Kreuzchor Dresden: Das hat der Kreuzkantor in seinem letzten Amtsjahr vor

Die Sommerferien sind vorbei, das Schuljahr im Freistaat Sachsen hat angefangen. Unter nach wie vor komplizierten Bedingungen läuft der Unterricht an den Schulen an, und vor dem Dresdner Kreuzchor liegt eine Saison, deren konkreter Verlauf zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen nicht wirklich vorauszusagen ist.

Es wird auch das letzte Amtsjahr von Roderich Kreile als Kreuzkantor sein, eine Findungskommission hat sich für Martin Lehmann, gegenwärtig Chorleiter des Windsbacher Knabenchores, als Nachfolger ausgesprochen. Der Stadtrat muss der Personalie noch zustimmen, eine Entscheidung wird für Herbst erwartet. Über die Situation des Dresdner Kreuzchores und die Anforderungen und Erwartungen für die kommenden Monate befragten DNN Kreuzkantor Kreile.

Frage: Das neue Schuljahr hat in Sachsen begonnen und damit auch für den Dresdner Kreuzchor. Erste und wichtigste Frage: Sind alle Kruzianer gut durch den Sommer gekommen und gesund? Und Ihre Mitarbeiter auch?

Roderich Kreile: Unsere Kruzianer sind am Montag angereist. Ich denke, sie werden schöne Ferien gehabt haben, denn: Wir haben keine Hinweise auf etwaige Erkrankungen erhalten. Was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, sind alle gut aus dem Urlaub zurückgekehrt.

Beeindruckend: Die Moral der Jungs

Wie viele Jungen beginnen in den Vorbereitungsklassen und wie viele sind fest in den Kreuzchor aufgenommen worden?

Wir können trotz der Beeinträchtigungen durch Corona 19 Jungs neu in die dritte Klasse aufnehmen, ebenso 19 Jungs in die vierte Klasse, das Probejahr. Mich freut das außerordentlich, denn diese Zahlen unterscheiden sich nicht wesentlich von denen der vorangegangenen Jahre. Das bedeutet, dass unsere Aufnahmen trotz Corona recht stabil geblieben sind. Das werte ich als großen Erfolg unserer Arbeit.

Wie ist der Chor über die coronabedingt proben- und auftrittsbeschränkte Zeit gekommen, wo sehen Sie die größten Defizite?

Am bemerkenswertesten für mich war die Moral der Jungs in der probenlosen Zeit ab Ende November. Trotz der mühsamen Online-Arbeit ist niemand abgesprungen. Um den Zusammenhalt unter den Kruzianern zu stärken und die Lücken vor allem bei den jüngeren so klein wie möglich zu halten, haben wir Patenschaften ins Leben gerufen: Viele Männerchoristen haben online mit Jüngeren gearbeitet. Ich selbst und unser Chordirigent Wolfgang Behrend haben intensiv mit kleinen Gruppen online geprobt. Als wir im Mai dann wieder mit Präsenzproben anfingen, wurde allen deutlich, wie sehr wir doch nach dem Singen lechzten.

Roderich Kreile ist noch bis Sommer 2022 Dresdner Kreuzkantor.

Diese Proben haben mich besonders berührt, weil alle Kruzianer mit so viel Engagement gesungen haben. Ich konnte deutlich spüren, wie sehr es sie gefreut hat, wieder singen zu dürfen. Wir haben ein erfreulich hohes Niveau erreicht, so dass eine sehr schöne und erfolgreiche Sommertournee möglich war. Es war herrlich, wieder auftreten zu können. Die Resonanz aus dem Publikum war überwältigend. Natürlich gibt es Defizite, die erst in Zukunft fühlbar werden.

In der Zwangspause ist ja wahrscheinlich viel Werkkenntnis abhanden gekommen, auch das Gefühl des gemeinsamen Singens in großer Besetzung war schwerlich zu halten. Wie können Sie die Defizite aufholen?

Die kleineren Kruzianer haben wichtige Werke unseres Repertoires wie das Weihnachtsoratorium oder die Matthäus-Passion nicht gesungen. Bis wir wieder eine angemessene Breite des Repertoires erreichen, werden nach jetziger Schätzung drei Jahre nötig sein. Wir haben in ganz verschiedenen und kleinen Gruppen geprobt. Die Kruzianer mussten sich also auf immer wieder neue Situationen einstellen. Das hat vor allem die Älteren in ihrer Leistung flexibler gemacht. Ebenso wurde durch das Singen in Abständen die Selbstverantwortung der Kruzianer gestärkt.

Es gibt also positive Entwicklungen, die wir in eine künftige, „normale“ Probenarbeit hinübernehmen werden. Wahrscheinlich werden wir seltener mit dem gesamten Chor zusammen proben können. Für die kleineren Kruzianer ist das zunächst schwieriger, weil sie nicht einfach mit den Erfahrenen mitsingen können, ihre Ausbildung ist aber auf diese Weise vor allem bei den Schlüsselwerken intensiver. Insofern sehe ich das ebenfalls positiv.

Wie sah denn die Bewerberlage für Neuaufnahmen aus, wie hat der Chor überhaupt neue Sänger finden können und wie viele haben Sie in Eignungstests prüfen können? Wie sah das Bewerberniveau insgesamt aus?

Die Frage nach dem Bewerberniveau ist hier die schwierigste. Seit Jahren ist ja bei der Masse der Bewerber das Niveau rückläufig gewesen, was nicht die Schuld der einzelnen Jungen und deren Familien ist, sondern einem gesamtgesellschaftlichen Trend entspricht. In der Aufnahmeprüfung für dieses Schuljahr wurden aber durchaus erfreuliche, somit auch uns ermutigende Ergebnisse erzielt. Sicher haben hierbei unsere Bemühungen mit digitalen Medien eine sehr gute Rolle gespielt. Unseren digitalen Nachwuchstag haben 1200 Besucher online live verfolgt. Das ist deutlich mehr, als wir normalerweise hier in Präsenz begrüßt hätten. Da das Video auch anschließend noch auf unserer Seite abrufbar war, haben wir hier eine große Reichweite gehabt.

Woher kommen die neu Aufgenommenen, aus Dresden, Sachsen oder von weiter her?

Weit überwiegend aus Dresden und der unmittelbaren Umgebung. Einige aber auch, ganz klassisch, aus dem Erzgebirge.

Die meisten Kruzianer wollen im Alumnat wohnen

Wie sieht es mit der Unterbringung der Kruzianer im Alumnat aus, gibt es coronabedingte Einschränkungen? Reichen die Plätze?

Wir mussten natürlich, je nach von außen gegebenen Parametern, unser Hygienekonzept ständig anpassen. So waren anfangs nur die Externen untergebracht, um ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen. Inzwischen hat sich die Situation normalisiert. Wir haben eine deutlich größere Nachfrage nach Alumnatsplätzen, als wir bedienen können. Das spricht sehr für die Arbeit unserer Mitarbeiter im Alumnat. Es hat mich trotzdem überrascht, weil wir ja gerade die Alumnatspflicht aufgehoben haben. Das bedeutet, dass die meisten Kruzianer unbedingt im Alumnat wohnen wollen. In unserem Neubau, der 2019 eingeweiht wurde, sind die Jungen wirklich gut untergebracht. Die Zimmer sind modern und hell und bieten viel Komfort.

Was hoffen Sie für die kommenden Monate, welche künstlerischen Pläne haben Sie für den Kreuzchor?

Ich hoffe, was alle hoffen, dass die Pandemie weiter zurückgedrängt wird. Das wird bei weiterem Fortschreiten der Zahl der vollständig Geimpften wohl geschehen. Unser Chor soll wieder die „Kernwerke“ wie Brahms-Requiem, Matthäus-Passion und viel mehr aufführen können. Christvesper, Christmette und Ostermette müssen mit den Jüngeren neu einstudiert werden, was aufwändig ist. Dennoch geht es um mehr als bloße Restaurationsarbeiten: Wir wollen uns, neben der normalen Arbeit für Vespern und Gottesdienste, auch Werken wie dem „Christusoratorium“ von Raphael Alpermann und manchen weiteren schönen Aufgaben, gerade im Schütz-Jahr mit vielen Motetten, widmen.

Wie viele Kruzianer dürfen jetzt wieder gemeinsam proben und auftreten, gibt es nach wie vor Einschränkungen?

Die Kruzianer werden ja in der Schule getestet. Zusätzlich zu diesen Tests werden wir sie vor allen Veranstaltungen testen. In aller Vorsicht beschränken wir uns noch selber und proben im großen Saal mit ca. 50 Kruzianern. In der Kreuzkirche dann sind größere Besetzungen möglich. Wir verfolgen aber die Entwicklungen bei Inzidenzzahlen und Hospitalisierungen.

Stolz und Wehmut vor dem Abschied

Es wird Ihr letztes Jahr im Amt des Kreuzchors sein, welche Gefühle bewegen Sie dabei?

Natürlich gemischte Gefühle. Ich bin stolz darauf, den Kreuzchor dann 25 Jahre geleitet haben zu dürfen, und glücklich über die vielen herrlichen musikalischen Erlebnisse und um das Wissen, junge Menschen auf ihrem Lebensweg etwas Wertvolles mitgegeben zu haben. Ich bin auch froh, dass ich vor 25 Jahren die Entscheidung getroffen habe, nach 25 Jahren aufzuhören; aber Wehmut schwingt doch jetzt schon mit.

Was wollen Sie noch verwirklichen in diesem Jahr?

Es gibt noch das Problem unserer personellen Unterbesetzung und die Frage nach einer ausreichenden finanziellen Absicherung der Arbeit des Chores. Mal sehen, wie wir da weiterkommen. Mein Ziel war ja immer, einem Nachfolger einen Dresdner Kreuzchor zu übergeben, der in jeder Hinsicht bestens dasteht.

Martin Lehmann wird höchstwahrscheinlich auf Roderich Kreile folgen.

Ihr Nachfolger steht bereits fest: Martin Lehmann, der selbst einmal Kruzianer war. Sind Sie erleichtert über die Wahl der Jury?

Der Jury kann ich nur gratulieren. Jeder der drei Kandidaten der Schlussrunde hatte Kreuzkantorenqualität; mit Herrn Lehmann ist eine hervorragende Wahl getroffen worden.

Gab es Gespräche zwischen Ihnen, wie ist Ihr Eindruck?

Na, wir kennen uns schon viele Jahre. Wir sind in engem, geradezu freundschaftlichem Kontakt. Herr Lehmann wird inzwischen in Planungen und Entscheidungen mit einbezogen.

