Konzerte am Wasser: Dresdens Seebühne öffnet Ende August

Dresden

Wer das Wort „ Seebühne“ in Verbindung mit der Stadt Dresden hört, dem wird es im ersten Moment wahrscheinlich ähnlich gehen wie dem Opernsänger René Pape. Zunächst habe er überlegt, auf welchem See sich da etwas abspielen solle, gesteht der Dresdner Bass ganz offen. Doch zeigt er sich glücklich, nach vier Monaten Zwangs-Bühnenpause und lediglich wenigen kleinen Auftritten seither, nun am 28. August auf dieser neuen Seebühne im Ostra-Gelände eines der seltenen Gastspiele in seiner Heimatstadt geben zu dürfen.

Dixieland und Familien-BBQ

Initiiert hat das Ganze die Golden Door Eventagentur aus Dresden, die bislang vor allem Messen in ihrem Portfolio stehen hat. Angesichts der Hygieneauflagen und kultureller Dürrephasen in Corona-Zeiten schenken die Initiatoren Dresden vom 28. bis 30. August nun nicht nur eine Art Minifestival, sondern dazu eine gänzlich neue Spielstätte unter freiem Himmel: Die Wiese an dem kleinen See im Ostra-Gelände am Messering 8 wird hier zur luftigen Open-Air-Location für jeweils 680 Besucher am Abend, der See wandelt sich zur Bühne.

Das Programm ist dabei so bunt wie Dresdens Kulturleben selbst. Neben René Pape, der mit dem Prague Royal Philharmonic Orchestra unter der Leitung von dessen Generalmusikdirektor Heiko Mathias Förster am Eröffnungsabend sein Debüt gibt, wird das Internationale Dixieland Festival am 30. August mit einem Familien-BBQ ein gänzlich neues Format ausprobieren – und so ein Stück weit auch das verschobene 50. Festivaljubiläum feiern.

Menü vom Sternekoch

Die Dresdner Sinfoniker indes blicken mit einem Film über ihre „Hochhaussinfonie“ auf das kulturelle Großprojekt von 2006 zurück, das damals rund 35 000 Menschen auf die Prager Straße zog, und interpretieren dazu die Hits der Pet Shop Boys mit handgemachtem, orchestralem Elektro-Pop gleichsam neu. Zudem bespielt am 29. August Jan Josef Liefers mit seiner Band Radio Doria die neue Bühne in seiner Heimatstadt Dresden.

Was wie ein buntes Potpourri der Genres wirkt, ist für die Künstler in ungewissen Zeiten wie diesen ein Segen. Einer, der wie René Pape nicht nur in Deutschland, sondern weltweit auf den Bühnen zu Hause ist, kann sprichwörtlich ein Lied davon singen: „Ich freue mich über solche Initiativen und fühle mich geehrt, als Gast für die Seebühne angefragt worden zu sein“, sagt er. Und Joachim Schleese, der im April kurzerhand das 50. Jubiläum des Dixieland Festivals ins kommende Jahr verschieben musste, zeigt sich vorfreudig: „Das Dixieland-BBQ ist für uns eine Premiere – wir wollen dabei Unterhaltung für die ganze Familie und die beste Palette des Jazz bieten“, sagt er.

Der Genuss auf der Seebühne geht über den rein musikalischen jedoch noch hinaus. Das Konzept sei von, für und mit Dresdnern gemacht, so die Veranstalter. Das mag auch ein Grund dafür sein, dass Dresdens erster Sternekoch Mario Pattis die Gäste mit einem Deluxe-Menü verwöhnt.

28. bis 30. AugustTickets für die einzelnen Veranstaltungen kosten ab 25 Euro (Dresdner Sinfoniker) bis zu 145 Euro ( René Pape) in der Spitze. So dürfte denn auch in dieser Hinsicht für jeden etwas dabei sein.

www.seebuehne-dresden.de

Von Nicole Czerwinka