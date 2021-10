Komponist und langjähriger Leipziger Opernintendant Udo Zimmermann gestorben

Leipzig/Dresden

Der Dresdner Komponist und langjährige Leipziger Opernintendant Udo Zimmermann ist tot. Er starb in der Nacht zum Freitag nach langer schwerer Krankheit in seiner Heimatstadt im Alter von 78 Jahren. „Er ist friedlich eingeschlafen“, sagte seine Witwe. Der Künstler litt seit Jahren an einer seltenen neurodegenerativen Erkrankung. Zuletzt konnte der Maestro, der stets auch für eine angemessene Finanzierung der Kultur stritt, Musik nur noch hören.

Zimmermann wurde am 6. Oktober 1943 in Dresden geboren, sang als Kruzianer im berühmten Dresdner Kreuzchor. Er studierte in seiner Heimatstadt Komposition und Gesang, war später Assistent bei dem Berliner Regie-Meister Walter Felsenstein. 1970 wurde er Dramaturg an der Dresdner Staatsoper, 1974 gründete er das „Studio Neue Musik“, aus dem 1986 das Zentrum für zeitgenössische Musik hervorging.

Unter Zimmermann war die Oper Leipzig „Opernhaus des Jahres“

Von 1990 bis 2001 war Zimmermann Intendant der Oper Leipzig, die unter ihm zum Uraufführungstheater und mehrfach prämiert wurde. In der Spielzeit 1992/93 wurde die Oper Leipzig in der Zeitschrift „Opernwelt“ als Opernhaus des Jahres ausgezeichnet.1997 bis 2011 verantwortete der Künstler zudem die Reihe musica viva beim Bayerischen Rundfunk, wo er zahlreiche zeitgenössische Werke zur Uraufführung brachte.

Bedeutender Komponist

Zimmermann schrieb mehrere Opern. Noch als Student landete er mit „Die Weiße Rose“ über die Geschwister Scholl einen Riesenerfolg – in Ost und West. Die Oper gehört mit fast 200 Produktionen zu den meistgespielten Werken zeitgenössischer Musik. Vier weitere Opern, Vokalsinfonik und Werke für Kammerensemble folgten - das letzte Violinkonzert wurde 2013 uraufgeführt. Zimmermann dirigierte namhafte Orchester wie die Wiener Philharmoniker, die Wiener Symphoniker oder die Staatskapelle Dresden.

In die Gesellschaft hineinstrahlende Ermutigungen

In einem Interview mit der LVZ sagte er 2011 über seine Arbeit als Komponist und Intendant: „Wir sorgten für neue Sichten, wie man mit Tönen, Bewegung und Szene umgehen kann, für die ungeahnten Möglichkeiten des Theaters. Es geht aber stets um in die Gesellschaft hineinstrahlende Ermutigungen. In der Kunst steht man permanent vor der Frage, sich gesellschaftlichen Realitäten zu beugen oder gegen sie anzugehen. Das berührt Kategorien wie Toleranz, die ganz maßgeblich in die Kunst gehört.“

Zimmermann sah sich stets als Theatermensch, der auch komponiert. „Theater und Musik liegen mir am Herzen und gehören zusammen, das Theater ist von der Musik amalgamiert und die Musik amalgamiert das Schauspiel“, sinnierte er einmal. Dabei schlug sein musikalisches Herz stets für das Experimentelle, als engagierter Kulturpolitiker sah er die Abhängigkeit der Kultur von der Ökonomie mit großer Sorge.

In Berlin ging er im Unfrieden

Weltweit aktiv und doch immer seiner Heimat treu, war er Professor an der Musikhochschule ebenso wie Dramaturg der Staatsoper. Der Traum aber, Chef der 1985 wiedereröffneten Semperoper zu werden, blieb unerfüllt. Die zwölf Leipziger Jahre als Opernintendant waren größte Herausforderung. Von 2001 bis 2003 war er Generalintendant der Deutschen Oper Berlin, dort ging er im Unfrieden vorzeitig. Von 2004 bis 2008 war er Gründungsintendant des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau, was er zu einem wichtigen Standort für die zeitgenössischen Künste machte.

In den letzten zehn Jahren wurde es immer stiller um den introvertierten und auch umstrittenen Komponisten, der neben zwei Söhnen eine prominente Tochter aus erster Ehe hat: Schauspielerin Claudia Michelsen („Polizeiruf 110“).

Von dpa/LVZ