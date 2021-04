Kreative Werkstatt Dresden erinnert an Priscilla Ann Siebert

Dresden

Die Werkgalerie Kreative Werkstatt Dresden widmet Priscilla Ann Siebert Tornycroft eine Gedächtnisausstellung „Reliefs und Miniaturcollagen“. Die Arbeiten erzählen vom Schaffensdrang, dem Talent und der spielerischen Experimentierfreude der Künstlerin, die im vergangenen Jahr, in der Nacht zum Ostermontag am 12./13.April, gestorben war. Coronabedingt fand die Trauerfeier damals im engen Familienkreis statt.

Erste Begegnung vor mehr als 40 Jahren

Ich erinnere mich: Ann Siebert bin ich vor über 40 Jahren zum ersten Mal begegnet, über die Jahrzehnte entwickelte sich eine tiefe Freundschaft, für die ich sehr dankbar bin. Geboren 1917 in Golders Green/ London, studierte Ann u.a. an der Slade in London, lernte in jungen Jahren Henry Moore kennen, heiratete 1942 den deutschen Emigranten Hans Siebert, kam 1948 nach Berlin und lebte unter Künstlern und Intellektuellen in Kleinmachnow. 1952 zog die Familie nach Dresden. Hier entstand der Großteil von Ann Sieberts Schaffenskonvolut.

Wenn ich zu ihr kam, pünktlich zur ausgemachten Zeit, war die Haustür schon angelehnt, und auf mein Klingeln hörte ich ein „komm rein“, meist kam sie mir entgegen. Wir platzierten uns im Wohnzimmer, zwischen uns der mit Post, Stiften, Katalogen, Zeitungsausschnitten übervolle niedrige Tisch. Sie hat sich ausgiebig mit allem in Kunst und Politik beschäftigt, las bis ins hohe Alter zwei Tageszeitungen, wählte aus, welcher gemeinnützigen Organisation sie etwas spendete. Wir hatten immer spannende Themen.

Nach geraumer Gesprächszeit fiel oft der Satz: „Ich muss Dich mal ablichten“. Ann Siebert benutzte ihre kleine Digitalkamera, sie fotografierte leidenschaftlich, selbst den Papst im Fernsehen, und klebte unzählige Alben mit Fotos voll, von Begegnungen mit Menschen, Ausstellungen, künstlerischen Arbeiten, Familie, Naturaufnahmen. Wir fotografierten uns auch gegenseitig.

Priscilla Ann Siebert Quelle: Karin Heyne

Vor etlichen Jahren hat mich Ann Siebert vor einem Verkauf gebeten, eine Expertise über einige ihrer Werke zu schreiben. Ich beschäftigte mich intensiv mit ihrer Kunst und schrieb über die gedämpften Farben, die Bedeutung von gelb und rot in ihren Gemälden, über ihr Kompositionsprinzip und die kleinen ergänzenden, z.T. pointierten Details, die oft den Hintergrund der Bilder bereicherten. In ihren letzten Jahren fügte die Künstlerin ihren ersten Vornamen Priscilla und ihren Mädchennamen Thornycroft zu den Bildunterschriften. Schwerpunkte des Schaffens bildeten die Ölgemälde und Grafiken, beachtlich sind Zeichnungen von Menschen aus der Dresdner Neustadt, die die Künstlerin mit etwa 85 Jahren fertigte.

Lesen Sie auch Malerin Priscilla Ann Siebert aus Dresden gestorben

Seit wann Ann Siebert mit Ton arbeitete, ist mir nicht bekannt. Es gibt Keramiken aus den 80er Jahren. Ich vermute, Ann wurde durch ihre Tochter Jenny Horeni animiert, die die Keramikwerkstatt auf Schloss Albrechtsberg leitete und tolle Projekte mit Kindern machte. Auf alle Fälle erhielt sie von ihrer Tochter das Tonmaterial und Glasuren. Ann besaß einen alten Laborbrennofen mit dickem Gehäuse und kleinem Brennraum, der vermutlich die Größe ihrer keramischen Kunst, meist Tierdarstellungen, bestimmte.

Kaum gezeigte Reliefs und Fliesen

Die jetzt in der Werkgalerie präsentierten kleinen Reliefs und Fliesen wurden bisher kaum in Ausstellung gezeigt. In ihnen verband die Künstlerin ihre spielerische Virtuosität im Umgang mit dem Wissen um Körperbau und Bewegungsabläufe mit ihrer Phantasie und Fabulierlust. Es gibt Pferde, Greife, Einhörner, Löwen, Ochsen, Stiere, auch kleine Szenen und vielartig gehörnte Böcke.

Ein besonders schönes Exemplar ist unter anderen ein Stier in Terrakotta. Die Hörner schwingen über den Bildrahmen, Brustlappen hängen mächtig zwischen den gespreizten Vorderbeinen. Der Hals ist mit einem Kranz aus Blüten und Fruchtzweigen geschmückt. Der peitschende Schwanz lässt das Erlebnis nachvollziehen. Der forsche Schritt des Tieres mit seinen in einem natürlichen Selbstverständnis modellierten Genitalien strahlt Kraft, Jugendlichkeit und Fruchtbarkeit aus.

Alle Tierreliefs haben klare Konturierungen der Augen, manche strukturierte Fellpartien, musterartig aufmodellierte Kopf- oder Brustdetails, Schmuck aus Blumen und Zweigen.

Priscilla Ann Siebert: Collage 15.9.2013 Quelle: Karin Heyne

Ann Sieberts war autark in ihrem keramischen Schaffen. Nicht immer sind die sehr zarten Verästelungen von ihr keramikgemäß behandelt. Zumindest machen sie manche Werke fragil, man muss sehr sorgfältig damit umgehen. Meist wurden die kleinen Formate in einen verstärkten keramischen Rahmen eingespannt. Ein Teil der ausgestellten Arbeiten sind Terrakotten, die anderen Bildwerke wurden dezent mit Blau-, Braun- und Grüntönen glasiert.

Zu sehen sind auch gebrannte Tongefäße, Becher und Vasen, die Ann Siebert mit exotischen floralen Linienarrangements und Tierdarstellungen mit Resistenzwachs bemalt hat, sodass sie schwarz aus den glasierten, raku gebrannten Scherben hervortreten.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Menge an Miniaturcollagen entstand in den Jahren zwischen 2009 und 2013. Die Künstlerin grundierte oder strukturierte kleine Papierstücke mit verschiedenen Malmaterialien. Papierschnitzel aus Illustrierten oder Teile von Farbabbildungen bilden die Körper für mit Tusche überzeichnete Vögel, Fische und Phantasiewesen. Die kleinen Werke sind Raritäten und zu erschwinglichen Preisen zu erwerben.

Ausstellung bis 25. April, Werkgalerie Kreative Werkstatt Dresden e.V., Bürgerstraße 50, Galvanohof. Geöffnet unter Einhaltung aktueller Coronaregelungen, vorherige Terminbuchung erforderlich unter Tel. 0351/858 42 00.

Zur Finissage am 25. April ab 15 Uhr werden Filmsequenzen zu Priscilla Ann Siebert gezeigt.

www.kreative-werkstatt.de

Von Karin Heyne