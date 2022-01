Klepsch: Sachsens Clubs „in schwieriger Lage“

Dresden

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) hat am Donnerstag mit Vertretern der Kreativwirtschaft und der Live-Musik-Szene gesprochen. Dabei ging es vor allem um eine Öffnungsstrategie für die Clubs in Sachsen. Derzeit sind auf Grundlage des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz bundesweit die Clubs und Diskotheken geschlossen.

Die Branche schlägt vor, die Clubs im Freistaat unter 2G plus mit Testung der Besucher mittels PCR-Verfahren zu öffnen, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums hieß. Diese Vorschläge sollen nun geprüft werden.

Öffnungsperspektive unter vertretbaren Bedingungen

„Mein Ziel ist es, den Clubs in Sachsen eine Öffnungsperspektive unter vertretbaren Bedingungen anzubieten“, wurde Klepsch in der Mitteilung zitiert. Sie wisse, dass sich die Clubs „in einer sehr schwierigen Lage befinden“. Sie hätten seit März 2020, wenn überhaupt, nur mit Einschränkungen öffnen können. „Das löst Existenzangst aus und ist psychisch sehr belastend“, sagte die Ministerin. Teilnehmer des Gesprächs waren den Angaben zufolge Vertreter der Live Initiative Sachsen, von Kreatives Sachsen, der Geschäftsstelle des Landesverbandes Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen sowie des Kulturbündnisses Hand in Hand.

Für die Clubs und Spielstätten gibt es mehrere Hilfsprogramme, so die Überbrückungshilfen des Bundes sowie die Neustarthilfe Plus des Bundes. Beide Programme sollen bis März fortgeführt werden.

Von DNN