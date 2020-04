Künstler im Dienst der Politik – Zum 50. Todestag des Dresdner Malers Rudolf Bergander

Dresden

Wann wird Kunst im politischen Auftrag zur Propaganda? Wie vertragen sich Kunst und Engagement? Wie weit darf man sich einer Diktatur anpassen? Die noch wenig erforschte Biografie des Künstlers Rudolf Bergander, dessen 50. Todestag sich am 10. April jährt, ist ohne diese Fragen nicht zu erzählen.

Gesellschaftskritische Motive

Der 1909 Geborene erlernte in Meißen das Handwerk des Porzellanmalers. Mit 19 Jahren wurde er an der Dresdner Kunstakademie aufgenommen, im gleichen Jahr trat er in die Kommunistische Partei ein, eine Jahr später wurde er Mitglied der Assoziation Revolutionärer Bildender Künstler. Bereits nach drei Semestern konnte er im Malsaal von Otto Dix arbeiten. Bergander gehörte, wie auch Willy Wolff, zu jenen Studenten, die am besten konnten, was Dix forderte: Typen darzustellen und die Charaktere der Modelle einprägsam zuzuspitzen.

Bergander suchte explizit nach Motiven, mit denen er gesellschaftskritisch Partei ergreifen konnte. 1930 malte er eine „Dirne mit Strohhalm“, eine „Bordellszene“, 1931 ein an Schwindsucht erkranktes Mädchen. Eingeschrieben ist den Bildern Kritik an den Verhältnissen seiner Zeit. Das schloss weder Raffinesse in der Maltechnik aus noch Mitgefühl; Berganders Realismus war gekonnt und pointiert, doch zeigte er seine Modelle nicht bissig-verächtlich wie Dix. Die Bilder aus den Studienjahren zählen bis heute zu den kunsthistorisch wichtigen Werken des Künstlers.

Die Jahre nach 1933 verbrachte der Maler freischaffend in Meißen, laut Biografie in „innerer Emigration“. Das 1936 entstandene Bild „Liegendes Paar“ aus dem Bestand des Albertinum zeigt einen Wechsel des Stils. Die Figurensprache des Bildes entspricht —monumental und idealisierend — dem Geschmack der Zeit. Es ist ein für seine Zeit höchst modernes Bild, nicht mehr in feinster Schichtenmalerei auf Holz, sondern freier auf Jute gemalt. Doch lässt es den Betrachter mit der Frage zurück, welcher Ästhetik der Maler darin folgt.

Welche Fragen hat er sich gestellt?

Im Bundesarchiv Berlin ist belegt: Wenige Tage nach Kriegsbeginn hatte Bergander am 12.9.1939 seine Aufnahme in die NSDAP beantragt, 79370041940 lautet die Mitglieds-Nummer. 1940 stellte er im Haus der Kunst München das Gemälde „Trommel und Fahne“ aus, ein formal-ästhetisch und motivisch eindeutig propagandistisches Bild: Zwei Hitlerjungen sind dynamisch in Szene gesetzt, die Fahne schwenkend, die Trommelschlegel wirbelnd. Trieb ihn politisches Denken, der Wunsch, mit der Zeit gehen, war es Überzeugung, Ehrgeiz, Opportunismus, Angst, Not? Welche Fragen hat er sich gestellt? Dazu ist nichts bekannt, eine wissenschaftlich systematische Erschließung und Auswertung von Quellen fehlt bislang. Der Maler wird noch im gleichen Jahr einberufen zum Kriegsdienst.

Das Jahr 1945 thematisiert er später in einem Triptychon als „Weg aus den Trümmern“. 1946 trat Bergander der SED bei. 1949 wurde er Dozent an der Dresdner Akademie (ab 1950 Hochschule) für bildende Künste, 1951 zum Professor für Komposition und Tafelmalerei berufen. Seine Aufnahme in die NSDAP und die Bilder von 1940 verschwieg er offenbar. Sein Malerkollege Wilhelm Rudolph war 1949 aus dem Lehramt an der Akademie entlassen worden, offiziell, weil er eine frühe, kurzzeitige Zugehörigkeit zur NSDAP und SA nicht angegeben hatte. Ein weiterer vormaliger Weggefährte der beiden, Wilhelm Lachnit, hatte sich unter dem Vorwurf des Formalismus seiner Werke zunächst beurlauben lassen und musste 1954 die Akademie verlassen.

Rudolf Bergander wurde 1952 bis 1959 und 1964/65 Rektor der Hochschule. Es war seine Aufgabe in diesem Amt, der Kunst „die Marschrichtung des politischen Kampfes“ ( Otto Grotewohl) vorzugeben, die jungen Künstler zu Engagement für Gesellschaft, Partei und Staat zu erziehen, den so genannten bürgerlichen Formalismus in der Kunst zu bekämpfen. Der Soziologe Karl-Siegbert Rehberg beschrieb 2014 die Unterwerfungsbereitschaft und „fruchtlose tagtägliche Anweisungsrhetorik“ der aufgestiegenen „Funktionärs-Künstler“ zwischen selbst erfahrenem Zwang und der Weitergabe von Unterdrückung als einen Kreislauf des Misstrauens.

Hochgeehrt von der Regierung der DDR

Als Künstler wurde Bergander mit dem 1952 gemalten „Hausfriedenskomitee“ bekannt ( Albertinum, derzeit ausgeliehen an das Ernst-Barlach-Haus, Hamburg). Das in Folge vielfach reproduzierte, populäre Bild wurde als wesentliches Werk des sozialistischen Realismus hoch gelobt, in Details aber als formalistisch kritisiert.

Rudolf Bergander Meißen 1909 – 1970 Dresden Hausfriedenskomitee. 1952 Öl auf Leinwand, 130 x 170 cm. Quelle: VG Bild-Kunst, Bonn Rudolf Bergander Elke Estel/Hans-Peter Klut

Bergander hatte eine psychologisierende Milieustudie geschaffen, die den Nerv der Zeit traf, dem geforderten, peniblen Naturalismus in Nachahmung von Meistern des 19. Jahrhunderts entging er knapp. Ende der 1950er Jahre malte Bergander neben Aufmärschen und Spaziergängern häufig Kinder oder junge Frauen — Bilder des Glaubens an eine bessere Zukunft, frohe junge Menschen. Das war kulturpolitisch erwünscht und lag dem Maler offenbar am Herzen.

Wiederum erarbeitete er sich eine neue, in den 1960ern moderne Bildsprache, seine Figuren waren summarischer umrissen, leicht abstrahiert – in der sowjetischen Kunstdoktrin jener Zeit unzulässige Freiheiten. Einem einfachen Reproduzieren, wie im Naturstudium, das er als Rektor und Lehrer als Grundlage stets empfahl, folgte Bergander in seinem Werk nicht. Im Kreis vertrauter Studenten sprach er über Chagall und Picasso, deren formale Kühnheiten offiziell nicht geduldet waren. Auf dem V. Kongress des Verbandes Bildender Künstler der DDR 1964 nannte Bergander als Vorbilder Kokoschka und Beckmann.

Er malte, zum Teil auch schematische, Bilder wie „Fröhlicher Tag (Auf der Brühlschen Terrasse)“ von 1958 oder Bilder von seinen Reisen, die er als Funktionär unternehmen konnte (vgl. die Bilddatenbank Online Collection unter www.skd.museum). Nur einige der Bildnisse und Blumenstilleben fielen persönlicher aus. Hochgeehrt von der Regierung der DDR mit Nationalpreis und Vaterländischem Verdienstorden, starb Rudolf Bergander 1970 in Dresden.

*Die Autorin Dr. Birgit Dalbajewa ist Oberkonservatorin für Malerei der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts im Albertinum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

Von Birgit Dalbajewa*