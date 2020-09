Dresden

Eine lange Schlange vor der Kreuzkirche und die Tatsache, dass alle möglichen Plätze für die erste Vesper des Dresdner Kreuzchores in der neuen Saison vergeben wurden, zeigten mehr als deutlich, wie sehr die Gemeinde diese Vespern vermisst hat und welch festen, begehrten Platz sie im musikalischen Kalender von Kirche und Stadt haben. Im Vorfeld zeigte sich Kreuzkantor Roderich Kreile sehr begeistert von der großen Motivation, von der ungebrochenen Leidenschaft fürs Singen, mit der die Kruzianer aus dem Lockdown und den Ferien zurückgekehrt sind – ein Eindruck, den ich im Erlebnis dieser Vesper nur bestätigen kann.

21 neu aufgenommene Kruzianer

Natürlich sind die derzeitigen Bedingungen noch weit entfernt von normaler Proben- und Aufführungsarbeit. Es wird in Klassenstufen geprobt, die Gesamtchorprobe in Teilen abgehalten. Online-Chorproben hat es vernünftigerweise nicht gegeben. Hingegen wurde der Gesangs- und Instrumentalunterricht – nicht ohne Probleme – so aufrechterhalten. Auch für die Nachwuchsgewinnung wird diese technische Möglichkeit dringend auszubauen sein. Es ist unumgänglich, mit Choraufstellungen zu experimentieren und für die Vespern verschiedene Besetzungen ins Auge zu fassen. Das alles schränkt die Auswahl der Literatur ziemlich ein.

Aber der Kreuzkantor und der Dresdner Kreuzchor gehen die neue Saison mit großem Optimismus an, sehen zuversichtlich auch den traditionellen Konzerten entgegen. Hoffnung geben nicht zuletzt die 21 neu aufgenommenen Kruzianer (sie durften in der ersten Vesper noch nicht mitsingen, verfolgten sie aber interessiert) und immerhin 18 Jungen in der Vorbereitungsklasse.

Auch organisatorisch haben die derzeitigen Verhältnisse ihre Tücken. Ein- und Auszug, die weit gefächerte Verteilung des Knabenchores auf dem Altarplatz bzw. der Männer auf beiden Emporen über dem Altar – so einfach und unproblematisch ist das alles nicht. Aber es klappte hervorragend. Gleich die wunderschöne Bruckner-Motette „Locus iste“ zu Beginn erfreute wegen der Durchsichtigkeit des Klangs und ihrer Überzeugungskraft. Hier und im weiteren Ablauf wurden die Hörer förmlich vom Klang umhüllt, in ihn eingesogen. Hugo Distler war ein wichtiger Vertreter der Erneuerung evangelischer musica sacra nach 1920 und gehört seit jeher zum Standardrepertoire des Dresdener Kreuzchores. Schlank und plastisch differenziert kamen zwei seiner Motetten zu Gehör: „Lobe den Herren“ aus op. 6 und „Wie der Hirsch schreiet“ aus dem „Jahreskreis“ op. 5. Ausdrucksintensität und präzise Nuancierungskunst war auch der Interpretation von Maurice Duruflés Vertonung eines „Ubi caritas“, in der sich gregorianische Einflüsse mit prachtvollen Harmonien trafen, eigen.

Männerchor des Dresdner Kreuzchores war auch dabei

Der feine, helle Klang des Knabenchores zog auch in dieser Vesper in ihren Bann. Da war zunächst das „Da pacem Domine“ von Charles Gounod. Wenn das innige Engelsterzett aus Mendelssohn Bartholdys „Elias“, natürlich in der Knabenchorversion, „Hebe deine Augen auf“, so sensibel und vortrefflich ausbalanciert gesungen wird, wie hier, erzielt es immer eine berührende Wirkung.

Auch der Männerchor des Dresdner Kreuzchores hatte seinen eigenen Auftritt und zwar unter der Leitung des Chorpräfekten Samuel Maschke. Ausgewogen im Klang und im allerbesten Sinne schlicht sang er den alte Choral „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ im Satz des ehemaligen Thomaskantors Gustav Schreck. Da hielt man den Atem an. Ebenso ging einem das klangschöne „Kyrie“ aus einer Messe von Charles Gounod unter die Haut.

Werke des 1891 in Schlesien geborenen Kirchenmusikers Max Drischner hört man selten. Christian Thiele präsentierte die sich zu üppiger Klanggewalt steigernde Passacaglia E-Dur, den „Sonnengesang“ aus dem Jahre 1924, in einer farbenreichen, in sich geschlossenen Wiedergabe.

Am Ende einte Felix Mendelssohn Bartholdy noch einmal den Gesamtchor. Feinsinnig und unprätentiös wie nur denkbar widmeten sich die Kruzianer und Kreuzkantor Roderich Kreile in aller vokalen und gestalterischen Schönheit dessen achtstimmiger Motette „Denn er hat seinen Engeln befohlen“.

Von Mareile Hanns