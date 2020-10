Dresden

„Ausverkauft!“ Mit diesem ironischen Zuruf begrüßt Joachim Król die versprengt im Parkett des Dresdner Kulturpalastes sitzenden Besucher seiner Lesung mit Lucas Vogelsang. Beide bedanken sich dann aufrichtig bei denen, die gekommen sind und so dafür sorgen, dass wenigstens noch ein bisschen Kultur stattfindet. „Unter solchen Bedingungen ist das sicher!“ Auf jeden Fall tausendmal sicherer als das, was sich das feierwütige Volk so auf den Straßen der Neustadt leistet, möchte man hinzufügen. Oder Oma Erna und Opa Ernst mit Hilde ihre Familie im Wohnzimmer.

Womit ich nun unvermittelt in die Diktion meiner Heimatregion gerutscht bin. Passiert einfach, wenn frau es mit dem Ruhrgebiets-Urgestein Joachim Król zu tun hat – der ja auch nicht mehr in Essen lebt, aber noch immer so spricht, dass hörbar ist, wo er wech is. Król, er ist auch so etwas wie eine Hauptfigur in dem gemeinsam mit Vogelsang erstellten Buch „Was wollen die denn hier?“ ( Rowohlt), das die beiden vorstellten.

„Wir können auch anders“

Denn dieses Buch, das nach dem Adjektiv „grundsympathisch“ schreit, es folgt einerseits den Spuren des Detlev Buck-Films von 1989, „Wir können auch anders“, einem wilden Roadmovie mit Król und Horst Krause, andererseits denen Joachim Króls, wenn der „Hippie“ nach Berlin trampte und in der letzten Ost-Raststätte, in Michendorf, wie all die anderen Tramper abgesetzt wurde und einen Kaffee trank. Vermutlich serviert von Cornelia Wirth, die dort 35 Jahre arbeitete, und die die beiden Chronisten aufsuchten – um sich 30 Jahre nach dem Mauerfall deren Geschichte anzuhören. Journalist Vogelsang, fast 30 Jahre jünger als Schauspieler Król, ist hier wie bei den anderen Begegnungen eher der Chronist.

Grundsympathisch sind diese Schilderungen deshalb, weil die beiden Männer nie verhehlen, dass sie „zwei genuine Westfressen“ sind, wie Vogelsang das eingangs formuliert, es also eindeutig ein West-Blick auf den Osten und die ehemaligen DDR-Bürger ist, der jedoch gleichzeitig absolut offen und frei ist. Der oft staunt, aber nicht wertet.

Zeit der Grenzöffnung

Ein Männerbuch ist es auch, auf ebenso sympathische Weise. Wenn Vogelsang da Ursula Thom beschreibt, eine zwei Tage vor der Grenzöffnung geflohene Ex-Verkehrspolizistin, eine „Winkermieze“, und ihre Wirkung auf Joachim Król, dann sieht man dem Schauspieler noch bei der Veranstaltung an, wie er das Zusammensein mit der auch im Alter attraktiven Frau genossen hat – zumal in Bochum.

Zwischen den gelesenen Parts erinnern die beiden an die Zeit der Grenzöffnung, an die komplett überfüllten Auffanglager, die Provisorien in billigen Hotels und Bordellen. Joachim Król würdigt Horst Krauses Mut, sich damals, mit immerhin schon 50 Jahren, vom Schauspiel Dresden zu trennen und neue Pfade zu betreten. Wunderbar auch die Geschichte, wie Krause und Król während der Dreharbeiten zu „Wir können auch anders“ in einem schwarzen Mercedes S-Klasse mit einer „täuschend echten“ Kalaschnikow-Attrappe an einer Straßen-Baustelle vorbeifuhren und Krause die Arbeiter auf Russisch fragte, ob das nicht ein bisschen schneller ginge.

Der allertiefste Westen scheint in diesem Buch und seiner Präsentation auf, wenn es um ein DDR-Nostalgie-Museum in Wattenscheid geht, betrieben von einem von mehreren Hardcore-„Linken“, die bis heute den Jahrestag der DDR feiern und hoffen, dass Egon Krenz einmal vorbeikommt. Auch hier gilt: wertfreie, neutrale Beschreibung. Und auch hier ist in dem Text ebenso wie auf der Bühne im Kulturpalast der Mensch Joachim Król sichtbar, der durchaus auch einmal mit solchen Positionen sympathisiert hat, aber in der Lage war, sich weiterzuentwickeln.

„Ökonomie steht vor Ideologie“

Eine quasi tragisch-ironische Episode des Buches und der deutsch-deutschen Historie wird an diesem Abend nur kurz gestreift: der Braunkohle-Bergbau im ehemaligen Grenzgebiet – im neun-Jahre-Turnus abwechselnd von der DDR und der BRD betrieben. „Ökonomie steht vor Ideologie“ lautet der lakonisch-zutreffende Kommentar von Vogelsang.

Schöner Abschluss: Die letzte Szenerie des Films „Wir können auch anders“ erreichen die beiden mit Boltenhagen, wo Król seinen Namensvetter Joachim, einen ehemaligen Seemann wiedertrifft. Da wird noch einmal in Mini-Ausschnitten die Wendezeit lebendig, wenn Król daran erinnert, dass Roadies aus dem Filmteam damals „Schwalben“ von Simson für 20 DM aufkauften und in Hamburg für 200 wieder verkauften – und Seemann-Joachim einschiebt, dass bei manchen danach „das Gefühl, der Dumme zu sein, geblieben“ sei. Jener Seemann, der zu DDR-Zeiten als anscheinend nass-forscher junger Mann laut verkündete, wenn es nicht mehr Heuer gäbe, dann solle ihr Frachter eben nicht nach Kuba fahren, sondern in der westlichen Welt anlanden. Für den es das dann natürlich war mit der sozialistischen Seefahrt. Der bei dem Wiedertreffen mit Joachim Król aber auch sagt, er wisse oft nicht mehr, ob etwas 1986 oder 1992 gewesen sei, vor oder nach der Wende. Und der den Schauspieler einlädt, eines Tages gemeinsam mit ihm die Flasche Weinbrand-Verschnitt zu leeren, die er seit Jahrzehnten aufgehoben hat.

„Und wenn die dann leer ist, dann ist die DDR endgültig vorbei.“

