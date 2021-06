Klubmusiksommer im Dresdner Jazzclub Tonne beginnt am Freitag

Dresden

„Endlich wieder live!!!“ – so freut sich die Netzpräsenz der Jazztonne. Zu Recht, denn der Dresdner Livemusiksommer für unterhaltsame Musik unterm Dach beginnt am Freitag genau dort – nach 222 Abenden verordneter Winterruh‘. Und zwar nicht irgendwie, sondern einerseits mit festem Programm für die nächsten Wochen im heiligen Kellergewölbe, andererseits als voller Genuss mit dem Trio Edi Nulz.

Noch gilt: An- auch Abstand wahren

Klubchef Steffen Wilde spricht dabei von „guten Freunden“ und verheißt eine musikalische Party mit einer Rockband, die jazzt, und einer Jazzband, die rockt. Dazu kommt ein „Streifzug durch Kontinente, Stile und Sounds“, verbunden mit einer unergründlichen Warnung vor dem oder den „Gruseldänen“. Dabei wird Gitarrist Julian Adam Pajzs begleitet von Sigmar Brecher an der Klarinette und Valentin Schuster am Schlagzeug. Mit „Meganan“ präsentiert die Band bereits das fünfte Album in zehn Jahren Geschichte.

Noch gilt: neben An- auch Abstand gegenüber Fremden wahren – und Maske bis zum Platz. Am Sonnabend gastieren Jule Malische und Stephan Bormann, beide an Gitarre. Sie präsentiert am Mikro dazu eigene Songs, er – auch aus anderen Formationen und als Gitarrenprofessor der Dresdner Musikhochschule bekannt – ist Arrangeur und Produzent von Malischkes Album „Whatever May Happen“.

Am 18. Juni gastieren LBT in den gesegneten Musiktempel. Sie werden als „Minimal-Techno-Jazz-Piano-Trio“ geführt: Leo Betzl am Piano, Maximilian Hirning am Kontrabass und Sebastian Wolfgruber am Schlagzeug sorgen sorgsam abgestimmt spätestens ab dem dritten Track dafür, dass soll kein Halten beim Tanz der Generationen geben soll. Programm wie Scheibe heißen „Stereo“.

Die nächste am Tag darauf heißt „Talking To Space“ und wird dann erstmals öffentlich live präsentiert. Die Record-Release-Party des Debütalbums von Standard Crow Behavior ist quasi ein Heimspiel, denn Judith Beckedorf, Steve Voltz und Filip Sommer sind Einheimische und teilen sich früher oft ein Mikro bei Konzerten, was sorgfältigen Satzgesang voraussetzt. Geboten wird Folkmusik in klassischem Countrydesign, gepaart mit Mandoline und Bratsche.

Möglichst keine Abendkasse

Der nächste Knaller wartet am 1. Juli, aber das Quartett Wollny, Parisien, Lefebvre und Lillinger – gepriesen als vier Unikate, die ohne Absprachen, Kompositionen oder Arrangements auskommen wollen und dabei das nagelneue Album „XXXX” präsentieren – gilt derzeit als restlos ausverkauft. „Wir planen erst einmal mit 50 Zuschauern“, schaut Wilde voraus. Daher ist Vorverkauf im Netz angesagt, an der Abendkasse sollte es möglichst keine Karten mehr geben. Aber die Kapazität sei bei Bedarf nach Öffnung schnell angepasst.

Wie es im Juli dann nach dem ersten heißen Konzertwochenenden genau weitergeht, steht noch in den Sternen der Gesundheitsapostel. Fixiert hingegen sind die Sommerferien ab 18. Juli, wo anderswo draußen der U-Musikbär steppt, und das erste Konzert danach: Eine fette Neustart-Sause am 30. August mit einer Formation namens New Generation of Sisters & Brotherhood – unter anderem mit elf Blechblasvirtuosen und Günther Baby Sommer an den Schlagwerken.

Von Andreas Herrmann