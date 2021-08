Klavierhaus Weber in Dresden: Inhaber Stefan Weber im Interview

Dresden

Seit vielen Jahren betreut Stefan Weber mit seinem Klavierhaus das Moritzburg Festival. Er stellt verschiedene Instrumente, stimmt sie und betreut die Pianisten. Für die DNN sprach Wolfram Quellmalz mit ihm.

Frage: Es gibt verschiedene Pianisten aus dem Hauptprogramm und der Akademie, zwei Veranstaltungs- und verschiedene andere Orte, wo geübt wird. Wie viele Flügel benötigt man, um ein Musikfest wie in Moritzburg zu betreuen?

Stefan Weber: In der Regel sind es fünf, manchmal sechs. In diesem Jahr stehen zwei Bechsteins in der Kirche und im Schloss, ein Steingraeber in der Waldschänke, außerdem Instrumente in der Akademie und im Lindengarten.

Der Steingraeber klingt so richtig „altdeutsch“

Den Steingraeber haben wir schon in der Kirche gehört, der klingt ganz anders, nach Salon eher – eine Frage der Philosophie?

Schon. Der Steingraeber ist anders gebaut, die Hämmer sind anders geformt, das ist eben auch eine Geschmacksfrage. Wie Jan Vogler vor einigen Jahren gesagt hat: Der Steingraeber klingt so richtig „altdeutsch“. Das ist gar nicht so falsch – es ist eine Marke, die ähnlich klingt wie die alten Bechstein, die waren auch so, gar nicht so brillant wie heute. Auch der Steinway war noch nicht so. Diese Brillanz ist ein Geschmackstrend, der sich nach dem Krieg deutlich verändert hat.

Man hat das in den 80er und 90er Jahren ins Extreme getrieben, da haben sich die Wiener und Berliner Philharmoniker gegenseitig überboten, wer noch höher ist. Die einen auf 445, die anderen auf 447 Hertz, Stimmton a. Und dann ist ein Bedürfnis nach mehr Klangfarben und schönen Klängen entstanden, die Stimmhöhe ist auf 443 Hertz heruntergegangen. Damit sind auch wieder viel mehr „schöne“ Instrumente gefragt, obwohl die Brillanz trotzdem geblieben ist. Nicht unbedingt bei Mozart, aber wenn ich Rachmaninow spiele, brauche ich die Trennschärfe, weil da so viele Noten innerhalb von kurzer Zeit gespielt werden, sonst ist das nur noch eine Klangwolke. Und das hat man bei Brahms [Konzert vom vergangenen Sonntag, Klavierquartett Nr. 1, Anm. d. A.] ja gemerkt, dass der Bösendorfer das wunderbar bringt.

Die Hersteller weichen von der alten Bauweise teilweise komplett ab

Sie haben ein ganz neues Instrument dabei. Was bedeutet „neu“ bei einem Traditionsunternehmen wie Bösendorfer?

Bösendorfer hat sich vor einigen Jahren gefragt, was man tun muss, damit mehr Leute ihre Klaviere spielen, hat viele berühmte Pianisten eingeladen und nach ihren Wünsche gefragt. Und dann sind sie in ihr Kämmerchen gegangen und haben angefangen, zu konstruieren und zu bauen – teils gehen sie von den alten Traditionsbauweisen komplett ab! Zuerst gab es ein paar Prototypen vom großen 280er Konzertflügel, daraus ist die neue „VC“-Reihe, für Vienna Concert, entstanden.

Den 230er habe ich im letzten Jahr schon in Wien angesehen und Bösendorfer gleich gesagt, den brauche ich unbedingt für Moritzburg in diesem Jahr. Und dann war ich jetzt im Juni dort und habe mir aus sechs baugleichen Flügeln diesen ausgesucht, der jetzt im Schloss steht.

Die Pianisten sind glücklich damit?

Ja! Louis Lortie war hin und weg. Erst war er ein bisschen vorsichtig, weil er den 230er noch nicht kannte, nur den 280er, aber dann haben sie ihre Probe gehabt, und danach hat er mir eine Kusshand zugeworfen, so begeistert war er. Den Flügel hatte ich so eingestellt, dass er vor allem oben im Diskant eine unheimliche Trennschärfe und Brillanz hat, das braucht man bei Brahms. Die anderen Spieler, die ringsum saßen, haben lange Hälse bekommen und gesagt, wie schön das ist, dass es endlich einmal Alternativen beim Flügel gibt.

Albrecht Mayer auch. Die Musikwoche Hitzacker, das ist ja mein zweites Musikfest. Das mache ich jetzt schon seit 21 Jahren, erst mit Ludwig Güttler, jetzt mit Albrecht Mayer als Künstlerischem Leiter. Der hat gleich gesagt, dass er diesen Flügel, der im Schloss steht, nächstes Jahr in Hitzacker haben möchte.

Am Stimmen könnte man tagelang sitzen

Und Ihre Aufgabe? Sie müssen den Flügel ja oft für verschiedene Pianisten an einem Abend einrichten. Ist das ein Problem, wenn es zum Beispiel unterschiedliche Wünsche gibt?

Nein. gar nicht. Stimmen muss ich schon, aber sonst mache ich gar nichts, die Intonation wird in der Regel nicht verändert.

Wie viel Zeit braucht man denn zum Stimmen eines Klaviers?

Man kann wahnsinnig viel machen, muss sich aber die Zeit nehmen. Speziell im Diskant, da sollen alle drei Saiten [mit Ausnahme der Bassoktave wird ein Ton auf dem Klavier von drei Saiten erzeugt, Anm. d. A.] möglichst einhundert Prozent gleich sein. Man kann tagelang sitzen, aber das ist nicht gut, den ganzen Tag zu stimmen, Pausen sind wichtig, um sich und das Gehör zu entspannen. Das ist erfrischend, dann kann man weitermachen.

Für Albrecht Mayer zum Beispiel muss ich den Flügel aber herunterstimmen. Das ist ein riesiger Stress, aber nicht nur für mich – die Geiger sind bald wahnsinnig geworden, weil sie gewusst haben, wie sie bei 443 Hertz greifen, und auf einmal müssen sie ganz anders greifen. Na – das ist halt so!

Zwei Musikfeste und Ihr Geschäft in Dresden, das sind Ihre „Standbeine“?

Ja, und dann betreue ich an der Musikhochschule die Bösendorfer, Steingraeber und Fazioli sowie die älteren Klaviere, die dort noch stehen. Das neueste ist, dass ich seit Oktober letzten Jahres auch im Landesgymnasium die Konzertinstrumente pflege.

Von Wolfram Quellmalz