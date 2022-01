Dresden

Am vergangenen Wochenende sollten endlich wieder Kantaten aus Bachs Weihnachtsoratorium mit dem Dresdner Kreuzchor in der Kreuzkirche erklingen. Aber Roderich Kreile, für den es sein letztes im Amt als Kreuzkantor war, musste kurz vor Konzertbeginn entscheiden, dass der Kreuzchor nicht mitsingt. Er sah sich zu dieser Vorsichtsmaßnahme gezwungen, nachdem zuvor 16 Kruzianer positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren. Solisten und Orchester einigten sich spontan darauf, das Werk dennoch aufzuführen, die vier Solisten übernahmen dabei auch den Part des Chores. Solisten und Orchestermusiker waren alle zuvor negativ getestet worden. Zur Situation des Kreuzchores befragten DNN gestern Roderich Kreile.

Frage: Wie haben Sie und der Chor es aufgenommen, dass die Aufführungen, so sehr herbeigesehnt, nun leider für die Kruzianer wieder abgesagt werden mussten?

Roderich Kreile: Wir waren natürlich sehr traurig – ein herber Schlag. Das Weihnachtsoratorium ist für alle Kruzianer einer der Höhepunkte des Chorjahres. Ein ganz besonderer Moment ist es für unsere dritte Klasse, denn die darf zum ersten Mal mitsingen. Zwei Jahrgänge haben noch nie das Weihnachtsoratorium gesungen. Deshalb haben sich alle wirklich sehr auf dieses Weihnachtsoratorium gefreut.

Die Absage war natürlich ein Schock für die Kruzianer

Die Proben waren für mich ein erfüllendes Erlebnis, denn die Kruzianer waren wirklich sehr konzentriert und mit viel Enthusiasmus am Singen dabei. Der Chor war wirklich gut vorbereitet, wir hatten ein wunderbares Orchester und hervorragende Solisten. Die Absage war dann natürlich ein Schock für die Kruzianer. Aber ich bin dankbar, dass sich die Solisten und das Philharmonische Kammerorchester Dresden spontan bereitgefunden haben, das Weihnachtsoratorium dennoch erklingen zu lassen.

Wie geht es den positiv Getesteten im Chor, und gibt es bereits weitere Fälle?

Über das Wochenende hat es weitere positive Fälle gegeben. Da wir die Kruzianer nach Hause geschickt haben, weiß ich nicht, wie es den positiv Getesteten im Moment geht. Ich hoffe, dass es keine schweren Erkrankungen gibt und dass die Jungen schnell wieder gesund werden.

Der Männerchor ist nicht so stark betroffen

Die positiv Getesteten müssen jetzt wie lange in Quarantäne? Und wie ist es mit den anderen Sängern?

Über die Dauer der Quarantäne befindet das Gesundheitsamt. Wir haben als Dresdner Kreuzchor entschieden, dass die Klassen 5 bis 7 diese Woche nicht proben und auch keinen künstlerischen Unterricht in Präsenz bekommen. Der musikalische Unterricht kann aber digital stattfinden, wir sind da gut vorbereitet. Auch arbeiten wir seit Längerem mit einer App, die ein musikalisches Lernprogramm bietet. Damit können die Kruzianer die Werke auch zu Hause einstudieren. Der Männerchor ist nicht so stark betroffen, deshalb hoffe ich, mit den Männern weiter proben zu können.

Wie oft werden die Jungs getestet und wird die Anzahl von Testungen noch erhöht?

Wir haben die Kruzianer schon seit Längerem täglich getestet. Vor jeder Probe und vor jedem Konzert haben wir immer Tests durchgeführt. Die Kruzianer sind sowohl am Donnerstag als auch am Freitag vor den geplanten Aufführungen am Wochenende alle getestet worden und waren da alle negativ.

Die meisten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind geimpft

Wie verhält es sich mit den Mitarbeitern des Kreuzchores?

Die meisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind geimpft, viele haben bereits die dritte Impfung erhalten. Darüber hinaus achten wir darauf, dass konsequent Masken getragen werden und führen regelmäßige Tests durch.

Wie gehen Schule und Chorarbeit für den Kreuzchor weiter?

Wir sind in enger Abstimmung mit der Schulleitung und dem Gesundheitsamt. Wie wir in den nächsten Tagen verfahren, hängt davon ab, ob noch mehr Schüler positiv getestet werden und wie viele Kruzianer in Quarantäne müssen. Im Männerchor sind viele Kruzianer geimpft oder genesen, sodass ich zuversichtlich bin, dass wir mit unseren Männern weiter proben können.

Welche Hoffnungen haben Sie für die kommenden Tage?

Ich habe zunächst die Hoffnung, dass alle betroffenen Kruzianer gut durch diese erneute Krise kommen, dass sie vielleicht gar nicht oder nur leicht erkranken und es keine schweren Verläufe unter den Kruzianern gibt. Auch hoffe ich, dass wir bald wieder proben und auftreten können.

Zuversichtlich, dass wir zum Dresdner Gedenken eine Vesper singen werden

Was wird im Februar aus der Gedenkvesper zum 13. Februar?

An dem Termin möchte ich festhalten, wenn es irgendwie geht. Was wir in der Vesper singen, hängt natürlich davon ab, wie es gesundheitlich für die betroffenen Kruzianer weitergeht und ob sie bald wieder singen dürfen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir eine Gedenkvesper feiern werden.

Von Kerstin Leiße