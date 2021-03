Kultur in Dresden: Kulturbürgermeisterin Klepsch im Interview zu Öffnungsplänen

Dresden

Mit den Beschlüssen von Bund und Ländern soll es Öffnungen für die Kultur in mehreren Schritten geben, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. In Sachsen, und damit auch in Dresden, wird ab 8. März die neue Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats gelten. Diese sieht u.a. vor, das bei stabiler Inzidenz unter 100 ab 15. März Museen, Galerien und Gedenkstätten öffnen können, ab 22. März dürften Theater, Oper, Konzerte, Kino wieder möglich sein, bei aktuellen Tests der Besucher und Kontaktverfolgung. Zu ersten Entscheidungen für die Dresdner Kultureinrichtungen fragten DNN Annekatrin Klepsch (Die Linke), Dresdens Kulturbürgermeisterin, per Mail.

Frage: Wie laufen die Vorbereitungen für die städtischen Kultureinrichtungen?

Annekatrin Klepsch: In einer Videokonferenz mit den Intendantinnen und Intendanten sowie Direktorinnen und Direktoren der städtischen Kultureinrichtungen wurde sich darauf verständigt, zunächst die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates Sachsen für den März und darin geregelte Details abzuwarten. Diese lag gestern noch nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass zunächst die Museen in der zweiten Märzhälfte wieder öffnen werden. Die Theater und Orchester der Landeshauptstadt werden aufgrund der seitens der Bund-Länder-Konferenz getroffenen Regelungen, der längeren Vorlaufzeiten und der mit einer Öffnung einhergehenden Auflagen voraussichtlich Anfang April, jedoch erst nach Ostern wieder für den Spielbetrieb mit Publikum öffnen.

Kontrolle negativer Tests durch das Einlasspersonal

Welche Voraussetzungen braucht es, dass die Häuser/Orchester wieder spielen können?

Entsprechend der Bund-Länder-Konferenz und der Festlegungen der Sächsischen Staatsregierung ist zunächst eine stabile Inzidenz von unter 100, idealerweise von unter 50, eine entscheidende Voraussetzung für Veranstaltungen mit Publikum. Darüber hinaus sind gegenwärtig noch technische, organisatorische und datenschutzrechtliche Fragen zu klären.

Laut Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates ist geplant, dass die Besucher bei einer Inzidenz unter 100 und über 50 tagesaktuelle negative COVID-19-Schnell- oder Selbsttests vorweisen müssen, außerdem müssen ihre Kontaktdaten dokumentiert werden für die Nachverfolgung. Wie sollte oder könnte das überhaupt vor Besuch der einzelnen Kulturstätten ermöglicht und kontrolliert werden? Ist der Aufwand vertretbar?

Eine analoge und digitale Kontaktdatennachverfolgung wird gegenwärtig durch alle städtischen Kultureinrichtungen vorbereitet und wird in allen Einrichtungen perspektivisch möglich sein. Seitens der Landeshauptstadt werden dazu durch das Amt für Wirtschaftsförderung verschiedene Systeme geprüft. Eine Durchführung von Schnelltests für Besucherinnen und Besucher durch die Einrichtungen ist dabei aufgrund des organisatorischen und finanziellen Aufwandes gegenwärtig nicht vorgesehen. Die Kontrolle negativer Testergebnisse hingegen wird durch das Einlasspersonal erfolgen. Klärungsbedarf besteht seitens des Freistaates Sachsen als Gesetzgeber noch dahingehend, ab welchem Alter Schnelltests für den Besuch von Kultureinrichtungen durchzuführen und vorzulegen sind.

Wer trägt die Kosten für die notwendigen Tests?

Die Testkosten für Besucherinnen und Besucher sind durch diese selbst zu tragen, wobei die Bundesregierung wöchentlich einen kostenfreien Schnelltest für alle Bürgerinnen und Bürger in Aussicht gestellt hat.

Sind Sie optimistisch, dass die Infektionszahlen sinken und die Situation allgemein in den Griff zu bekommen sein wird?

Mit Blick auf das Infektionsgeschehen aufgrund der Mutationen ist ein deutlicher Rückgang der Infektionen erst in den nächsten Wochen mit einer konsequenten Teststrategie und der Ausweitung der Impfungen in allen Altersgruppen zu erwarten. Insofern bin ich für die zweite Jahreshälfte optimistischer als für die nächsten Wochen.

Von Kerstin Leiße