Die gute alte Zeit, in der bekanntlich alles besser war, musste doch auf ein heutiges Zauberwort verzichten. „Vernetzung“ war im Zeitalter, als man noch auf Live-Kommunikation angewiesen war, kein gängiger Begriff. Turbo Pascal, die vierköpfige auf partizipatives Theater spezialisierte Berliner Theatergruppe, spielt nun gemeinsam mit der Bürgerbühne des Dresdner Staatsschauspiels die Magie der Netze durch, die man knüpft, um nicht allein zu bleiben. Es geht um solche Kontakte, aber leider zu wenig um deren Fragwürdigkeit.

Persönliche Geschichten, die berühren

Auch diese Inszenierung „Dichte Netze“ fiel zunächst der Seuche zum Opfer. Wie sie jetzt im Kleinen Haus nachgeholt wird, erweckt den Eindruck, als sei sie nie für ein größeres oder dichteres Publikum zugeschnitten gewesen. Die zehn Spieler und etwa die vierfache Anzahl der Besucher verteilen sich so locker im Bühnenraum, wie es das Konzept und nicht etwa das Hygienekonzept zu verlangen scheint. Das Thema hat durch die erzwungene Reduktion von analogen, direkten Begegnung in den vergangenen Monaten neue Aktualität erfahren. Bei „Dichte Netze“ spielen aber digitale Medien und ihre Omnipräsenz kaum eine Rolle. Es geht eigentlich mehr um jahrtausendealte soziale Fragen. „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“, heißt es schon in der biblischen Genesis.

Der Einstieg klingt ein bisschen nach Stick-matisierung. Denn die Spieler gehen herum und suchen Gleichinteressierte an einer WG, am Dorfleben, an einer politischen Gruppe, an einer Clique. Oder einfach nur jemanden zum Quatschen beim Bier. Man bekommt dann als Erkennungsmerkmal einen schillernden Sticker aufgeklebt. Es folgt ein Abschnitt, in dem die Akteure in Monologen ihre Gründe für diese Kontaktsuche erklären. Es sind persönliche Geschichten, die berühren, vom komplexbehafteten Autoverkäufer bis hin zu einer verfolgten jungen Frau aus dem Iran. Statt der verkrampften Suche nach dem Traum-Lebenspartner erst einmal Freunde finden – was womöglich sogar wichtiger und tragfähiger sein kann. Formuliert wird die Angst, „nirgendwo dazuzugehören“.

Selbsterforschung gelingt nur bedingt

Im letzten Abschnitt sind die Besucher richtig dran, sollen in kleinen Gruppen über Themen wie Nachbarschaft oder politisches Engagement diskutieren oder sich eine fiktive Groß-WG ausmalen. „Wir sind eigentlich gar nicht hier“, kippt das Geschehen dann plötzlich, als handele es sich bei diesem ganz persönlichen Erleben um einen Chat, um einen virtuellen Raum, schließlich um eine Zoom-Konferenz.

Das ist ein hübsches Spiel gerade auch für das Mitmachpublikum, dient aber nur bedingt der Selbsterforschung. Die dahinter stehende Zentralfrage, was die Tiefe einer Beziehung, menschlicher Beziehungen allgemein ausmacht, wird nicht gestellt. Man denke nur an die inflationären Freundschaftsanfragen in so genannten sozialen Netzwerken und stelle sie der Flachheit der ganz überwiegenden Kommunikation gegenüber. Aber ein solcher Mediennutzens- und Nutzungsdiskurs war hier offenbar nicht beabsichtigt. Nur vereinzelt fallen Sätze wie dieser: „Wo es Netze gibt, gibt es auch Menschen, die durchfallen!“

Umso lächelnder entlässt der „Stubenälteste“ Pino B. Räder – er sei namentlich genannt – am Schluss das Publikum mit einer Art Abschiedsrede an seine zahlreichen Freunde. Von der Schulzeit angefangen bis zu den Gästen der Scheune, wo er 30 Jahre lang kellnerte, lässt er sie alle auferstehen. Freunde und Typen aus einer analogen Zeit, wo man sich aus der selbstgewählten Isolation vor den Bildschirmen noch nicht durch virtuelle Vernetzung wieder befreien musste, wo emsiges Zweidaumentippen noch nicht so viel Beziehungsenergie fraß. „Ihr seid ein sicheres Netz“, ruft Räder ihnen und uns zu.

Von Michael Bartsch