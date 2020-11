KiKA zeigt Doku über jungen Dresdner Tänzer

Dresden

Der Kinderkanal (KiKA) blickt am Sonntag ab 20.25 Uhr in seiner Reihe „Schau in meine Welt“ hinter die Türen und Kulissen der Palucca Hochschule für Tanz Dresden. Im Mittelpunkt der Dokumentation steht Johann Albrecht Valentin Voigtmann, Tanz-Student der Nachwuchsförderklasse (N1).

Der Film erzählt über den Studienalltag an Deutschlands einziger eigenständen Tanzhochschule und bietet Einblicke in den Unterricht des Klassischen Tanzes, der Improvisation und der Folklore sowie in den regulären Schulunterricht an der integrierten Oberschule. Gedreht wurde die Dokumentation vom 9. bis 15. September durch die 99pro media GmbH ( Leipzig).

Von DNN