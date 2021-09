Dresden

Presserundgänge haben selten so etwas wie poetisch anmutende Momente. Jetzt aber kam es dazu, und das gleich doppelt. Im Japanischen Palais luden die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zum Blick in ihre zweite Kinderbiennale, die den Titel „Embracing Nature“ trägt. Und wo auch das Interagierende und somit das Soziale seinen festen Platz hat, selbst wenn pandemiebedingt auf so etwas wie kleinere Tastschirme oder auch riesige Berührungsfelder verzichtet wird.

Dafür aber gibt es andere Möglichkeiten der Interaktion. Sie wurden von Viertklässlern der 147. Grundschule auch mit großem Vergnügen demonstriert. Erst führten sie mit ihren Bewegungen eine Art Dialog mit der interaktiven Installation „Field“ der amerikanischen Gruppe Design i/o. Das in eigenartig-schöner Farbigkeit gestaltete Feld, das sich über die gesamte Wandbreite zieht, reagiert entsprechend darauf. Wer es mit Konzentration zu graziler Fertigkeit bringt, der kann hier Blumen bestäuben und die Wand – pardon, das Feld – zum Blühen bringen.

Unter Theresa Rothes himmelgleichem „Verregnete Tage mit vereinzeltem Sonnenschein“ lässt es sich offenbar gut träumen. Quelle: Anja Schneider

Einen Raum weiter bittet die junge Dresdner Künstlerin Theresa Rothe unter einen verrückt gestalteten Wolkenhimmel. Ihre Arbeit „Verregnete Tage mit vereinzeltem Sonnenschein“ lässt aus diesen Wolken Blumen nach unten wachsen (es sind zwar 3500 Kunstblumen, aber die Vorstellung ist einfach zu wunderbar). Auf dem Boden liegen wolkenähnliche Kissen, auf denen die Kinder wohl ewig liegen könnten. Ein wenig Anleihe hat Rothe sicher auch bei Olafur Eliasson genommen. Der hatte 2003 in der Tate Modern in London eine künstliche Sonne in der riesigen Halle des Museums scheinen lassen, während sich die Leute zum Picknick darunter trafen.

Kinderbiennale-Premiere in Dresden vor drei Jahren

Um Rothes Installation herum soll an den Wänden ein Teppich aus Textilblütenstickern entstehen, auf denen die Kinder ihre Wünsche schreiben. Das wiederum erinnert auch an die Kinderbiennale-Premiere in Dresden vor drei Jahren, als schon Lynn Lu (die aus Singapur stammt) einen Raum für geheime Wünsche entstehen ließ. Und ein Exponat nimmt noch die Rolle des guten alten Bekannten ein. Mark Justiniani zeigt wie bereits 2018 sein Werk „Well“, ein Spiel mit der Unendlichkeit, dank optischer Täuschung. Er soll, sagte SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann, diese Installation nach der Kinderbiennale für das Grüne Gewölbe anpassen, um auch dort die Familien stärker anzusprechen.

Die Kinder jedenfalls erkoren noch den bunten Raum von Andreas Schlegel, Hazel Lim-Schlegel und Hanna Xin Schlegel zu einem ihrer klaren Favoriten. Hier wird die Bewegung der Mädchen und Jungen via Kamera in kaleidoskopartige Bilder übersetzt. Einen ruhigen Kontrapunkt hat dagegen Giuseppe Licari mit seiner „Naked Landscape“ gefertigt. Ein Raum, dessen welliger Boden aus 12 Tonnen Lehm und 400 Kilogramm Stroh entstand. Aus einer sehr rissigen, auf den ersten Blick dürregeplagten Oberfläche lugen aber bereits Grashalme und Pflanzen, die Experten vom Botanischen Garten mit ausgesucht haben. Auch hier gilt: Diese jetzt noch öde Landschaft soll sich in den kommenden Monaten sichtbar ändern, indem einiges grünt, wächst und gedeiht.

Vor den Kameras der Installation „The Oort Cloud and the Blue Mountain“ gemachte Bewegungen fließen in kaleidoskopartige Bilder Quelle: Anja Schneider

Fünf Monate wird die aktuelle Biennale nun zu sehen sein, die nächste dann wieder 2023. Der Maßstab wurde vor drei Jahren gesetzt. Damals kamen insgesamt rund 110 000 Besucher – je zur Hälfte Kinder und Erwachsene, wie Ackermann gestern rückblickend von jenem Überraschungserfolg erzählte, „die mit Abstand erfolgreichste Ausstellung im Japanischen Palais“. Die aktuelle Ausgabe werde „komplett finanziert von einer privaten Stiftung, die nicht genannt werden möchte“. Auf Nachfrage sagte Ackermann, dass es sich dabei um mehrere hunderttausend Euro handele.

Nachhaltigkeit im Fokus

Der Ausstellungstitel „Embrace Nature“ ist dabei natürlich auch programmatisch gemeint. Denn schon im Vorfeld spielte wie schon 2018 Nachhaltigkeit eine äußerst wichtige Rolle. Dieses Mal habe man auf Plakate verzichtet, ebenso auf Flugreisen oder Transporte. Darauf wies die Kuratorin Florence Thurmes hin, die schon vor drei Jahren verantwortlich zeichnete. Und wie damals hat auch in diesem Jahr der Kinderbeirat stark mit kuratiert: drei Dresdner Grundschulklassen. Außerdem hat die Schau gleich noch die Fühler ins Digitale ausgestreckt und macht sich auf der neuen SKD-Plattform Voices breit.

Wem das alles noch nicht reicht: Im ersten Stock des Japanischen Palais gibt es Räume für diverse Mitmach-Programme. Außerdem warten eine Bibliothek und ein Shop.

bis 27. Februar 2022, geöffnet Di-Fr 13-18, Sa & So 10-18 Uhr (in den Ferien Di-So 10-18 Uhr), die Vormittage ab 9 Uhr gelten Schulklassen, Kitas, Gruppen (wofür eine Anmeldung notwendig ist), Eintritt frei

Von Torsten Klaus