Über drei Monate ist es her, dass in Dresden Livemusik vor Publikum gespielt wurde! Die persönliche Erinnerung an den Stoppok-Abend in der gut gefüllten Reithalle Straße E erscheint schon wie in Sepia-Farben, hat dieses Gefühl von „Weißt du noch?“ Nun ist alles anders. Zu Recht – das muss ja immer wieder betont werden. Dass es dennoch schade ist, vermutlich nicht. Immerhin, an einem lauen Sommerabend sitzt es sich vorzüglich im schönen Garten des Café Saite, wo vor einer Woche Günter „Baby“ Sommer höchstpersönlich eine neue feine Reihe eröffnete.

„ Joe Sachse braucht keine Band“

Die nun von Helmut „Joe“ Sachse fortgeführt wurde. Der Jazzer mit der E-Gitarre geht auch schon als Legende durch; er erweist sich als überaus freundlicher, zurückhaltender Mensch, der ankündigt, fremdartig und eigenartig spielen zu wollen – eigene Titel fremd und fremde Titel eigen, „aber nie artig“. Was er dann vielleicht doch ein Stück weit zu sehr tat; denn es gab da durchaus Besucher, die die großartigen Klänge nur als Hintergrund für ihre Dinnergespräche sahen. Fluch der Konzerte ohne Eintritt!

Die allermeisten an den Gartentischen wussten jedoch zu schätzen, was sie da geboten bekamen. Bereits vor vielen Jahren sagte der große John McLaughlin, von dem Sachse auch gern Stücke interpretiert, über den gebürtigen Mittweidaer: „ Joe Sachse braucht keine Band. Er erzeugt alles selbst.“ Und so fehlt auch absolut nichts bei diesem Konzert. Häufig meint man, zwei Gitarren zu hören, oder eine Gitarre und einen Bass; Percussion wird ohnehin durch Arbeit an allen möglichen Stellen des Korpus’ und des Gitarrenhalses erzeugt und durch Einsatz der Füße, verfremdet werden Passagen durch das Bearbeiten der Saiten mit einem Pinsel oder auch einem Stock.

Zu viel „Arbeit“ in der oben stehenden Passage. Denn es ist in jeder Minute spürbar, dass Sachse selbst das genießt, was er macht. Er ist versunken in seine Klänge, dabei dennoch konzentriert – und dem können auch die Schwätzer vor der Bühne nichts anhaben. Nach jedem Stück segelt umfangreiches Notenmaterial auf den Boden, in das er während des Spiels kaum hineingeschaut hat. Meist sind die Augen unter den buschigen Brauen geschlossen, schauen auf etwas anders, in etwas anderes. Und wenn er gegen Schluss zweier erfüllender Sets einmal aussieht wie ein trauriger Clown, dann passt das auch wieder.

Ein eigenes Sound-Universum

Er präsentiert an diesem Abend ein neues Stück, entstanden in der Hochphase der Pandemie, das zuerst den Titel „Die Maske des gelben Todes“ tragen sollte. Freuen wir uns, dass er die rassistische Formulierung nicht wählte, sondern das facettenreiche Stück „Mistral“ nannte. Ein Sturm ist das, der da zunächst tänzelnd, dann mit Vehemenz auf uns zukommt. Einmal grüßt von Ferne Jethro Tulls „Locomotive Breath“.

Die fremden Stücke, die Sachse spielt, kommen allesamt von US-amerikanischen Jazzern: von Carla Bley, Tony Dagradi, Miles Davis und eben John McLaughlin. Dabei ist vor allem bei dem Davis-Klassiker „Blue and Green“ bemerkenswert, in welchem Ausmaß Sachse sich das Stück zu eigen macht, wobei trotzdem die typische Miles-Magie erhalten bleibt.

McLaughlin ist mit gleich drei Titeln vertreten, und beim Beginn von „You Know“ denkt man dank der Energie, die sich da vermittelt, an Jimi Hendrix, dem Sachse seinen Bühnennamen verdankt. Der eigene Titel „Einfallslos“ ist alles andere als das, vielmehr spielt er souverän mit den Erwartungen der Schwätzer dieser Welt an Jazz – dass er Hintergrund sein möge, Barjazz, soft und anschmiegsam. Ist es Imagination, dass einem Klänge von Billy Joels „Pianoman“ in den Kopf kommen? Wie und was auch immer: Sachse variiert und entfaltet die Möglichkeiten, streift durch sein eigenes Sound-Universum, überlässt jegliche Einfallslosigkeit den Schwätzern.

Bis auf weiteres gibt es im Café Saite im Hechtviertel an jedem Montag und Freitagabend Livemusik – wobei Freitags die älteren, zumeist bekannten Jazzer zu hören sind. Tischvorbestellung wird empfohlen.

Von Beate Baum