Stille umfängt den Besucher der Galerie Weitblick in der alten Remise am Radebeuler Elbhang. Gras und Holz sind auf ihre Weise miteinander als Urstoff verwandt, beide sind natürlich gewachsene Schöpfungen der Natur und immer wieder Thema der Bildenden Kunst, wie in der jetzigen Ausstellung unter dem Titel „Kostbares Schweigen“ mit Malerei und Holzschnitten von Constanze Hohaus und Holzskulpturen von Jürgen Kümmel. Es gibt viele Arten von Schweigen, das bedrohliche, feindselige aber auch das wohltuende, das beim Schaffen von Kunst wichtig wird, wenn der Künstler sich in seine Arbeit vertieft. Corona war die Nagelprobe und stellte sich für viele als kreativer Schub heraus. Für den Künstler gilt das alte Wort: Je tiefer die Stille, desto höher die Inspiration. Leinwandbilder, Holzschnitte und Holzskulpturen atmen in dieser Ausstellung im gleichen Rhythmus – das bewegte Gras, das Constanze Hohaus in allen Szenarien gemalt hat und die vertikalen Ruhepunkte der solitären Reliefs aus Eichenholz des Bildhauers Jürgen Kümmel.

Malerei und Holzschnitte zum Thema Gras

Die Dresdner Malerin und Grafikerin Constanze Hohaus (geb. 1967 in Dresden) zeigt 18 Landschaften und Wiesenstücke zum Thema Gras. Dabei sind die Momentaufnahmen ihrer Bilder wie meditative, stilllebenartige „Natur-Porträts“, die das Gras in all seinen Posen und Verwandlungen zeigt: Mal als kühle „Halme im Winterlicht“ (Öl, 2018) oder als beglückende „Blaue Woge“ (2021), als „Gräserwalze“ (2020) und schließlich als sich dem Bachlauf anschmiegendes Grashaar. Man lauscht dem „Waldgrasgeflüster“ (2021), spürt den Wind in den Halmen und wird an Gedichte des Amerikaners Walt Whitman in seinem legendären Band „Grashalme“ erinnert. Hinzu kommt, dass Hohaus ihr eigenes Empfinden in das jeweilige Bild hineinträgt. Die Bewegtheit des Grases wird zur Metapher für die Augen und für ein tieferes Sehen. Dabei kommen, wie im Farbholzschnitt „Stille Herrlichkeit“ (2020), im Fallen des Grases Abgrund, Angst und Depression zum Ausdruck, aber auch die goldene Fülle geistiger Erfüllung, das Eintauchen in einen harmonischen, beruhigenden Farbklang, der Vollendung und Frieden anzeigt.

Constanze Hohaus hatte bei dem Dresdner Maler Siegfried Adam Mal- und Zeichenunterricht. Sie gehört zur Dresdner Malgruppe „Farbfinder“ und arbeitet seit einigen Jahren an ihren Bildern zum Thema „Gras“. Holzschnitt und Malerei sind kongruierende Momente in ihrem Schaffen, die sich wechselseitig befruchten.

Holz: Skulpturen und Zeichnungen

Der norddeutsche Bildhauer Jürgen Kümmel (geb. 1948 in Greifswald) ist seit seiner Jugend an mit dem Naturstoff Holz vertraut. Er absolvierte eine Lehre als Forstarbeiter, arbeitete längere Zeit im Wald und studierte an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee von 1976 bis 1981 Bildhauerei. Kümmel hat über Jahre des Reifens ein Gefühl für die Strukturen des Holzes entwickelt, das er im Durchbruch als „negatives Relief“ kultiviert. Mit dem Stemmeisen arbeitet er die Formen aus einem schmalen, vertikalen, viereckigen Eichen-Block heraus, wie seine Arbeiten „Hundemeute“, „Seeschwalben“, „Zwergziegen“, „Katzenparade“ oder „Junge Esel“ bezeugen.

Die Schatten, welche die Figurationen im Galerielicht erzeugen, sind dabei ein origineller Nebeneffekt. Viele der Reliefs hat Kümmel mit Zeichnungen vorbereitet, die gleichwertig neben den Skulpturen stehen. Reizvoll sind auch, wie im Katalog ersichtlich, seine unikaten mythischen Wagen-Konstruktionen, von denen man sich ein oder zwei in der Ausstellung gewünscht hätte. So aber bieten die Reliefs einen kargen, eher strengen Eindruck der in Reihung geschnitzten Tier-Ornamente, die den Gräser-Bildern von Constanze Hohaus Ruhe und Halt geben.

Von Heinz Weißflog