Berlin/Dresden

Vor Beginn der Berlinale wollen zahlreiche Kinos in Deutschland für eine Perspektive werben. Mehr als 300 Kinos sollen am Sonntagabend um 19 Uhr unter dem Motto „Kino leuchtet. Für Dich.“ im Licht erstrahlen. „Nach vier Monaten wartet der Kinomarkt auf eine transparente, evidenzbasierte und verlässliche Wiedereröffnungsperspektive“, teilte Christian Bräuer vom Branchenverband AG Kino – Gilde in Berlin am Mittwoch mit. Der Appell: Kinos sollen zu den ausgewählten Lebensbereichen dazu gehören, die bei Lockerungen des Lockdowns wieder öffnen dürfen.

Außerdem planen die lokalen Kinobetreiber verschiedene Aktionen in den sozialen Netzwerken. Sie werden unter dem gemeinsamen Hashtag #kinoliebe präsentiert.

Unterstützt wird die bundesweite Aktion von #zurückinskino, eine Initiative der Kinobetreibenden, bei der kreative und öffentlichkeitswirksame Ideen und Kampagnen ausgetauscht und geplant werden. Sie soll die Kinos vernetzen, damit diese sich gegenseitig unterstützen können. Seit März 2020 ist die Initiative auf www.zurückinskino.de aktiv.

Mit Plakaten und Lichtern auf sich aufmerksam machen

Auf der Webseite unterbreiten die Betreiber den Kinos Vorschläge, was sie zum Aktionstag machen können. Dazu gehören das Einschalten aller Lichter, um gesehen zu werden, die können mit Aktionsplakaten versehen werden, die auf der Seite zur Verfügung stehen. Auch Livestreams und Statements der Betreiberinnen und Betreiber für die sozialen Netzwerke werden vorgeschlagen.

Dresdner Kinos beteiligen sich an der bundesweiten Kampagne

Das Dresdner Programmkino-Ost werde seine Fassade im besonderen Glanz erscheinen lassen, erzählt Geschäftsführerin Jana Engelmann den DNN. Markus Richter, der auch schon den Dresdner Palaissommer als Produktionsleiter begleitete, wird das Kino für den Aktionstag beleuchten. „Wir wollen mit der Aktion im Gedächtnis der Leute bleiben und zeigen: Wir sind da und hoffen bald wieder eröffnen zu können“, so Jana Engelmann. Die ausgearbeiteten Hygienekonzepte des Lichtspielhauses seien für die aktuelle Situation angemessen.

Die Neustädter Schauburg und das im vergangenen Jahr in das Kraftwerk Mitte gezogene Zentralkino lassen ihre Kinos ebenfalls am Sonntag leuchten. Stefan Ostertag, Geschäftsführer des Filmtheaters Schauburg, begrüßt das Lebenszeichen seiner Branche: „Wir wollen unser Publikum auf diese Aktion aufmerksam machen“. Weitere besondere Aktionen seien allerdings nicht geplant.

Die Kinos brauchen Zeit um sich auf eine Öffnung vorzubereiten

Zentralkino-Leiter Bernhard Reuther freue sich ebenso über das öffentliche Signal, jedoch müsse die Politik nun handeln. „Es ist eine schöne Aktion – ein kleines Zeichen. Wir sind für euch als Publikum da. Die Politik kennt unsere Forderungen. Wir und unsere Partner brauchen Vorlauf, um die Filme vorzubereiten.“

Bislang sollen nur Friseure, Fußpflege und Fahrschulen ab dem 1. März wieder öffnen. Ob die Kinos in naher Zukunft auch berücksichtigt werden, bleibt abzuwarten.

2020: 80,5 Millionen Besucher weniger ■ Die Pandemie hat die Besucherzahlen der Kinos dramatisch einbrechen lassen. 2020 wurden rund 38,1 Millionen Tickets verkauft – etwa 80,5 Mio. weniger als noch ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Rückgang von rund 68 Prozent, wie aus Zahlen der Filmförderungsanstalt (FFA) hervorgeht. Die sächsischen Kinos haben fast zwei Drittel ihres Geschäfts verloren. ■ Die Kinos waren schon im Frühjahr 2020 mehrere Wochen geschlossen, wegen der Abstandsregeln durften auch im Sommer und Herbst nur deutlich weniger Besucher in die Kinosäle. Seit November sind Filmtheater und andere Einrichtungen bundesweit wieder dicht, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. ■ 2020 machten die Kinos entsprechend weniger Umsatz. Sie nahmen laut Erhebung rund 318 Millionen Euro ein – etwa 69 Prozent weniger als noch im Jahr 2019. Damals hatten die Kinos mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt. Dank Blockbustern waren die Besucherzahlen wieder gestiegen. ■ „Die Auswirkungen der Pandemie auf die Kinolandschaft werden sich erst im Laufe dieses Jahres zeigen“, so FFA-Vorstand Peter Dinges. „Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen die Kinos als Kultur- und Erlebnisorte schon lange schmerzlich vermissen und nur darauf warten, dass die Häuser endlich wieder öffnen dürfen. Deshalb wird es nach dem Neustart wieder richtig losgehen.“

Von Julia Kilian (dpa), Tim Krause