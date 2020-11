Dresden

Die Situation ist besorgniserregend und hat sich durch den zweiten Lockdown in einem Maße verstärkt, dass sich die Knabenchöre des deutschsprachigen Raumes nun zu einer konzertierten Aktion zusammenschließen: Erstmals in ihrer Geschichte wollen mehr als 40 Ensembles aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in einer grenzüberschreitenden Aktion auf ihre Probleme und Sorgen bei der Nachwuchsgewinnung aufmerksam machen und treten deshalb am Sonnabend, 11.55 Uhr, mit einem digitalen Flashmob unter dem Hashtag #KulturGutKnabenchor auf der virtuellen Bühne bzw. in den sozialen Netzwerken auf.

Knabenchor Dresden ist dabei

„ Viva la musica“ soll laut Mitteilung das medial verbindende musikalische Werk sein: Wo Singen noch möglich ist, wollen die teilnehmenden Chöre im digitalen Format die anspruchsvollere vierstimmige Version op. 43 von Iván Eröd (*1936) und alternativ den gleichnamigen Kanon von Michael Praetorius (1571–1621) anstimmen. Wo die aktuelle Lage Singen nicht mehr erlaube, werden andere musikalische Beiträge und/oder Statements der Chorleiter zu sehen und hören sein.

Initiiert wurde die Aktion von den Augsburger Domsingknaben, den Regensburger Domspatzen, dem Tölzer und dem Windsbacher Knabenchor. Die alphabetische Reihe der Teilnehmenden beginnt mit dem Aachener Domchor und endet mit der Wuppertaler Kurrende, aus der Alpenrepublik Österreich wollen u. a. der Mozart Knabenchor Wien und der Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor dabei sein, aus der Schweiz die Singknaben der St. Ursenkathedrale Solothurn, die Luzerner Sängerknaben und der Boys Choir Lucerne.

Kreuz- und Thomanerchor unterstützen die Aktion

In Dresden tritt der Knabenchor Dresden des Heinrich-Schütz-Konservatoriums mit einem bereits vorhandenen Video in Erscheinung. Die Dresdner Kapellknaben mussten kurzfristig absagen, denn seit vergangenem Montag ist der Proben-, Unterrichts- und Internatsbetrieb eingestellt, nachdem wegen positiver Corona-Testergebnisse bei pädagogischem Personal und Sängerknaben das Kapellknabeninstitut unter Quarantäne gestellt werden musste (DNN berichteten).

Die Dresdner Kapellknaben, hier beim Adventssingen 2018 in der sächsischen Staatskanzlei, sind momentan komplett in Quarantäne und können weder in die Schule gehen noch singen oder proben. Quelle: Anja Schneider

Auch die beiden international bekanntesten sächsischen Knabenchöre finden sich nicht unter den teilnehmenden Ensembles. „Wegen der Vorbereitungen für die Auftritte im Rahmen unserer gottesdienstlichen Verpflichtungen und einer CD-Produktion zum Adventskonzert, die uns sehr in Anspruch genommen hat, hatten wir leider keine Zeit mehr, einen Beitrag zu dieser Aktion zu leisten“, begründete Kreuzkantor Roderich Kreile auf DNN-Anfrage die Abwesenheit des Kreuzchors bei der Aktion. „Aber wir begrüßen die Initiative ,KulturGutKnabenchor’ ausdrücklich und wünschen allen Beteiligten viel Erfolg.“

Auch der Leipziger Thomanerchor ist terminlich verhindert: Eigentlich war an diesem Wochenende ein Konzert in Zittau geplant. Das könne zwar wegen Corona nun nicht stattfinden, aber es habe sich kurzfristig die Möglichkeit zu einer Online-Produktion ergeben, außerdem singen die Thomaner am Sonnabend in der Motette in Leipzigs Thomaskirche, erklärte der Geschäftsführende Leiter Emanuel Scobel gegenüber DNN. Er sei aber seit längerem in Kontakt mit den Initiatoren und unterstütze – genauso wie der Kreuzchor – das Anliegen sehr.

Keine Proben, keine Konzerte, kein Publikum

Knabenchöre, die als besonderes Kulturgut gelten, können auf eine zum Teil jahrhundertealte Tradition zurückblicken. Sie sind aber eben auch ein zu bewahrendes Kulturgut, und das nicht etwa nur, weil ihre Spezifik und ihr besonderer Klang zur Disposition stehen, wenn mit gerichtlichen (und bisher erfolglosen) Mitteln versucht wird durchzusetzen, dass auch Mädchen aufgenommen werden müssten. Viel gravierender und drängender stellt sich das Problem der Nachwuchsgewinnung als integraler Bestandteil zum Fortbestehen der Knabenchöre.

Die aktuelle Corona-Krise verschärft die Situation: Bei vielen Ensembles müssen gemeinsame Proben entfallen, von Arbeiten im Gesamtchor kann keine Rede mehr sein, Solounterricht und Stimmbildung dürfen nur im Fernunterricht angeboten werden. „Wenn überhaupt, dann wird mit regional unterschiedlichen Hygieneauflagen geprobt und unterrichtet: Mindestens zwei Meter Abstand zum nächsten Sänger sind gefordert, weshalb eine Chorprobe häufig nur in Kleingruppen stattfindet“, beschreibt die Initiative in ihrem Aufruf zu #KulturGutKnaben die akute Lage. Bereits fixierte Konzerte entfallen gänzlich oder werden verschoben.

Den Nachwuchs fürs Singen begeistern

Wie alle Künstler brauche aber auch ein Knabenchor sein Publikum, nicht zuletzt, um Nachwuchs fürs Singen zu begeistern. Solche Werbung kann nun nicht oder nur sehr begrenzt betrieben werden, ein „Tag der offenen Tür“ oder Schnupperunterricht dürfen, wenn überhaupt, nur in sehr reduziertem Rahmen stattfinden. Talentsuche in öffentlichen Schulen entfalle völlig.

„Für die Nachwuchssuche ist es fünf vor zwölf“, denn wenn Knabenchöre längerfristig keine Möglichkeit haben, Sänger für die unteren Chorgruppen zu finden und Kinder zu begeistern, würden große Konzerte wie Bachs Matthäuspassion oder das Weihnachtsoratorium sowie Mozarts Requiem in näherer Zukunft nicht mehr von diesen interpretiert werden können. Und auch berühmte Knabenpartien wie beispielsweise in Mozarts „Zauberflöte“ würden dann an großen Häusern wie der Dresdner Semperoper, der Bayerischen Staatsoper oder der Staatsoper Unter den Linden nicht mehr regelmäßig mit Knaben besetzt.

Der Tölzer Knabenchor, der hier in der in der JVA München-Stadelheim ein Weihnachtssingen gestaltet, gehört zu den Initiatoren der Aktion. Quelle: Felix Hörhager/picture alliance/dpa

„Jüngere Knaben lernen in der Regel von den älteren und werden vorsichtig an die große Bühne herangeführt. Da der Stimmbruch aber immer früher einsetzt und jüngere Knaben nicht in gewohnter Stärke nachrücken, fehlen erfahrene Sänger, das wichtige Lernen voneinander kommt zu kurz“, mahnt die Initiative. Diese entstehende Lücke bedrohe die kontinuierliche Ausbildungsstrategie der Chöre. In einigen Jahren werden weniger gut ausgebildete Knaben in den Konzertchören singen, die hohe Qualität wird leiden. Die Konsequenz: „Mit den jungen Kindern, die in den ersten Jahren nach der Krise den Weg zu den Chören finden, muss eine komplett neue Aufbauarbeit in der mehrjährigen Grundlagenausbildung geleistet werden.“ Nun gelte es, diese existenzbedrohende Lücke möglichst klein zu halten oder gar ganz zu schließen und unter #KulturGutKnabenchor auf die Lage aufmerksam zu machen.“

„ Viva la musica“ nun im Netz

Eigentlich war die Aktion am 14. November als unangekündigte Präsenz der Chöre in Fußgängerzonen, auf öffentlichen Plätzen, vor Kirchen oder in Museen geplant. Den Initiatoren hatten sich nach und nach mehr als 40 weitere Knabenchöre angeschlossen. Es gab z.B. Genehmigungen für einen Auftritt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, für den Stadtsingechor zu Halle an drei verschiedenen Orten, der Mozartchor Wien wollte im Mozarthaus Vienna singen, der Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart am Schlossplatz der baden-württembergischen Landeshauptstadt, der Windsbacher vor der Nürnberger Lorenzkirche usw. usf. Nun allerdings steht die Corona-Ampel auf Dunkelrot, also auch für die Chöre.

Aber aufgeben wollten sie nicht, also verlagert #KulturGutKnabenchor das Singen ins Netz. In der Hoffnung, dass den Chören dabei viele Menschen, vor allem auch junge und deren Eltern, folgen. Ganz im Sinne des Mottos „ Viva la musica“.

#KulturGutKnabenchor

http://www.kulturgutknabenchor.de/

Von Kerstin Leiße