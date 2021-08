„King of Mbalax“: Pape Diouf kommt nach Dresden

Dresden

Zum Besten, das aus den USA in die Welt kam, gehört der Jazz. Und der hat seine Wurzeln bekanntlich in Afrika. Mit wachsendem Selbstbewusstsein und künstlerischer Entfaltungskraft besinnen sich dort inzwischen zahlreiche Musikerinnen und Musiker ihrer Kreativität, die aus ursprünglichen Narrativen und notwendigem Widerspruchsgeist resultiert.

Einer, der es mit diesen Grundlagen, verbunden mit enormer künstlerischer Expressivität, in kürzester Zeit zum Superstar geschafft hat, ist der senegalesische Sänger Pape Diouf. Er sollte bereits im vergangenen Sommer sein Deutschland-Debüt zu den Dresdner Musikfestspielen geben, doch die Pandemie hatte, wie so vieles, auch diesen Auftritt verhindert. Nun soll das ursprünglich für den Kulturpalast geplante Konzert in Dresdens grüner Lunge unter freiem Himmel nachgeholt werden.

Auf Empfehlung von Eric Clapton

Am Mittwoch tritt Pape Diouf mit seiner Band in der Jungen Garde auf, ein Open-Air-Konzert, das Musikfestspiel-Intendant Jan Vogler sehr am Herzen liegt: „Die Empfehlung für Pape Diouf kam tatsächlich von Eric Clapton. Seine Frau hatte ihn zum Geburtstag zu einem Konzert von Pape Diouf in Paris eingeladen. Das hat ihm so gut gefallen, dass er danach zu mir sagte: ‚den musst du unbedingt zu deinem Festival holen!‘“ Gesagt, getan.

Der Cellist Jan Vogler konzertierte bekanntlich im Abschlusskonzert der Dresdner Musikfestspiele 2019 gemeinsam mit Mister „Slowhand“. Claptons Empfehlung ging ihm nicht mehr aus dem Sinn. „Ich kannte den Namen von Pape Diouf und auch seine Musik damals noch gar nicht und habe einen Taxifahrer in New York gefragt, ob das gut sei.“ Der Chauffeur soll ganz begeistert gewesen sein und habe sofort gerufen „He is the king!“

Begnadeter Hit-Schreiber

Das ist der aus dem Senegal stammende Musiker Pape Diouf in der Tat. Auf dem afrikanischen Kontinent gilt er schon längst als Superstar und ist zu einer der bedeutendsten musikalischen Stimmen seines Heimatlandes avanciert. Dort füllt der charismatische Musiker ganze Stadien, aber auch auf seiner USA-Tournee 2016 sowie bei Auftritten in Paris hat er sein Publikum fasziniert. Der als „King of Mbalax“ – einer unwiderstehlich mitreißenden, höchst stimmungsvollen Melange aus vermeintlich westlichen Stilen wie Soul, Jazz und Latin – umjubelte Sänger wird als begnadeter Hit-Schreiber mit einer faszinierenden Bühnenpräsenz gefeiert. Seine stark von traditionellen senegalesischen Rhythmen getränkte Musik zeugt obendrein aber auch von den tief im afrikanischen Leben verankerten Werten wie Freiheit und gegenseitigem Respekt.

Die sich Pandemie-bedingt nun fast über das ganze Jahr erstreckenden Dresdner Musikfestspiele 2021 sehen dem Deutschland-Debüt dieses Sängers und seiner Band in der Jungen Garde mit großer Hoffnung entgegen. Intendant Jan Vogler sagte dieser Zeitung gegenüber vorab: „Ich freue mich sehr, Pape Diouf jetzt in Dresden begrüßen zu können und darauf, mit unserem Publikum diesen besonderen musikalischen Abend zu feiern.“

Pape Diouf – Gesang, La Génération Consciente, 25. August, 20 Uhr, Junge Garde

Von Michael Ernst