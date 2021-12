Dresden

„Impfen, Impfen, Impfen“ – gleich zweimal gibt Sachsens CDU-Staatsministerin für Kultur sich am Freitagvormittag beim Corona-Briefing der Landesregierung in Dresden diese Antwort auf die selbstgestellte Frage: „Wie kommen wir aus dem Stand-by-Modus wieder raus?“ Das klingt zwar plausibel – jedenfalls für die meisten selbst in diesem Lande. Und bringt doch die Probleme auf den Punkt, die Kulturschaffende zunehmend mit Barbara Klepsch haben.

Kultur im kompletten Lockdown

Schon die Frage klingt verharmlosend, schließlich ist der „Stand-by-Modus“ ein „Teil-Lockdown“, der für die Kultur ein totaler ist, der Künstlerinnen und Veranstalter, Freischaffende und Institutionen, Musiker und Schauspielerinnen, Technikerinnen und Akrobaten an den Abgrund führt. Und die Antwort ist selbst, wenn man sie als richtig akzeptiert, nicht das, was sie alle gemeinsam von ihrer Fachministerin erwarten dürfen und müssen.

Versäumnisse im Sommer

Tatsächlich hätte es, als der dritte Lockdown für Sachsens Kunst- und Kulturszene vor knapp einem Monat ausgerufen wurde, wenig gebracht, hätte Klepsch sich vor laufende Kameras gestellt und lauthals protestiert. Da lag das Kind bereits tief unten im Brunnen, weil der zweite beinahe sorgenfreie Corona-Sommer ungenutzt verstrichen war. Und das lag auch daran, dass die Ministerin den Bemühungen von Akteurinnen und Akteuren um Hygiene-Konzepte, ganz allgemein ihren Erfahrungen Gehör zu verschaffen verabsäumt hatte. Und so traf der panische Not-Lockdown die Kultur wieder mit ganzer Macht.

Sänger arbeitet als Impfarzt

Daniel Knauft, seines Zeichens Bass im Leipziger Vokal-Ensemble Amarcord, ist vom Fach. Gottseidank – denn so kann er sich und seine Familie derzeit als Impfarzt über die Runden bringen. Und hat als solcher auch gesehen, wie im Sommer das Interessen an den Spritzen erschütternd gering war. „An manchen Tagen habe ich nur drei Spritzen gesetzt. Das war ziemlich deprimierend. Noch deprimierender aber war, dass niemand etwas unternommen hat, obwohl schon klar war, wohin das führt.“ Damals sei der neuerliche Lockdown noch verhinderbar gewesen, nun sei „Impfen, Impfen, Impfen“ tatsächlich langfristig der einzige Weg, wieder in den Spielbetrieb zurückzufinden.

Amarcord-Sänger Daniel Knauft arbeitet derzeit als Impfarzt in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

„Der gleiche Mist wie im letzten Jahr“

Jedenfalls für die, die es dann noch als Kulturschaffende gibt. Amarcord wird wohl über die Runden kommen, auch wenn die fünf Ex-Thomaner durchaus existenziell getroffen sind. „Der Dezember war voll“, sagt Knaufts Kollege Wolfram Lattke, „17 Konzerte standen im Kalender. Davon haben wir bisher zwei gegeben, auf vier machen wir uns noch Hoffnungen – die übrigen, die in Sachsen nämlich, sind gestrichen.“ „Der gleiche Mist wie im letzten Jahr“, sagt Knauft, „nur dass man diesmal nichts zum Ausgleich angeboten bekommt.“

Keine Bundesmittel wie Ende 2020

Tatsächlich wird es für den sächsischen Lockdown-Alleingang keine den November- und Dezemberhilfen des letzten Winters vergleichbaren Mittel von Seiten des Bundes geben. Auf die Frage, ob der Freistaat seinerseits gegensteuere, führt Klepsch Bundesprogramme ins Feld wie die anders gedachten Neustart-Töpfe, den Unternehmerlohn, den Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) aktuell in die Debatte einführte, der aber ebenfalls anderen zugute kommen soll und keineswegs beschlossene Sache ist, sowie Nothilfe-Programme, die zwar im Einzelfall 10 000 bis 50 000 Euro versprechen, aber hinter so hohen Bürokratie-Mauern weggeschlossen sind, dass sie für die meisten unerreichbar bleiben.

Lesen Sie auch

Kunstschaffende vermissen Empathie und Einsatz

Von eigenen Ideen der Ministerin ist da wenig zu erkennen, und selbst die Empathie vermissen Betroffene. Zwar gab Klepsch am Freitag zu Protokoll, dass viele Kulturschaffende besonders darunter litten, „in dieser Hochzeit“ nicht arbeiten, kein Geld verdienen zu können. Und in den „Gesprächen, die ich täglich mit Betroffenen führe, wird die bittere Wahrheit sehr, sehr deutlich“. Aber dass sie sich jenseits dieser Gespräche vor die Betroffenen stellte, dass sie für sie kämpfte, den Eindruck haben längst nicht alle. Knauft: „Aber wer soll denn sonst die Verantwortung übernehmen, sagen: Ich stelle mich schützend vor meine Leute? Das ist doch ihr Job ...“

Die Kulturministerin habe sich nicht ausreichend für „ihre Leute“ stark gemacht, finden einige Kulturschaffende (Symbolbild). Quelle: Robert Michael/dpa

Den nimmt sie immerhin wahr, indem sie am Freitag noch mitteilte: „Kulturministerin Barbara Klepsch und der Vorsitzende des Deutschen Bühnenvereins/Landesverband Sachsen Lutz Hillmann kämpfen beim Bund für die finanzielle Unterstützung der öffentlichen Kultureinrichtungen. Beide fordern, dass die Ausfallabsicherung im Sonderfonds Kultur des Bundes auch für öffentlich finanzierte Einrichtungen wie staatliche und kommunale Theater und Museen geöffnet wird. Weiterhin sollte die Laufzeit für die Wirtschaftlichkeitshilfe über den 31. März 2022 hinaus verlängert werden.“ Was indes wieder wohlfeil, weil an den Bund adressiert ist.

Kein großes Renommee

Klepschs Renommee in der Landespolitik war allerdings noch nie besonders groß. Als der damalige Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) die Oberbürgermeisterin von Annaberg-Buchholz als Sozialministerin vor sieben Jahren ins Kabinett berief, kam sie durchaus mit Vorschusslorbeeren. Doch das änderte sich binnen kürzester Zeit. Klepsch galt schnell als wenig entschlussfreudig, als jemand, der eher verwaltete und nicht gestaltete. Kein Gesetzesvorhaben wird mit ihr verbunden. Auch Parteifreunden fällt aktuell nichts ein, was sie in ihren ersten fünf Dresdner Jahren auf den Weg gebracht haben könnte.

Geringes Standing im Kabinett

Seit 2019 wirkt Klepsch nun als Kultur- und Tourismusministerin – und ihre Bilanz dort ist verheerend. Von einem Versorgungsposten für die einzige CDU-Frau im Kabinett ist die Rede. „Ein völliger Ausfall“ sei Klepsch, heißt es hinter vorgehaltener Hand aus den Reihen der eigenen Partei. Dabei gäbe es derzeit wahrlich viel zu tun für eine Kulturministerin. Doch hat sie im Kabinett ein zu geringes Standing. Bei den Verhandlungen zum aktuellen Doppelhaushaltes 2021/22 musste die Ministerin bereits die Fraktionen um Hilfe bitten, damit ihr Ressort zusätzliche Mittel erhielt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angesichts dieser Bilanz stellt sich durchaus bohrend die Frage, ob die Gespräche, die Klepsch „täglich mit Betroffenen“ führt, genug sind für die Herkulesaufgaben der Zukunft. Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke) beispielsweise findet, „es ist eine gemeinsame Aufgabe von Land und Kommune, den großen finanziellen Herausforderungen sowie massiven Veränderungen in Hinblick auf Nutzerverhalten, interne Strukturen und Planungsstrategien der nächsten Jahre zu begegnen.“ Das allerdings ist mit „Impfen, Impfen impfen“ nicht zu leisten, auch nicht in der Wiederholung.

Von Kai Kollenberg und Peter Korfmacher