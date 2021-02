Künstlerisches Großprojekt zum NSU-Terror: Sächsische Theater beteiligt

Dresden

Vor 20 Jahren begann die Mordserie des sich selbst so benennenden Nationalsozialistischen Untergrunds, vor zehn Jahren enttarnten sich Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe selbst. Theaterleute und Künstler aus 14 deutschen Städten sehen weder die Opfer ausreichend gewürdigt noch die zahlreichen offenen Fragen nach dem ausbleibenden Fahndungserfolg wegen der „Dönermorde“ beantwortet.

„Kein Schlussstrich!“ nennen sie ein am 21. Oktober beginnendes zweiwöchiges Theater-, Musik- und Ausstellungsprojekt zwischen Rostock und München. Als Träger wurde im September in Jena der Verein „Licht ins Dunkel“ gegründet, dem der Werkleiter des städtischen Eigenbetriebs JenaKultur Jonas Zipf vorsteht.

Anzeige

„Was uns verbindet, ist der Glaube an die Kraft der Kunst“

Vor dem Hintergrund der jüngsten Taten des rechten Terrors müsse man die nötigen Lehren ziehen, sagte Zipf jüngst bei der ersten umfassenden Online-Vorstellung des Projektes. Ihr folgten rund 90 Interessenten und Journalisten. „Wir wollen das mit künstlerischen Mitteln an der Schnittstelle zum Diskurs und zum Aktivismus tun.“ „Was uns verbindet, ist der Glaube an die Kraft der Kunst“, ergänzte die Co-Vorsitzende Amelie Deuflhard. „Die Wunde ist weiterhin offen“, fügte sie hinzu. Einmal, weil die Verstrickung staatlicher Organe noch immer ungenügend aufgeklärt sei, vor allem aber, „weil rassistische, antisemitische und menschenverachtende Haltungen weit in unsere Gesellschaft und in unsere Institutionen hinein präsent sind“.

Das Großvorhaben ist also eindeutig politisch mahnend und aufklärerisch intendiert. Von einem „Schulterschluss zwischen Kulturszene und antirassistischem Engagement“ sprach Simon Meienreis, einer der drei Kuratorinnen und Kuratoren. Die Kulturstiftung des Bundes übernimmt ein Drittel der auf 900.000 Euro geschätzten Kosten. Beteiligt sind ferner die Bundeszentrale für politische Bildung, die Städte Hamburg, Jena und München, die Staatskanzlei Thüringen, die Philip Morris GmbH, die Rudolf-Augstein-Stiftung sowie die Vereinsmitglieder des „Licht ins Dunkel e.V.“

In der Ankündigung war wiederholt von einem „herausragenden Theaterprojekt“ mit „ungewöhnlichen Produktionen“ die Rede. Zu erwarten steht aber kein zentrales Großfestival, sondern parallele Aufführungen und ein reger Austausch der 13 beteiligten Bühnen. Die aus Dresdner Sicht nächstliegende ist das Figurentheater Chemnitz mit einer Geschichte über vietnamesische Vertragsarbeiterinnen vor allem in der Textilindustrie der DDR. Regie wird die erste und langjährige Leiterin der Dresdner Bürgerbühne Miriam Tscholl führen. Das Theater Heilbronn steuert ein Rechercheprojekt zu der dort 2007 vom NSU ermordeten Polizistin Michèle Kiesewetter bei. Aus dem Theaterhaus Jena kommt „Sladek“ nach Ödön von Horváth mit neuen Texten von Manja Präkels.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufschluss verspricht eine Recherche des Theaters Kassel, aufzuführen im unter anderem durch die documenta bekannten Fridericianum. „Mädeltreu“ befasst sich mit Frauenbildern der Neuen Rechten. An ein authentisches Ereignis, den Nagelbombenanschlag 2004 in Köln, erinnert „Die Lücke 2.0.“ von Nuran David Calis. Die Münchener Kammerspiele wollen sich in ähnlicher Weise mit dem Dokumentarstück „9/26 – Das Oktoberfestattentat“ beteiligen. In einer Inszenierung des Staatstheaters Nürnberg erinnert Elfriede Jelinek an das Massaker an 200 jüdischen Zwangsarbeitern, die noch im März 1945 in „Partylaune“ auf Schloss Rechnitz erschossen wurden. Das Nationaltheater Weimar kommt mit „Hannibal“ des hierzulande wohlbekannten Dirk Laucke, Rudolstadt mit dem auch in Freiberg laufenden „Furor“ des wohl noch bekannteren Duos Lutz Hübner/Sarah Nemitz. Neben anderen Bühnen sei schließlich noch Plauen-Zwickau erwähnt, das „Aus dem Nichts“ nach dem Film von Fatih Akin beisteuert.

Zusätzlich: Wanderausstellung und Rahmenprogramm

„Ein kathartisches, transmediales und partizipatives Oratorium“ ist „Manifest(O)“ untertitelt. Marc Sinan hat auch für die Dresdner Sinfoniker komponiert und spricht selbst von „Hinweisen auf einen Humanismus der Gegenwart“. Am konkretesten wird sich die Ausstellung „Offener Prozess“ dem NSU-Komplex widmen. Sie soll durch viele deutsche und europäische Städte wandern. Maßgeblicher Gestalter ist der Verein „ASA-FF“ in Chemnitz. Geplant ist schließlich noch ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Gibt es einen Plan B, wenn nach dem erhofften Abebben im nächsten Herbst eine dritte Pandemiewelle droht? „Das Projekt wird wegen des aktuellen Zeitpunkts auf jeden Fall stattfinden“, sagt Jonas Zipf. Die Eröffnung findet ohnehin digital und dezentral statt, und schlimmstenfalls rechne man mit eingeschränkten, hybriden Spielformen.

Von Michael Bartsch