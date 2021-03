Kirche in Lauenstein wartet mit Kunstschätzen auf

Lauenstein

1374 bekam die kleine Stadt Lauenstein das Marktrecht, 1464 das Stadtrecht, was 1491 von Herzog Georg den Bärtigen noch einmal bestätigt wurde. Der Ort gedieh, aber am 2. Mai 1594 kam es zu einem verheerenden Stadtbrand bei dem Kirche, Schloss, Rathaus, Schule Brauhaus und 54 Bürgerhäuser ein Opfer der Flammen wurden. Umgehend wurde eine neue Stadt- und Brandordnung erlassen, in der unter anderem verfügt wurde, dass jeder Hausbesitzer samt Freud, Kind und Kegel sowie Gesinde am Sonntag zur Kirche und nicht ins „Brantewein-Hauß, oder sonstige ins Bier- oder Weinhauß“ zu gehen habe. Auch in der Woche musste aus jedem Haus eine Person „es sey Herr oder Frau, Knecht oder Magd, in die Predigt gehen, … damit die Kirche nicht gar so leer bleibet.“ Diese Auflagen überraschen, lebte man doch eigentlich noch nicht in einer Zeit wie heute, wo der durchschnittliche Mann dreimal in seinem Leben in die Kirche geht, wobei er in zwei Fällen getragen und in einem Fall gezerrt wird. Okay, es gibt natürlich noch all die vielen Fußballfans, die in die Kirche gehen, um beim stillen Gebet zu sprechen: „Lieber Gott: Du hast meinen Lieblingsschauspieler Peter Falk zu Dir genommen. Du hast meine Lieblingssängerin Amy Winehouse zu Dir genommen. Du hast meinen Lieblingskomiker Loriot zu Dir genommen. Hiermit teile ich Dir mit, dass meine Lieblingsmannschaft Bayern München ist!“

Die aparte Kanzel wird von einer Moses-Figur getragen

Wie auch immer, ein Besuch der Stadtkirche St. Marien und Laurentin in Lauenstein lohnt durchaus auch aus rein kunsthistorischen Interessen heraus. 1340 wurde sie erstmals erwähnt. Ende des 15. Jahrhunderts wurde die alte Kirche abgerissen und unter der Leitung von Hans Münzer eine Neue an dieser Stelle gebaut. Bei einem Stadtbrand 1594 wurde diese stark beschädigt. Der Wiederaufbau der Kirche unter der Herrschaft Günther von Bünaus dauerte bis 1602.

Dabei erhielt der Innenraum seine prächtige Ausstattung, wie sie noch heute zu sehen ist. Zu ihnen zählen einzigartige Sandsteinarbeiten der Bildhauer Michael Schwenke uns Lorenz Hörnig, beide aus Pirna, was den Anfahrtsweg nach Lauenstein lang machte, dieser aber vermutlich nicht in Rechnung gestellt wurde. Hörnig kam nach Lehrjahren in Thüringen während seiner Gesellenzeit spätestens 1599 nach Pirna, und an dieses Datum knüpft sich die Schätzung seines Geburtsjahres 1577. Er arbeitete zunächst bei dem Pirnaer Bildhauer Michael Schwenke und hatte später eine eigene Werkstatt. Hörnig, der 1624 starb, zählt zu den bedeutendsten Bildhauern de Manierismus in Sachsen. Nicht zuletzt der Lauen­steiner Kapelle verdankt er seinen Ruf als „Meister des Details“. Von ihm stammen auch die Seitenepitaphien und das Alabasterkruzifix von St. Marien und Laurentin.

Michael Schwenke wiederum hatte das Bildhauerhandwerk bei Christian Krämer und Andreas Buschwitz in Pirna und Dresden erlernt. Später war er Mitarbeiter in der Bildhauerwerkstatt von Christoph Walther II in Dresden und anschließend bei dessen Schwiegersohn Melchior Jobst in Pirna, wo er 1587 das Stadtrecht erhielt. Von 1603 bis 1610 leitete er als Obermeister die Innung der Bildhauer, Steinmetzen und Maurer.

Gewirkt hat er unter anderem an der Innenausstattung von Schloss und Kirche in Lauenstein, in Neschwitz, Bensen und Pirna (zehn Meter hoher sandsteinerner Altarretabel für Michael Borsberg und für Bürgermeister Matthes Heintz in der Stadtkirche St. Marien). Zu Schwenkes Hauptwerken in Lauenstein gehören der dreistöckige Altar, der Taufstein und die aus Sandstein gearbeitete sogenannte „Moses-Kanzel“. Der Name kommt daher, weil die Kanzel von einer Moses-Figur getragen wird. Der Kanzelkorb ist mit Beschlag und mit grotesken, aber gerade deshalb die Blicke auf sich lenkenden Masken verziert. Die rundbogigen Nischen des Kanzelkorbs sind mit zum Teil vollplastisch herausgearbeiteten Szenen des Sündenfalls, der Verklärung Christi und der Kreuzigung des Gottessohns sowie auch Abrahams Opfer geschmückt.

Ungemein sehenswert ist auch die reiche Deckenbemalung von 1602. Vorherrschend sind die Farben Rot, Weiß und Blau. Dargestellt sind innerhalb einer reichen Ornamentik aus Beschlag- und Rollwerk sowie Grotesken seitlich die Symbole der Evangelisten in Tondi und in der Mitte vier eher zierliche Engel mit Lorbeerkränzen. Darum angeordnet sind vier große Engelsfiguren mit Greifen, Pelikan und Phönix, zudem sind noch Pfau, Truthahn und Einhorn (sieht man ein solches, sollte man es, kleiner Tipp an dieser Stelle, niemals ärgern, weil es sonst einen nämlich pink und rosa schlägt) dargestellt. Heute ist das Einhorn bekanntlich überall, vor allem allerdings in Kinderzimmerhöllen, einst zeigte es sich fast ausschließlich in Kirchen, etwa auf großen Altären als getreuer Begleiter der Jungfrau Maria. Seit das Büchlein „Physiologus“ als antiker Vorläufer von Brehms Tierleben im zweiten nachchristlichen Jahrhundert die Behauptung aufstellte, das seltsame Tier sei nur im Schoß einer Jungfrau zu fangen, waren Tür und Tor für anspielungsreiche Allegorien geöffnet. Alsbald galt das antike Fabeltier der Theologie als Christus selbst. Die unbefleckte Einhornfängerin wurde gar mit Jesu Mutter Maria identifiziert. Das Gehege des Einhorns war damit das Paradies, jungfräulich stolziert es auf vielen Bildern, die Künstler vom Paradies schufen, umher wie der ebenfalls an Sex uninteressierte Elefant, mit dem es den wunderwirkenden, weißen Stoßzahn teilt. Es war dann den Hippies vorbehalten, das friedfertige, unschuldige, aber auch allseits bedrohte Musenross zum letzten Mohikaner einer drogenerweitert bunten Fantasiewelt zu machen.

Ein Gedicht in Optik (und Klang) ist auch die Jehmlich-Orgel

Ein Gedicht in Optik (und Klang) ist zudem die zweimanualige Orgel mit 19 Registern auf der Westempore. Die erste „Königin der Instrumente“ wurde 1818 vom Dresdner Orgelbauer Gotthelf Friedrich Jehmlich hergestellt und bei einem Brand 2003 zerstört, zwei Jahre später in alter Pracht aber wiederhergestellt. Im Chor findet sich ein bemerkenswertes Fenster, das einst im Auftrag der Familie von Hohental in Erinnerung an die früh, im Alter von gerade mal 17 Jahren verstorbene Tochter Ilse von der Dresdner Firma Urban geschaffen wurde. Bruno Carl Urban, der am 2. März 1851 in Pulsnitz geboren wurde, war ein versierter Glasmaler, der sich auf die Herstellung von Kirchenfenstern spezialisiert hatte. Als weiterer Geschäftszweig gehörte die Wappenmalerei zum Unternehmen. Die künstlerische Leitung der Firma lag ab 1890 bei Josef Goller. Die Werkstatt war im Hinterhaus der Friedrichstraße 40 in einem Turmhaus untergebracht, in dem eine spezielle Hängevorrichtung für Kirchenfenster installiert war, die sich nach Bedarf zum Licht hin verstellen ließ. Urban war Mitglied im Deutschen Werkbund und im Dresdner Kunstgewerbeverein sowie Freimaurer in der Loge zu den drei Säulen.

