Kultureinrichtungen des Freistaats Sachsen: Hoffen auf Wiedereröffnung im April

Dresden

In Dresdens Theatern in freistaatlicher Trägerschaft wird es in diesem Monat keine Vorstellungen für Besucher geben. „Wir haben eine verbindliche Absprache mit unserer Ministerin getroffen, das wir bis Ende März nicht spielen“, sagt Joachim Klement, Intendant des Staatsschauspiels Dresden, gegenüber DNN und erinnert zudem an eine Interviewaussage des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) Mitte Februar, dass der Spielbetrieb in Opernhäusern und Theatern frühestens erst nach Ostern wieder aufgenommen werden könne.

Auch für das Staatsschauspiel besteht Klärungsbedarf, wie im Schauspielhaus 250 Zuschauerinnen und Zuschauern vor einer Aufführung ein Schnelltest angeboten und durchgeführt werden könnte. „Das müssen wir mit Fachleuten und unserem Partnerlabor besprechen“, so Klement. „Außerdem müssen Kunden, die mit einem Schnelltest kommen, nachweisen, dass es ein überprüfbares Ergebnis ist, also von Fachpersonal durchgeführt wurde. Die Speicherung von Kontaktdaten können wir garantieren. Unklar ist ja auch“, so der Intendant, „wer die Kosten trägt und ob unsere Zuschauer – bei aller Sehnsucht nach Theater und den Ergebnissen unserer Arbeit – bereit sind, den zusätzlichen Aufwand auf sich zu nehmen.“ Wichtig sei erst einmal, so Klement weiter, „dass wir Teilhabe an der Kultur wieder ermöglichen. Das muss auch dringend sein, damit wir dem Sinnverlust, der durch die Pandemie entsteht, etwas entgegensetzen. Ansonsten fällt mir nur ein Zitat von Václav Havel ein: ,Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht.’“

Die Landesbühnen Sachsen hoffen auf April, wenn die Bedingungen und Regularien dies zulassen. Ob es noch früher funktioniert, sei jetzt schwer vorherzusagen. Kontaktdatenspeicherung für die Nachverfolgung habe es bereits längere Zeit gegeben. Mit dem Thema Schnelltests für Zuschauer beschäftige man sich in Abstimmung mit anderen sächsischen Theatern.

In der Semperoper gibt es einen Ersatzplan für die verbleibende Saison, der bekanntgegeben werden soll, sobald eine Entscheidung zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes mit einem konkreten Termin seitens des Kulturministeriums getroffen ist.

Für die Elbland Philharmonie Sachsen, das Orchester des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, steht der Wiederbeginn auch noch in den Sternen: „Da wir über kein festes Haus verfügen und auf die Öffnung von Theatern und Kulturhäusern der Region angewiesen sind, können wir zum jetzigen Zeitpunkt dazu leider noch gar keine Aussagen treffen“, erklärt Geschäftsführerin Carola Gotthardt gegenüber DNN. Die Frage der Testungen gelte es im Vorfeld mit den Kulturhäusern und Theatern abzuklären. „Auch hier sind wir auf die einzelnen Institutionen angewiesen sowie auf deren individuelle Handhabe. Bei eigenen Veranstaltungen bzw. Einmietungen in Veranstaltungshäuser müsste das Verwaltungspersonal des Orchesters die Testungen durchführen bzw. beaufsichtigen. Das ist nicht möglich.“

Dennoch zeigt sie sich verhalten optimistisch: „Die Elbland Philharmonie Sachsen kann nach einer relativ kurzen Vorlaufzeit den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Kleine Orchesterbesetzungen, Kammermusik und eine hoffentlich gute Wetterlage für eine schöne Open-Air-Saison sollten endlich wieder Raum für Musik geben“, so Gotthardt.

Von Kerstin Leiße