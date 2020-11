Komponistenklasse Dresden veröffentlicht eigene Stücke als Buch

Dresden

Seit 1982 gibt es, damals ins Leben gerufen von dem Hallenser Komponist und Dirigenten Hans J. Wenzel, in Dresden eine Komponistenklasse für Kinder und Jugendliche. 1991 übernahm seine Schülerin Silke Fraikin die Leitung, seit 2008 ist sie unter dem heutigen Namen Komponistenklasse Dresden wirksam. Neben dem Unterricht gibt es Sommer- und Winterkurse, die „Musikerfindungen“ werden überdies gespielt und aufgeführt, etwa vom Landesjugendorchester Sachsen, der Serkowitzer Volksoper und weiteren Partnern. Der Austausch mit anderen Komponistenklassen und die Kooperation mit profilierten Interpreten und Komponisten gehören seit jeher zum Umfang der Tätigkeiten.

Ideen aus der Erlebniswelt der jungen Tonschöpfer

Nun gibt es mit einem ganz besonderen Buch die Möglichkeit, einen Teil der in den letzten Jahren entstandenen Klavierliteratur selbst zu spielen. In der Notensammlung enthalten sind zwanzig Werke von achtzehn jungen Komponisten, sieben davon Komponistinnen. Eines der Stücke, „Le clavier bien préparé“ – „Das wohlpräparierte Klavier“, gab dem Band seinen Titel (er ist dreisprachig ausgeführt, im Folgenden werden jeweils nur die deutschen Namen genannt). Der Titel verweist auf Johann Sebastian Bach und sein „Wohltemperiertes Klavier“, noch mehr aber bezieht sich die Idee auf Robert Schumann, der die Stücke seiner Zeit, die Kinder in Übungsstunden lernten, so schlecht fand, dass er 1848 das „Album für die Jugend“ schrieb.

Nun gibt es also ein „Neues Album für die Jugend“. Es enthält Preisträgerstücke des 2016 anlässlich der Robert-Schumann-Ehrung vom Sächsischen Vocalensemble e.V. bundesweit ausgelobten Kompositionswettbewerbes „Von fremden Menschen und Ländern“ sowie weitere, zwischen 2016 und 2019 entstandene Werke der Komponistenklasse Dresden und von Schülern der Kompositionsworkshops von Annette Schlünz am Konservatorium von Dresdens Partnerstadt Straßburg. Die musikalischen Ideen entstammen der Erlebniswelt der jungen Tonschöpfer und tragen bildhafte Titel wie „Vom Tanzbär, der sein‘ Schuh verlor“ (Maleah Gilbert), „Kamelritt“ ( Florian Linhart) oder „Der Wüterich“ ( Karl Frenzel). Eines heißt sogar „Schmetterlings Tod“ ( Johannes Conrad), aber es sei gleich versichert: Es ist kein „schreckliches“ Stück!

Immer „geradeaus“ geht es sowieso nicht. So gibt es ein Werk für Klavier vierhändig („Frühlingslandschaft“ von Louis-Victor Wipf), Frida Ponizil schreibt für „Der Hase“ auch den Gebrauch von Papier- und Vogelflöte, Butterbrotpapier und anderem vor, was Geräusche erzeugen kann. Bei Béla Jeremia Nolls „Waldgeheimnis“ wird mit Fingerknöcheln auf das Klavier geklopft. Raphaël Breton hat neben „Das wohlpräparierte Klavier“ das Stück „Höllisches Paradies“ geschrieben.

Die Autoren waren zum Zeitpunkt der Komposition zwischen sieben ( Melanie Czarny „Der Papagei“) und neunzehn Jahren alt. Im Anhang des Notenheftes ist nachzulesen, wie sie in die Komponistenklasse kamen und was die Idee zu ihrem Stück war.

Die Noten sind nur mit den notwendigen Zeichen und Texten für Spielanweisung oder Präparation versehen. Helene Scharfe hat ihrer „Safari“, übrigens eins der Preisträgerstücke des Wettbewerbes „Von fremden Ländern und Menschen“, eine Geschichte hinzugefügt, die bei der Aufführung der Komposition vor und zwischen den fünf Teilen (incl. „Elefantenwalzer“ und „Sonnenuntergang“) vorgetragen werden soll.

Die Stücke zeugen vom Einfallsreichtum ihrer Schöpferinnen und Schöpfer, aber auch von handwerklichem Geschick und musikalischem Verständnis, von einer ungeheuren Kreativität sowie von einer großen Ernsthaftigkeit der jungen Autoren – nur „zum Spaß“ haben sie die Stücke eben nicht geschrieben. Der Weg von einer Idee (oder einem Bild) zur Musik ist bei vielen ihrer Werke nachvollziehbar, und die Schwierigkeitsstufen sind unterschiedlich, so dass sich für jeden Anfänger oder etwas Fortgeschrittenen Passendes findet. Das gilt übrigens, wie sich bei kleinen Probespielen zeigte, ebenso für manche Eltern der Klavierschüler.

Das Problem vieler neuer Kompositionen liegt darin, dass sie nach der Uraufführung verklingen, nicht mehr oder höchst selten gespielt werden. Insofern trägt die Veröffentlichung der Stücke durch den Verein Freunde und Förderer der Komponistenklasse Dresden e.V. einerseits zur Verbreitung bei, gleichzeitig erschließt die Anregung zum Wieder-Spielen dem Klaviernachwuchs ein neues Stück Literatur.

PS: Das eigentlich für den heutigen Samstag im Festspielhaus Hellerau geplante Konzert der Komponistenklasse Dresden mit Uraufführungen: „Voyage à Dresde“ anlässlich „30 Jahre Städtepartnerschaft Dresden – Strasbourg“ kann wegen der Coronaeinschränkungen nicht live stattfinden.

Nun soll es am 14. November, 16 Uhr, online zu erleben ist. Näheres dazu wird demnächst auf der Website von HELLERAU veröffentlicht, siehe https://www.hellerau.org/de/event/voyage-a-dresden/

Von Wolfram Quellmalz