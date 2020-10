Dresden

In dem Stück „ Extrawurst“, das unter der Regie von Arne Retzlaff auf dem Theaterkahn Premiere hatte, sorgt der unter Punkt 7 „Sonstiges“ in der Mitgliederversammlung eines Tennisclubs in der deutschen Provinz eingebrachte Vorschlag, einen neuen Grill anzuschaffen, für ungeahnte Schwierigkeiten. Da ist nämlich Erol ( Mario Grünewald), einziges türkisches Mitglied des Dorfvereins und der Doppelpartner Melanies (Dörte Dreger) auf dem Tennisplatz – und die will nun, dass als „nette Geste“ und „Zeichen der Integration“ ein zweiter Grill angeschafft wird. Man könne doch einem Moslem nicht zumuten, dass seine Würste mit anderen, aus Schweinefleisch gemachten auf ein und demselben Grill liegen.

Es geht um die Wurst – oder vielmehr um den Grill

Erol sieht das allerdings erst mal gar nicht so eng (allenfalls seine zum Islam konvertierte Frau Helga), er wäre durchaus bereit, seinen eigenen Grill mitzubringen. Schon gar nicht will er einen Grill vom Verein geschenkt bekommen, „nur weil ich Türke bin“. Melanies Vorschlag reizt vor allem den Co-Vorsitzenden Matthias (Alexander Pluquett) bis zur Weißglut. Der Streit um die Wurst bzw. den Grill wird zum harten Match, ausgetragen im Vereinsheim (Bühnenbild Carsten Nüssler). Jedem verbalen Volleyschlag folgt ein genervter Return, Ängste und Vorurteile (nicht nur gegenüber Ausländern, sondern auch über Schwule oder etwa Vegetarier) brechen hervor. Jeder leichtfertig dahingeworfene Halbsatz birgt Konfliktpotenzial. Die Aussage „Für mich ist Erol kein Türke“ sorgt etwa umgehend dafür, dass Erol fragt: „Soll das ein Kompliment sein?“

Anzeige

Von Überforderten, Gutmenschen und toleranten Weicheiern

Alle Figuren sind keine Karikaturen, sondern haben Facetten, die sie mal mehr und eine Volte später weniger sympathisch rüberkommen lassen. Das fängt mit dem älteren bodenständigen Vereinsvorsitzenden Heribert ( Alexander G. Schäfer) an, der damit überfordert ist, dass sich plötzlich religiös-ideologisch-private Abgründe in seinem Club auftun, und hört bei Melanies Freund Torsten ( Maximilian Westphal) nicht auf: Der „Aushilfstürke“ ist das sprichwörtliche Weichei, das sich für den tolerantesten Menschen der Welt hält, allerdings als bekennender Atheist absolut gegen Religion(en) ist – „natürlich“ auf einem „ganz anderen Niveau“ als Matthias, der das Abendland beschwört, während er hingegen die Wissenschaft als Monstranz vor sich herträgt. Diese Einstellung bringt wiederum den gläubigen Erol auf die Palme. Und kurze Zeit später ist Gutmensch Melanie wiederum geplättet, als Erol plötzlich die aus seiner Sicht völlig verfehlte Einwanderungspolitik der Bundesrepublik kritisiert. Man habe Bauern und Proleten aus Ostanatolien ins Land gelassen und wundere sich nun, dass diese den türkischen Staatspräsidenten mit Autokorsos feiern? Für ihn sind die ganzen Araber und Afrikaner, die nun ins auf Wohlfühloase machende Land kommen, nichts weiter als „Kanaken und Schmarotzer“, wie er auf politisch korrekten Diskurs pfeifend höhnt.

Risse nicht nur in der Gesellschaft

Deutlich wird, dass die Trennlinie zwischen rechten und linken Positionen, zwischen moralischen und moralistischen Positionen, nicht nur durch quer durch die Gesellschaft, sondern in der Regel auch durch einzelne Personen geht.

An sich ist dieses Schau- und Lehrstück ziemlich ernsten Charakters, es darf und soll aber auch gelacht werden. Interessant ist, wer wann wo wie lacht, das kann ziemlich entlarvend sein, auch hinsichtlich der eigenen Standpunkte was Fragen von Integration und Umgang mit Minderheiten, Aufklärung, Gottesbilder, Kopftücher, Ernährungsgewohnheiten etc. angeht.

Nächste Vorstellungen: 11.10., 20.10.,

Karten Tel. 0351/496 94 50

Von Christian Ruf