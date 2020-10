Dresden

Der Türmer darf herausgeklingelt werden. Drücken Besucher den Knopf neben seinem Schild am Aufsteller, ertönt Philipp Nicolais Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von 1599, intoniert von einem Posaunenchor, vierstimmig, wie üblich. Darauf meldet sich Gottfried Heinrich Schnaucke, Mitte des 18. Jahrhunderts 15 Jahre Dresdner Stadtpfeifer. Superintendent Christian Behr, der selbst Posaune spielt, hat ihm seine Stimme geliehen. Er beschreibt Alltag und Aufgaben dieser besonderen Zunft. Vom Turm der Dresdner Kreuzkirche weithin vernehmlich auf die Bürger hinab zu musizieren, diese Tradition existiert seit mindestens 600 Jahren. Darüber informiert die Sonderausstellung „Türmer, Pfeifer und Posaunen“, zu der die Besucher einige Stufen im Turm hinaufsteigen müssen.

Früher der Weckruf für die Dresdner

1420 sind in einer Ratsanweisung erstmals drei Stadtmusikanten erwähnt, von denen jeder ein Honorar von 16 Groschen pro Auftritt bezog. „Der früheste Nachweis, dass sie bei der Stadt angestellt waren“, wie Andreas Altmann erzählt. Der 70-Jährige war bis zu seinem Ruhestand Landesposaunenwart der evangelischen Kirche in Sachsen und hat die Ausstellung gestaltet.

Das städtische Schreiben dokumentiert zugleich die Aufwertung dieses Berufsstandes. Denn bis dahin waren sie Tagelöhner, gering geachtet wie Gaukler, entlaufene Mönche oder bettelnde Landstreicher. Anfangs übten sie eher ein Wächteramt aus, wie Andreas Altmann erzählt. Sommers 3 Uhr, winters 4 Uhr stießen sie ins Blech – Weckruf für die Dresdner, ihr Tagwerk zu beginnen. „Bald aber musizierten sie auch zu festlichen Anlässen.“ Organisiert waren sie in Zünften. Ausgebildet wurden sie wie Handwerker, mit Lehrzeit, Wanderjahren und Meisterbrief.

Die Schau lässt die Besucher in die Türmerstube der einstigen Renaissance-Kreuzkirche blicken. Da liegen eine Naturtrompete, die eigentlich dem Hof vorbehalten war, woran sich aber kaum jemand hielt, und ein Zink, eine gebogene Flöte mit Grifflöchern, aber Trompetenmundstück. Auch typische historische Instrumente wie Dulzian, seit Michael Praetorius „Fagott“ genannt, Tenor-Pommer, Schalmeien und Posaunen zeigt eines der Gemälde auf den übermannshohen Ausstellungstafeln.

Die Wirkung muss außerordentlich gewesen sein

Außerdem besonders berühmte sächsische Stadtpfeifer: Johann Gottfried Reiche (1667-1734) etwa, der in Leipzig in Johann Sebastian Bachs Orchester spielte. „Ohne ihn gäbe es nicht so viele Trompeten-Partien in Bachs Werken“, erklärt Altmann. Oder Johann Christoph Pezel (1639-1694) aus Bautzen. „Dessen Sonaten und Intraden werden bis heute überall auf der Welt gespielt.“

Die Wirkung dieser Musik muss außerordentlich gewesen sein. Der Leipziger Thomaskantor Johann Kuhnau jedenfalls schwärmte in seinem Roman „Der musikalische Quacksalber“ 1700, wenn die Stadtpfeifer vom Turm bliesen, würden wir über alle Maßen bewegt darüber „und bilden uns ein, als hörten wir die Engel singen“. Die Nachfahren der städtisch angestellten Bläser sind die Musiker der Dresdner Philharmonie.

Daneben zeigt die Schau, was sich in der evangelischen Kirche entwickelte. Wie Pastor Johannes Kuhlo (1856-1941), scherzhaft „Posaunengeneral“ genannt, in Bethel die ersten deutschen Posaunenchöre formierte und eigens das Kuhlo-Flügelhorn mit besonders weichem Klang für sie erfand, mit dessen Produktion und Vertrieb August Clemens Glier in Markneukirchen viel Geld verdiente.

Oder Kuhlos sächsischer Sprössling, Pfarrer Adolf Müller (1876-1957), der der Turmmusik zu neuer Blüte verhalf. „Gottes Stimme lasst uns sein, rufen in die Welt hinein“, lautete seine Parole. Wie man sich die Missionseinsätze der frommen Bläser vorzustellen hat, zeigt ein großes Foto von 1925: Da sitzen die Herren im offenen Audi „Alpensieger“, mit dem sie an Wochenenden über Land tuckerten, um Choräle zu intonieren.

Heute setzen die Blechbläser in evangelischen Kirchgemeinden, organisiert in der Sächsischen Posaunenmission, das fort.

2016 hat Sebastian Schöne, freiberuflicher Trompeter, die Tradition der „Turmbläser“ an der Kreuzkirche neu begründet. Seither spielen sie zu acht oder zu zehnt nach mancher Vesper von oben. Einmal im Jahr gestalten sie selbst eine Vesper mit klassischer Turmmusik, Werken aus Renaissance, Barock oder Choral-Fantasien. Für die Aussichtsplattform in 54 Meter Höhe indes wählen sie eher kräftige Stücke, wie Andreas Altmann erzählt. „Dafür haben wir gutes Publikum. Wir hören das am Beifall von unten.“

Ausstellung bis Juli 2021; Eingang F, Mo-Fr, 10-18 Uhr, Sa10-15 Uhr, So 12-18 Uhr; Eintritt Erwachsene 4, Schüler/Studenten 2,50, Kinder 6-14 Jahre 1,50 Euro

