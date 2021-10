Dresden

Das Kunsthaus eröffnete am vergangenen Freitag die zweite Ausstellung zeitgenössischer Kunst in der Kleingartenanlage Flora I in Striesen, diesmal mit Werken des Dresdner Künstlers Andreas Kempe. Der Ausstellungsort ist der im vergangenen Herbst eröffnete Ausstellungspavillon in einer Parzelle im Zentrum der Kleingartenanlage. Der Künstler Andreas Kempe hat das äußere Erscheinungsbild des Pavillons durch eine große Zeltplane ergänzt, die symbolisch für die menschliche Beobachtung der Natur steht.

Die künstlerischen Arbeiten im Innenraum des Pavillons thematisieren Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Wahrnehmung der Natur. Basis der Ausstellung sind auf Aufnahmen von Insekten, Wildvögeln und Pflanzengesellschaften aus dem Archiv seines Vaters, des Biologen und Naturschützers Reinhard Kempe. Der Titel der Ausstellung „Es war nicht alles auf einmal zu sehen“ ist durch den Fantasyroman „Le Guin“ (1972) der amerikanischen Autorin Ursula Kroeber inspiriert.

Andreas Kempes Ausstellung thematisiert die Vielfalt, Dichte und Fülle von natürlichen Bedingungen, wie beispielsweise das Zusammenleben von Farnen, Moosen, Flechten und Gräsern, die Lebensräume bestimmen. In der Ausstellung im Pavillon Parzelle 3 werden neben einer Auswahl von Insektenaufnahmen aus dem Archiv die komplexen Strukturen von 44 verschiedenen archivierten und getrockneten Moosen in Form eines Buches gezeigt, das Andreas Kempe für diese Ausstellung im Risografieverfahren, einem umweltschonenden, weitgehend chemikalienfreien Druckverfahren, hergestellt hat. Alle Gartenprojekte unter freiem Himmel sowie den Ausstellungspavillon auf der Bergmannstraße 39 können Interessierte täglich besichtigen.

Von Anja Schneider