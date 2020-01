König des Unvollendeten – Piet Klocke in der Comödie Dresden

Dresden

Es gibt verschiedene Methoden, um in den Tag zu kommen. Manche schwören auf eine halbe Stunde Power-Walking und basisches Bio-Frühstück, andere belassen es dabei, unfallfrei zu duschen und niemanden zu töten. Der Comedian Piet Klocke hat noch eine andere Methode: Er entwirft sein Horoskop selbst – auf dass der Tag auch so verläuft, dass man mit ihm am Abend auch zufrieden ist. Zudem wirft Klocke, der von Kopf bis Fuß dem Typ ähnelt, der schon als Oberstudienrat geboren wurde, nämlich steif, hager, zauselig und vor allem verpeilt, einen entschlossenen Blick in den Spiegel – um sich dann zu versichern: „Jawohl, ich nehme die Depression an!“

Humor kann nur entstehen, wenn man ihn ernst nimmt!

Klocke ist ein Sprachspieler alter Schule. Ein Wörtlichnehmer und Metaphernzerleger. In der Comödie Dresden präsentierte er sein aktuelles Programm „ Musikhysterie & Wlancholie“. Der Abend gestaltet sich frei nach dem Motto: „Humor kann nur entstehen, wenn man ihn ernst nimmt!“

Hektische Suche nach dem Satzende

Ohne Unterlass überkreuzen sich bei dem Botschafter des schrägen Humors Gedankengänge und Satzbaulemente, stoßen Fragmente von Geistesblitzen mit Konzentrationslücken und Kommunikationsdesastern wie Billardkugeln zusammen, so dass er verzweifelt wie hektisch gestikuliert, weil er das Ende des begonnenen Satzes nicht findet, was Gelächter im Saal erzeugt, das ihn wiederum derart irritiert, dass er verzweifelt versucht, einen Rest von Haltung zu bewahren, was die Sache aber noch lächerlicher macht. Dann muss er das Publikum, das er schon mal mit „Liebe Gender und Genderinnen“ anspricht, ermahnen: „Bitte! Hören Sie auf! Das geht doch alles von Ihrer Zeit ab…“

Hochkonzentrationshumor mit Philosophie

Ein bisschen äußert sich der Meister des angebrochenen Satzgebildes über die eigene Person, spricht dabei ganz bewusst lieber von „Werdegang“, denn „Lebenslauf“ ist ihm „einfach zu schnell“.

Wörtlichnehmer und Metaphernzerleger: Piet Klocke. Quelle: PR/P. Klocke

Auch wenn der eine oder andere Gag eher banaler Natur ist, so dass Klocke sogar selbst meint „Das können Sie jetzt akustisch stornieren!“, so pflügt der in Recklinghausen lebende Comedian überwiegend gedanklich permanent derart tief, dass Hochkonzentrationshumor dabei herauskommt. Zuhauf setzt er auch philosophische Aphorismen in die Welt, etwa: „Überschaubare Intelligenz verhindert größere Verzweiflung.“ Bei einem anderen Satz, nämlich „Die Ansammlung erfolgloser Menschen nennt man Scheiterhaufen“, hat er hinterher Zweifel, ob der nicht vielleicht doch zu stark(er Tobak) war, aber dicta est, wie der Lateiner sagt, gesagt ist gesagt. Aber auch für keinen Kalauer ist sich Klocke zu schade, sehr hübsch dieser: „Erst gegen Mittag entstand eine Freundschaft zwischen Wurm und frühem Vogel.“

Das Klocke-Programm ist kein Wunschkonzert

Viel Musik gehört dieses Mal mit zum Programm, etwa der Progressive-Rock-Song „In the Court of the Crimson King“ der britischen King Crimson von 1969. Meist erzeugt Klocke die Musik selbst auf einem vielleicht 30 mal 30 Zentimeter großen „Klavier“, manchmal gesellt sich ein Schweizer Saxofonist zu ihm auf die Bühne. Das Gros an Musiknummern reißt mit, auf manche trifft aber auch Klockes eigenes Bonmot „Es gibt Musik, da bindet sich der Strick von selbst“ zu. Nun ja, das Leben ist ja bekanntlich kein Wunschkonzert.

Hagerer Weltmissversteher

Jaja, das Leben. Klocke versucht sinnierend, ja philosophierend, selbst die Frage zu beantworten, wann die Dinge begannen, aus dem Ruder zu laufen. Ab dem Sündenfall? Kann sein, stellt sich die Frage, ob der nicht hätte vermieden werden können, „wenn vor Ort Überwachungskameras gewesen wären“. Die Geschäftemacherei ist aus Sicht des schlaksigen Weltmissverstehers jedenfalls nicht das Grundproblem – die gab es schon früher, einstens wurden bekanntlich „sogar ganz Kontinentalplatten verschoben“. Dagegen hadert der Experte in Sachen höheren Blödsinns immer wieder mit dem „Silikonischen Tal“, mit der grassierenden Selbstoptimierung, bei der – so Klockes Hoffnung – irgendwann nicht nur der Körper, sondern auch der Geist in Angriff genommen wird.

Von Christian Ruf