankreich. Franz Liszt, einer der ersten Virtuosen der Musikgeschichte, hatte beide auf Konzertreisen besucht, kam aber auch nach Dresden und Prag, der Heimat Josef Suks. Im Dresdner Kulturpalast fanden sie wieder zusammen.

Eigene Lesart eines klassischen Werkes

Während die historische Rolle des Pianisten Franz Liszt klar umrissen scheint, sind viele seiner Kompositionen, mit Ausnahme eines Kanons an Klavierliteratur, weit weniger im Repertoire verhaftet. Das eröffnet auf der anderen Seite allerdings Hörmöglichkeiten, denn die Anzahl der Referenzeinspielungen oder -aufführungen ist geringer. Insofern offenbarten Bertrand Chamayou und Dima Slobodeniouk in Liszts erstem Klavierkonzert eine eigene Lesart, wohlgemerkt gemeinsam – dass sie sich einig waren, trug wesentlich zum gelungenen Auftritt bei. Denn sie begannen das Allegro maestoso keineswegs im klassischen Standard (etwa im Stile eines Alfred Brendel, wenn zumindest diese Referenz erlaubt sei), sondern belebten es in einem vitalen Marschgestus, der durchaus an Tschaikowski erinnerte. Ihr Deutungshorizont reichte weiter als nur bis zu „virtuos, kraftvoll und beeindruckend“ – den kadenzartigen Mittelteil des ersten Satzes formte Bertrand Chamayou, von Fabian Dirrs Klarinette flankiert, romantisch aus, wozu sich bald Konzertmeisterin Heike Janicke gesellte.

Nicht nur im Übergang der Sätze (ohne Pause), auch zwischen unterschiedlich instrumentierten Passagen und bei der Einbindung von Soli bewies Dima Slobodeniouk Feingefühl und eine große Sichtweite – das sollte bei Josef Suk noch für Spannungsmomente sorgen. Zunächst aber nahm Bertrand Chamayou das Publikum mit einem der Petrarca-Sonette Franz Liszts auf eine poetische Italienreise.

Der Engel des Todes

Hinsichtlich des Repertoires besteht bei Josef Suk wohl ein noch deutlich größerer Nachholbedarf als bei Franz Liszt. Dabei zeigt sich sein Œuvre auch über manche Kammermusikperle hinaus als Gourmetstück oder gar Ereignis. Die zweite Sinfonie, „Asrael“ nach dem Engel des Todes benannt, da das Stück im Gedenken an Suks Schwiegervater Antonín Dvorák und dessen Tochter, Josef Suks Ehefrau Ottilie, entstand, gereicht nicht nur im Ausmaß an Gattungsriesen wie jene Gustav Mahlers.

Auch in ihrer Schicksalsbeladenheit finden sich Bezüge, wie die unerbittlichen Schläge der großen Trommel (Mahlers sechste Sinfonie war etwa zur gleichen Zeit entstanden). Und doch enthalten die fünf Sätze, vier davon Andante oder Adagios, mehr als nur Klage und Trauer. Vielmehr scheinen sich Lebensbilder, Erinnerungen darin zu zeigen, die im Mittelsatz einem Vivace (also „lebhaft“) plötzlich glitzern.

Eine alles erdrückende Tragik ließ Dima Slobodeniouk selbst in langsamen Teilen nicht aufkommen. Vielmehr folgte er den feinen Linien von Suks Tongemälde (der die Gattung ähnlich geweitet hatte wie Liszt mit seinen Sinfonischen Dichtungen), was teilweise unter die Haut ging. Dabei überraschte die Dresdner Philharmonie zuweilen mit einem Klang, als sei das ganze Orchester ein großes Klavier oder eine menschliche Singstimme, dann wieder ließ Dima Slobodeniouk die Lebenslinien bis weit in die Blechbläser fluten – eine Flut, die in der Prägnanz nicht nachließ und spannungsreiche Konturen behielt.

Das Konzert am Sonnabend wurde auf Takt 1 übertragen und ist dort weiterhin in der Mediathek abrufbar. Darüber hinaus gibt es am 30. Januar ab 20.03 Uhr einen Mitschnitt auf Deutschlandfunk Kultur zu hören.

https://www.takt1.de/dresdner-phil-chamayou-slobodeniouk

Von Wolfram Quellmalz