Keine Party zum Geburtstag – Dresdens riesa efau wird 30

Die kleine Straße ist verstopft. Kein Durchkommen an diesem späten Vormittag. Ein Betonmischer-Laster hat sich dort in aller Ruhe breitgemacht, eine Pumpe schickt den Beton über eine Rohrverbindung nach oben in den Rohbau, vor dem der Laster steht. Ein ordentlicher Neubau wächst hier, über Eck, tatsächlich geklotzt statt gekleckert – wie derzeit an zahlreichen Orten in Dresden. Stadt- und Immobilienentwicklung, sagen die einen. Gentrifizierung, sagen die anderen. Für diese ambivalente Tendenz steht die Friedrichstadt stellvertretend.

Vom Hausbesetzer zum Geschäftsführer

Von Frank Eckhardts Büro unterm Dach kann man die Szenerie des Bauens mittlerweile gut beobachten. „Eigentumswohnungen“, sagt er – und die Unzufriedenheit schwingt mit in der Stimme. Dennoch stellt er sich nicht einfach hin und schimpft auf diese Entwicklung. Denn hier wie anderswo hat der Prozess der Gentrifizierung eine Vorgeschichte. Und genau genommen ist Eckhardt ein Teil davon.

Frank Eckhardt, Geschäftsführer des riesa efau. Mit dem Begriff Soziokultur fremdelt er etwas. Quelle: Anja Schneider

Diese Geschichte beginnt Anfang 1990 – Eckhardt ist schon damals mittendrin – mit einer Hausbesetzung. Nicht ungewöhnlich in jenen Tagen. Ungewöhnlich aber ist, was sich daraus entwickelt hat. 30 Jahre später lässt sich konstatieren: einiges. Das Eckhaus und der gegenüberliegende Neubau (2015 als Kulturforum eröffnet) beherbergen nicht umsonst den größten local player in Sachen Soziokultur: das riesa efau.

Wobei der damalige Hausbesetzer und heutige Geschäftsführer Eckhardt den Begriff der Soziokultur gar nicht so gern hört oder gar nutzt. Das werde viel mit schlechter Kunst assoziiert, schiebt er erklärend hinterher und rudert gleich wieder etwas zurück: „So pauschal stimmt’s ja auch wieder nicht.“

Aber wie ist das nun mit all dem Wachsen ringsum? „Hat sich schon alles ziemlich verändert im Gegensatz zu Zeiten, als es hier noch überall aussah wie auf einer LPG-Fläche“, sagt Eckhardt und muss gleich lachen über seinen Vergleich. „Damals dachte man nicht, dass man nur 500 Meter vom Zwinger entfernt ist.“ Wohnungsbau sei – mit Verweis auf die benachbarte Baustelle – jedoch wichtig und richtig, fügt er gleich noch an. Selbst wenn dadurch Chancen verpasst worden seien wie ein möglicher kleiner Park gleich vorm Altbau an der Ecke Adlergasse/Wachsbleichstraße.

Ein Blick in den Hof (links das Dach der Motorenhalle) zeigt, wie schnell auf der benachbarten Baustelle alles in die Höhe wächst. Quelle: Anja Schneider

Besser also, von genutzten Chancen zu reden. Ein Beispiel dafür ist die Runde Ecke, früher eine Tankstelle, heute ein Projektraum fürs riesa efau. Da habe die Stadt „beherzt zugegriffen“, lobt Eckhardt rückblickend. Das Nachbargrundstück habe man auch erwerben wollen, dort wäre Platz für einen kleinen Garten gewesen. Dazu kam es aber nicht. Das fehlende Grün macht sich mittlerweile in der Umgebung bemerkbar. Nicht zuletzt musste die begrünte Fläche an der Friedrichstraße/ Ecke Weißeritzstraße trotz Protesten ebenfalls schon einer Bebauung weichen.

„Dieser Garten kommt jetzt auf den Hof der Motorenhalle, mit mobilen Beeten“, verspricht Eckhardt zumindest etwas Linderung. Außerdem soll die große Brache Richtung Schäferstraße mit einem temporären Gartenprojekt belebt werden. Man wolle die Flächen grün halten, „bis sie bebaut werden“. Dass das in absehbarer Zukunft passieren dürfte, liegt nahe.

Feier zum 30. Geburtstag abgesagt

„Wir waren lange – natürlich mit anderen auch – in der Rolle eines Stadtteilerweckers“, fasst er die Rolle „seines“ Hauses zusammen. Wobei sich diese Funktion in ihrer praktischen Umsetzung ändert, dabei aber nichts von ihrem grundlegenden Wert einbüßt.

Die Zusammensetzung der Nachbarschaft – womit wieder das Thema Gentrifizierung aufkommt – hat sich in den vergangenen Jahren schon „massiv geändert, und zwar zum Positiven“, erzählt er. Die Friedrichstadt galt vor einem Jahrzehnt noch als überaltert. Mittlerweile sind auch viele junge Leute ins Viertel gezogen. Das riesa efau, das unter anderem ein umfangreiches Kursangebot bietet, dazu Ausstellungen oder auch eine Einrichtung wie das Mehrgenerationenhaus ( Dresdens einziges), profitiert so auch von der Bevölkerungsentwicklung im Kiez. Und ist damit im klaren Vorteil zu anderen Mitspielern der freien Szene, die schließlich oft genug – nachdem sie städtische (Un-)Gegenden teilweise lange gegen deren Verfall besiedelten – wieder verdrängt werden, wenn sogenannte Immobilienentwickler Lunte gerochen haben.

Als dieser Text beginnt, ist Corona vor allem noch eine italienische Schlagzeile. Als er endet, ist vieles anders geworden. Auch das riesa efau hat seine Feier zum 30. Geburtstag abgesagt. Sobald das Leben wieder auf vollen Touren läuft, dürfte die Party aber nachgeholt werden. Mit reichlich Gästen aus der gentrifizierten Nachbarschaft – aber nicht nur denen.

www.riesa-efau.de

Von Torsten Klaus