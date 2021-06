„Konferenz der Abwesenden“  am Staatsschauspiel Dresden: Ein Stellvertreterprogramm

Dresden

Seit Aufmerksamkeit zur Währung wurde, lässt sie sich, über die eigene soziale Blase hinaus, immer schwerer herstellen. Ein weiterhin sicheres Rezept aber gibt es dennoch: das Unerwartete zu tun. Das sagte sich auch Bob Dylan, als er vor viereinhalb Jahren den Literatur-Nobelpreis bekam, der Zeremonie in Stockholm aber fernblieb. An seiner statt kam keine Geringere als Patti Smith, die auch noch einen Dylan-Song zum Besten gab. Ein Stellvertreterprinzip, das sowohl dem Eigensinn Dylans als auch den Erwartungen des Preiskomitees entsprach. Der Sänger glänzte wortwörtlich durch Abwesenheit.

Postdramatisches in der Postmoderne

Doch dem Fehlen geht nicht immer eine freie Entscheidung voraus. In pandemiegeplagten Zeiten erst recht nicht. Sieben Monate lang blieben die Türen des Staatsschauspiels Dresden fürs Publikum geschlossen. Gearbeitet, geprobt wurde natürlich trotzdem. Die Vorfreude auf den Neustart paarte sich mit der Spannung, mit welcher Energie der über die Bühne geht – nicht zuletzt auch angesichts weiterhin reduzierter Zuschauerkapazitäten. Würde da ein Funke entstehen und gar überspringen?

Die Erwartungshaltung war angesichts des Namens Rimini Protokoll klar. Die seit mehr als 20 Jahren existierende Gruppe liefert beständig Postdramatisches in der Postmoderne, bastelt an interaktiven Theaterformen, die den herkömmlichen Bühnenrahmen entweder völlig hinter sich lassen oder gänzlich neu ausloten. Die Ergebnisse waren mehrfach auch in Dresden zu erleben, zuletzt mit der „Staat“-Tetralogie (2017/2018). Die „Konferenz der Abwesenden“, die nun im Kleinen Haus in Dresden ihre Uraufführung erlebte (bevor sie jetzt einen kurzen Abstecher zur Ruhrtriennale macht), reiht sich dort recht nahtlos ein.

Geboren wurde die Idee dazu im September 2019 in einer Gästewohnung in St. Petersburg. Das lässt sich in einem Logbuch im Programmheft nachlesen. Der dort geschilderte Grundgedanke: „Mal ein Stück entwickeln, das nur aus dem generiert wird, was vor Ort zu finden ist und das auf Gastspielreise geschickt werden kann wie eine E-Mail.“ Entfalten soll es sich allein durchs Publikum, das Freiwillige auf die Bühne schickt, um abwesende Personen zu verkörpern. Ein Stellvertreterprogramm. Mit Nachhaltigkeitsanspruch.

Der zweistündige Abend vor pandemiebedingt äußerst locker gefüllten Reihen zieht dabei recht verschiedene Formen des Fehlens mit ein. Der Physiker Karl-Heinz Pantke ist so seit einem schweren Schlaganfall und einem nachfolgenden Locked-in-Syndrom im eigenen Leben gleichzeitig an- und abwesend. Die angehende Astronautin Suzanna Randall wird zeitweilig einen ganzen Planeten verlassen. Sally Perel, der als „Hitlerjunge Salomon“ bekannt wurde, musste sich selbst verleugnen, um zu überleben. Und wenn es nach Les U. Knight aus Portland ginge, sollte sich die Menschheit zugunsten des Fortbestandes der Erde einfach nicht mehr fortpflanzen. Es wäre die größtmögliche, die totale Abwesenheit.

Das Making of als ständiger Begleiter

Rimini Protokoll (Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel) lassen diese und noch andere Personen auftreten, indem das Publikum in deren Rollen schlüpft. Dazu bedarf es immer etwas Bedenkzeit. Das und die kurze folgende technische Einrüstung der entsprechenden Zuschauer, die so zu Darstellern werden (ohne schauspielern zu müssen), lässt das Prozesshafte von RP-Produktionen immer wieder deutlich werden. Das Making of als ständiger Begleiter des Bühnengeschehens. Das seinerseits wiederum jedes Mal ein wenig anders ist, mit immer neuen Protagonisten.

Die Frauen sind jedenfalls mutiger als die Männer, sie stellen die ersten Freiwilligen für die Bühne. Anfangs ist noch ein gewisser Hang zum Monolog erkennbar, das bricht aber rasch auf – weil der gelähmte Physiker Pantke das Publikum zum Tanzen auffordert und dann die Bewegungen einfrieren lässt. So etwa habe sich die Implosion in seinem Körper damals angefühlt, so erstarrt müsse er seither leben, lässt er erklären. Seine weibliche Bühnen-Entsprechung geht dabei mutig aus sich heraus.

Natürlich ist es eine passende Metapher, die Abwesenden durch die Anwesenden vertreten zu lassen. Schließlich haben die Theater die vergangenen Monate, gänzlich ohne anwesende Zuschauer, ziemlich gedarbt. Dem Publikum nun zum Wiederbeginn des Livegeschehens die Bühne freizuräumen, darf darüber hinaus auch als kleine Verbeugung und Wertschätzung des Theaters gelten – für jene, die ihm die Treue gehalten haben und sicher weiter halten werden.

Wer seine Schritte übrigens bis November noch nach Venedig lenkt, kann auf der dortigen Architekturbiennale ebenfalls das Abwesende in einer Art Reinform erleben: Der Deutsche Pavillon steht leer, sein Inhalt ist lediglich digital zu erleben. Was aber wohl eher kuratorischem Spielwitz entspringt. Die dialektische Komponente um An- und Abwesenheit geht in der Lagunenstadt dagegen etwas unter. Wer die sucht, kann bei Rimini Protokoll allemal besser fündig werden.

Von Torsten Klaus