Kraftklub-Sänger Felix Kummer ist mit seinem Solo-Debüt „Kiox“ aus dem Stand an die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts gestürmt. Das teilte GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mit. Es sei bereits seine vierte Nummer eins, denn mit seiner Band Kraftklub habe der Chemnitzer Musiker schon mehrfach abgeräumt. Kummer zeigte sich am Freitag überrascht:

Sein erstes Soloalbum „Kiox“ veröffentlichte der Sänger bereits am vergangenen Freitag. Auf dem neuen Album rappt der 30-Jährige in dem Song „9010“ unter anderem über seine Jugend in Chemnitz - und die Alltäglichkeit rechter Gewalt lange vor den aktuellen Ereignissen.

In Chemnitz hatte Kummer am selben Tag auch den gleichnamigen Plattenladen „Kiox“ eröffnet.

Von RND/dpa