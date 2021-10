Keine Überlebenden: Harte Theaterkost im Kleinen Haus Dresden

Dresden

Ein Haus, von roten Begrenzungen eingefasst. Auch in seinen Zimmern ist alles in Rot gehalten. Das Licht flackert dazu in fast hypnotisierender Regelmäßigkeit. Bis Fräulein Rasch kommt, die hier daheim ist.

Eine Off-Stimme stellt sie vor – und beschreibt dabei eine Einsamkeit, ohne dieses Wort zu verwenden. Fräulein Rasch lebt ihr Leben eines Musters ohne jeglichen Wert. Es ist angefüllt mit heimischen Bewegungen, den immer gleichen Wegen zwischen den Zimmern, den alltäglichen Ritualen, an denen wir einerseits freudvoll festhalten, die bei anderer Betrachtung aber auch die Gefahr unserer Auslöschung beinhalten, wenn wir uns irgendwann gänzlich in ihnen verlieren.

Stummer Monolog mit Live-Musik

Der Autor Franz Xaver Kroetz hat seinem Anfang der Siebzigerjahre entstandenen Text „Wunschkonzert“ nur Regieanweisungen beigegeben und die titelgebende Radiosendung eingebaut. Als Spiel also ein stummer Monolog. In der Inszenierung am Staatsschauspiel Dresden wird er untermalt von Live-Musik (Fabian Ristau). Sie ist der Teppich, auf dem Fräulein Rasch tanzt, isst, raucht, ihre Unterwäsche reinigt. In einer Sequenz wird der Sound zum Beat, Fräulein Rasch scheint sich auf der Bühne zu vervielfältigen, doch dieses kurze Aufflackern von Lebendigkeit vergeht, wie es kam.

Christine Hoppe spielt dieses Fräulein, ohne Worte. Das Publikum ist ihr zugeneigt, folgt tatsächlich gespannt, wird dem Anspruch gerecht, den die Bühne verlangt. Ein Stück ohne Sprache – es fühlt sich ein wenig so an wie die erste Konfrontation mit einem abstrakten Bild, wenn man bis dato immer nur gegenständliche Kunst kannte.

Bühnenbild macht Text allgemeingültig

Regisseurin Lilja Rupprecht löst Kroetz’ Text aus seiner Entstehungszeit. Der originalen Zuschreibung des Autors, dass Fräulein Rasch wegen ihrer Einsamkeit „anfällig für Werbung“ sei, dass ihr Zuhause einen Geruch „von Neckermann und Kunstgewerbe“ habe, muss so nicht mehr entsprochen werden. Die Bühne im Kleinen Haus (Paula Wellmann) bewegt sich ergo weg von diesem Bezug, übersetzt Fräulein Raschs Leben und Sterben auf eine allgemeingültigere Ebene. Ihr finaler Selbstmord, eine Überdosis Schlaftabletten, wirkt eher wie ein spielerisch-neugieriger Versuch, weniger als verzweifelter Abgang. Kroetz beschreibt diesen Suizid noch als „töricht“, da er sozusagen nichts an den damals noch kritisierten Gesellschaftsverhältnissen ändere. Auch diese Interpretation lässt die Dresdner Inszenierung aber hinter sich.

Überkommene Familienverhältnisse

Der Abgang des toten Fräuleins geht nahtlos in den Auftritt der Familie Raab über. Sie ist dermaßen ein Abklatsch bundesrepublikanischer Verhältnisse Anfang der Siebziger, dass es aus heutiger Sicht fast schmerzt. Da ist die antik anmutende Rolle des Mannes als Ernährer, die nicht arbeitende Frau, der übers Einkommen definierte Status. Auch rückblickend kein Wunder, dass sich in der Entstehungszeit des zugrundeliegenden Films „Warum läuft Herr R. Amok?“ von Michael Fengler und Rainer Werner Fassbinder (später wurde ein Theatertext daraus) endgültig eine jüngere Generation regte, um diesem elterlichen „Vorbild“ zu entkommen, das nur noch als Sackgasse empfunden wurde.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deformierung als Abbild gesellschaftlicher Verhältnisse

Herr Raab (Matthias Reichwald) gibt hier das sogenannte Familienoberhaupt. Seinen angepeilten beruflichen Aufstieg versemmelt er, weil er seinem Chef mit dem Angebot, auf dem Betriebsfest Brüderschaft zu trinken, zu sehr auf die Pelle rückt. Sein Boss (Moritz Kienemann) ist zwar sozial noch wesentlich disfunktionaler als Raab, aber eben trotzdem der Boss. Zum Schluss wird Raab erst seine Familie, dann sich selbst töten. Kein Splatter auf der Bühne, und doch ein eindrucksvolles Finale. Dass sich da Tocotronics Zeile „Dein Tod war angekündigt“ wie von selbst beim Betrachter einstellt, ist kein Wunder.

Groteske Kopfformen, grobe Masken

Rupprecht verfremdet auch den zweiten Teil des Abends. Und zwar, wie schon beim „Wunschkonzert“, mit einem grundlegenden Kniff. Die Individuen werden auf der Bühne ihrer Mimik beraubt, dafür sorgen die groben Masken und grotesken Kopfformen, die ein wenig an die Aliens aus dem Film „Mars Attacks!“ erinnern (Kostüme: Annelies Vanlaere). Diese Deformierung ist natürlich auch Abbild der gesellschaftlichen Verhältnisse, die Kroetz, Fassbinder und in Summe Rupprecht ins Licht zerren.

Das Ergebnis bleibt eine aus der Zeit gelöste und deshalb gelungene Mischung aus Sozialreportage und „Psycho“. Trotz der einfühlsamen Livemusik Ristaus, die wie bei Falcos „Amadeus“ durchaus ganz kurze Unterhaltungsanleihen nimmt, wird das aber kein verwaschener Soundtrack zu einem rührseligen Stück. Das alles bleibt harte Kost. Theater für Fortgeschrittene. Der nach gut zwei Stunden anhaltende Premierenbeifall war mehr als verdient.

Nächste Vorstellungen: 15. Oktober, 15. & 28. November

www.staatsschauspiel-dresden.de

Von Torsten Klaus