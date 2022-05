Dresden

„Etwas Kleines, Feines für Leute mit Geist und Anspruch“ verspricht Holger May, der gemeinsam mit Cornelia Vranceanu und Oliver Clauß dem kulturellen Leben „am Hang“ eine neue, frische Note hinzufügen will.

Die Alte Feuerwache in Loschwitz ist seit 1991 eine feste Adresse für Künstlerinnen und Künstler in Dresden; eine Gruppe um Gudrun Ottmanns gründete damals nach einer vorangegangenen Besetzung des historischen Gebäudes den Verein, der seitdem für den Betrieb zuständig ist.

Die Not zur Tugend gemacht

Selbst in den vergangenen Pandemiejahren wurde der Ausstellungsbetrieb im Erdgeschoss aufrechterhalten. Die Organisatoren machten aus der Not eine Tugend und präsentierten beispielsweise Kunstwerke, die ohnehin zu filigran waren, um allzu nahen Publikumskontakt zu überstehen, hinter den beiden bodentiefen Fenstern zum Bürgersteig. Aktuell ist im Ausstellungsraum „uncannyally“ zu bestaunen – sehenswerte und hintersinnige Kunst von Menschen mit Behinderungen.

Die Kneipe im Souterrain, nach einem nahe gelegenen, längst versiegten Bach „Trille“ benannt, wurde bislang im Wesentlichen vom Verein genutzt, vermietet, aber auch bereits für öffentliche Veranstaltungen miteinbezogen. Eric Heyde vom Verein verweist auf eine Reihe mit experimenteller Musik und eine mit Filmen. Beide sollen auch sobald wie möglich wieder aufgenommen werden. „Es war aber immer unsere Intention, die Veranstaltungen an Dritte abzugeben“, führt er aus. Mit Holger May, der auch eine Agentur betreibt, ist er sicher, den Richtigen dafür gefunden zu haben.

Kein geistloser Zeitvertreib

Die von May konzipierte Veranstaltungsreihe trägt den Titel „Metrum“, was die Verbindung von Wort und Musik anzeigen soll. So werden die geplanten Lesungen mit musikalischer Begleitung stattfinden. Dabei ist die inhaltliche Ausrichtung klar: Es wird kritisch, es wird durchaus auch politisch. Der eigene Leitspruch lautet: „Die Reihe METRUM wird anregen, ablenken und aufregen! Musikalische Lesungen, Konzerte und Theaterstücke für Kopf und Herz.“ Oliver Clauß, der als Vereinsmitglied über die Jahre hinweg die Stimmung „am Hang“ mitbekommen hat, meint: „Es gibt einen großen Unwillen hier gegen das Kulturhaus vom Buchhaus Loschwitz.“ Dem wolle man etwas entgegensetzen.

Wobei das mit der frischen Note für die Veranstaltungen durchaus wörtlich gemeint ist. Denn zur „Trille“ gehört ein lauschiger Garten, in dem die nun zunächst für die Frühjahrsmonate geplanten Lesungen und Konzerte stattfinden sollen, so das Wetter es zulässt. Komplett mit kleiner Bar und mobiler Bühne ausgestattet, sieht das schon nach einem ziemlich perfekten Platz für lange, milde Abende aus.

Den Auftakt der Reihe macht am 5. Mai das Duo Boegershausen und Bewerich, die uns erst Ende Februar im Blue Note sehr positiv auffielen. Auch für „Metrum“ werden sie Chansons von Kurt Weill, Kurt Tucholsky und Erich Kästner präsentieren, aber auch die deutsch-jüdische Kultur mit fast vergessenen Perlen aus der Feder von Samuel Smulewitz und Shmerge Kaczerginsky zu Ehren kommen lassen.

Im Folgenden gibt es weitere Lesungen – darunter auch, das sei nicht verschwiegen, die Premiere des neuen Krimis der Autorin, ein Konzert von Jens „Bügge“ Bürger mit Liedern von Stefan Diestelmann“, begleitet von den alten Weggefährten Tom Götze und Christian Stolz, sowie das Kammerspiel „Zoo Story“ mit Tom Quaas und Felix C. Voigt. Das Albee-Stück, eine Eigenproduktion der beiden Schauspieler, ist derzeit noch im FriedrichstaTT-Palast zu erleben. Weitere Veranstaltungen werden derzeit noch geplant, darunter eine Lesung des deutsch-türkischen Journalisten Adil Demirci über seine Haftzeit in türkischen Gefängnissen.

Klar ist auch schon, dass es nach einer Sommerpause in der Ferienzeit weitergehen wird: Am 8. September wird André Herzberg mit seinem Pankow-Buch „Keine Stars“ die Reihe neu aufnehmen.

Alte Feuerwache Dresden, Fidelio-F.-Finke-Str. 4, 01326 Dresden

Internet: feuerwache-loschwitz.de/

Von Beate Baum