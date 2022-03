Dresden

Der Krieg in der Ukraine macht vor den Menschen in Dresden nicht Halt. Der 16-jährige Kruzianer Anton Matthes hat seine Gedanken und Empfindungen in einer Motette niedergeschrieben, die am Samstag vom Dresdner Kreuzchor in der Vesper uraufgeführt wird. Im DNN-Interview spricht Anton Matthes über seine Komposition, die Rolle seines Glaubens und die Stimmung im Chor.

Wie war dein Werdegang bei den Kruzianern, und was schätzt du besonders an der Gemeinschaft?

Anton Matthes: Bei mir hat es wie bei den meisten anderen in der ersten Klasse mit der Singestunde begonnen, die einmal die Woche stattfindet, um neuen Nachwuchs zu generieren. Ab der dritten Klasse kamen dann Gesangsstunden, Musiktheorie und die Vorbereitung auf das alltägliche Chorleben dazu, ab der vierten Klasse zählte ich dann zu den Kruzianern. Wir sind als Chor eine große Gemeinschaft, alle haben das gleiche Ziel und Freude daran, Musik zu machen. Das beflügelt mich.

Wie gehst du mit der derzeitigen Situation um?

Ich versuche natürlich, informiert zu bleiben. Aber ich merke auch, dass es mir schnell zu viel wird, die Nachrichten aktualisieren sich schließlich stündlich. Ich setze mir deshalb Grenzen, um eine emotionale Distanz zu behalten, aber gleichzeitig zu wissen, was vor sich geht. Ich will mir eine eigene Meinung bilden.

Welche Empfindungen hast du, wenn du jeden Tag die schlimmen Nachrichten hörst?

Ich bin total entsetzt von der Unmenschlichkeit und Grausamkeit des Krieges. Ich bin voller Trauer um die vielen unschuldigen Menschen, die in diesem unnötigen Krieg ihr Leben lassen, und die vielen, die auch weiterhin darunter leiden werden. Ich bin fassungslos über die Zustände, darüber, dass vereinbarte Schutz- und Fluchtkorridore beschossen werden, und habe das Gefühl, mich verteidigen zu wollen. Also habe ich einen Weg gesucht, um die schlechten Nachrichten zu verarbeiten und mich selbst zu sammeln. Ich mache Musik, seitdem ich ungefähr fünf Jahre alt bin, und als ich nicht mehr weiterwusste und merkte, dass ich das irgendwie rauslassen muss, habe ich zur Musik gegriffen. Ich finde mittlerweile meine eigene Sprache darin wieder und kann mich so am besten ausdrücken.

„Jeder Mensch hat das Recht auf Frieden“

Worum geht es dann genau in deiner Komposition?

Die Komposition heißt „ Verleih uns Frieden“ und basiert auf Martin Luthers Choral „Verleih uns Frieden gnädiglich“, welcher sich auch im Gemeindebuch findet. Ich habe den Text und die dazugehörige Melodie in einer Fuge verarbeitet. Es handelt sich um ein Gebet, indem ich Gott bitte, Frieden zu stiften, denn dieser Frieden sollte alltäglich und Normalzustand sein. Jeder Mensch hat das Recht auf Frieden.

Würdest du deine Musik als eher die aktuellen Geschehnisse reflektierend oder trostspendend beschreiben?

Sie ist beides. Sie ist reflektierend, da ich über die Komposition versuche, das aktuelle Geschehen zu verarbeiten, und über das Stück ausdrücken möchte, was ich empfinde. Trostspendend beziehungsweise hoffnungsbringend ist sie in der Hinsicht, dass ich fest daran glaube, dass der Mensch in der Lage ist, diesen Frieden wiederzufinden, wie er vorher mehr oder weniger brüchig schon vorhanden war. Ich hoffe sehr darauf, dass sich der Mensch irgendwann wieder auf seine Vernunft besinnt und zu Frieden und Menschlichkeit zurückkehrt. Gleichzeitig möchte ich die Botschaft vermitteln, dass wir alle diesen Frieden nötig haben, und das als abschließenden Wunsch im Schlusschoral, der auf einem weiteren Lied aus dem Gemeindebuch basiert, formuliert.

Der Glauben spielt also eine große Rolle in deinem Stück?

Der Glauben spielt nicht nur in meiner Musik, sondern auch in meinem Leben eine sehr große Rolle. Bereits im vergangenen Jahr komponierte ich anlässlich meiner Konfirmation, dem christlichen Moment, indem man sich in seinem Glauben bestätigen lässt, eine Orgelsonate, die einen christlichen Choral umfasste und im Mittelpunkt das Glaubensbekenntnis hatte. Und nun setze ich in meinen Glauben das Vertrauen, dass der Frieden bald zurückkehrt, und genau darum bitte ich in meiner Motette.

Nimmst du Kompositionsunterricht? Hattest du Hilfe bei der Umsetzung?

Ich spiele seit zehn Jahren Klavier und habe immer schon mal eigene Kompositionen ausprobiert. In der siebten Klasse habe ich dann angefangen, Kompositionsunterricht zu nehmen, und Satztechniken, die verschiedenen Arten von Musik und Epochenwissen gelernt. Der Unterricht hat mir sehr geholfen, mehr und mehr zu mir zu finden und meinen eigenen Stil zu entwickeln. Das ist das Besondere am Komponieren, auch wenn alle das gleiche Wissen vermittelt bekommen, gibt es keine zwei Menschen, die gleich komponieren.

Nach sechs Tagen war die Motette fertig

Wie lang hast du an dem Chorwerk gearbeitet?

Am 27. Februar habe ich angefangen zu schreiben, das war zu einem Zeitpunkt, an dem mich die hohen Todeszahlen erreichten und ich die vielen Fotos von Menschen gesehen habe, die tags und nachts bombardiert werden und sich in Massen in U-Bahnhöfe drängen. Um meiner Fassungslosigkeit darüber Ausdruck zu verleihen, habe ich in den darauffolgenden sechs Tagen die Motette komponiert. Ich habe jede freie Minute, die ich finden konnte, zum Schreiben genutzt, manchmal auch nebenbei im Unterricht auf einem Notizblock, und habe versucht, mich mit den gelernten Grundlagen des Kompositionsunterrichts auszudrücken.

Wem hast du als erstes von deiner Idee erzählt?

Ich bin mit dem derzeitigen ersten Chorpräfekten, sozusagen der rechten Hand des Kantors, sehr gut befreundet, und da wir beide komponieren, konnte ich mich ihm von Anfang an anvertrauen. Wir sind uns kompositorisch oft einig, und es ist schön, wenn man jemanden kennt, mit dem man über musikalische Rätsel und neue Ideen sprechen kann und dem ich meine Fortschritte schicken konnte. Er hat mich fast jeden Tag begleitet, die Zwischenergebnisse kontrolliert und Feedback gegeben. Als das Stück fertig war, haben wir es gemeinsam durchgespielt und waren beide mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Also habe ich Herrn Kreile Sonntagabend eine Nachricht geschrieben, dass ich eine weitere Komposition fertiggestellt habe.

Wie fiel die Reaktion des Kreuzkantors auf deine neue Komposition aus?

Herr Kreile kam am darauffolgenden Montag sehr von Freude erfüllt mit meiner Motette unterm Arm in den Probensaal zur Präfektenstunde. Ich war überrascht, dass sich der Kantor so schnell entschieden hatte, und vermute, dass es auch für ihn eine ernste Situation ist und er sich darüber freut, dass sich die Kruzianer daran beteiligen, Frieden zu stiften, auch wenn wir doch sehr in unseren Mitteln beschränkt sind. Also haben wir gemeinsam besprochen, wie man die Motette aufführen könnte, und in kürzester Zeit neben den laufenden Vorbereitungen für die anderen Konzerte das Stück auf ein ziemlich gutes Niveau gebracht. Ich bin sehr glücklich darüber, dass sich Herr Kreile dazu entschlossen hat, die Motette aufzuführen, und mich dabei unterstützt, sie am Samstag selbst zu dirigieren.

Vesper in der Kreuzkirche ■ Der Dresdner Kreuzchor und Schüler des Landesgymnasiums für Musik „Carl Maria von Weber“ unter Leitung von Kreuzkantor Roderich Kreile sowie Kreuzorganist Holger Gehring gestalten die Vesper am Sonnabend, 17 Uhr, in der Kreuzkirche mit Werken von Schütz, Bach, Savari, Mendelssohn Bartholdy, Duruflé und der Uraufführung von Anton Matthes. ■ Die Kollekte am Ausgang kommt über den Verein „Partnerschaft mit Osteuropa e.V.“ einem Kinderheim in Krakowez zugute.

Wie gehen die anderen Kruzianer mit der Situation um? Sprecht ihr im Chor über die aktuellen Geschehnisse?

Wir schauen abends oft die Nachrichten zusammen an, und so bekommt man natürlich viel von den anderen mit, was sie so denken und fühlen. Wir sind alle sehr bedrückt und der festen Überzeugung, dass es unmenschlich ist, was da gerade passiert, und dass es beendet werden muss. Wir sind ein Chor einer evangelischen Schule, daher leben wir nach bestimmten Werten, und die richten sich gegen jeglichen Krieg. Dennoch sind wir hoffnungsvoll gestimmt, dass wir etwas tun können, und fest entschlossen, beim Singen der Motette daran mitzuwirken, die Botschaft vom Frieden nach außen zu bringen und zu verbreiten.

Was wünschst du dir für deine Zukunft?

Natürlich ist der erste Schritt, einen guten Schulabschluss zu machen, und danach möchte ich auch weiterhin so nah an der Musik bleiben. Mein größter Wunsch wäre es, Orchesterdirigent zu werden, deshalb sind mir die Präfektenstunden auch sehr wichtig, da ich da die Grundlagen des Dirigierens erlerne. Ich habe in der Musik meine Leidenschaft und ein Ausdrucksmittel gefunden, mit der ich andere Menschen verstehen und mit ihnen umgehen kann.

