Kein Weihnachtstheater: Wie geht es den Bühnen in Ost- und Westsachsen?

Die Kulturraum-Theater von Plauen über Bautzen und Görlitz bis Zittau, von Zwickau über Chemnitz und Döbeln bis Freiberg haben Weihnachten eigentlich Hochkonjunktur. Ganze Städte rennen da familiär geschlossen ins Theater, die neuen Stücke – vor allem die liebevoll mit Riesenaufwand ausgestatteten Märchen – laufen in vier bis sechs Wochen mit bis zu 40 ausverkauften Vorstellungen, oft zweimal hintereinander. Ein Riesenaufwand – der aber zu mehr als 25 Prozent der Ticket-Jahreseinnahmen führt.

Stille Tage, lange Nächte und große Verluste

Nun stattdessen: Stille Tage, lange Nächte und große Verluste. Eine Umfrage der Dresdner Neuesten Nachrichten in Ost- und Westsachsen erfasst den Stand der Dinge, denn die meisten Stücke waren ja schon fertig geprobt und aufführungsreif. Folgen wir – ganz entgegen der Antwortfrequenz und der aktuellen Inzidenzzahlen – dramaturgisch der Sonne, also ihrem Lauf von Ost nach West.

An den beiden Häusern des Gerhart-Hauptmann-Theaters in Görlitz und Zittau droht ausgerechnet die Abschiedsspielzeit von Generalintendant Klaus Arauner zu einer besonderen zu werden. Er ist seit 1986 am Görlitzer Theater – war neben Regisseur auch Spielleiter, Oberspielleiter, Operndirektor und ist seit Juli 2010 (und noch bis Juli) Generalintendant. Er konnte durch die nötigen Maßnahmen wie Kurzarbeit und Reduktion des Produktionsbetriebes – mittels der Bereitschaft der Gesellschafter, ihre Zuschüsse in geplanter Höhe auszuzahlen – die betriebswirtschaftliche Stabilität des Theaters erhalten.

„Ein großer Beitrag wurde auch durch die Spenden von Zuschauern geleistet“, betont Arauner, der durch die pandemiebedingte Aussetzung des Spielbetriebes allein im Dezember sechsstellige Einnahmeausfälle verzeichnet, die durch besagte Kurzarbeit kompensiert wird. Arauner geht derzeit – wie die meisten der Kulturraumtheater – von einer Schließung bis Ende Februar aus. Ein Infektionsgeschehen in den Betriebsstätten des Theaters sei nicht bekannt, versichert er.

Drei Stücke waren fix und fertig: Zittaus Schauspielintendantin Dorotty Szalma inszenierte die Märchenproduktion „Die Schöne und das Biest“ mit Martha Pohla in der Hauptrolle. Bei der Görlitzer Tanzsparte fiel die neubesetzte Wiederaufnahme des Tanzmärchens „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“ aus. Und Solobassist Stefan Bley, seit 1978 in über 100 Rollen zu erleben und als mehrfacher Publikumsliebling auch im Stadtrat auffällig, führte in der Sparte Musiktheater durch das bereits 43. Weihnachtskonzert „Mit seinem hellen Scheine“. Nun ist dies (gern gegen Spende) über die Netzpräsenz und andere Kanäle digital nachzuempfinden.

Theater lebt vom Kontakt

Ganze Videoproduktionen eigener Stücke wird es am Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen dagegen nicht geben. Intendant Lutz Hillmann: „Wir sehen darin keinen Sinn. Theater lebt vom Kontakt zwischen der Bühne und dem Publikum. Wenn der nicht da ist, findet Theater nicht statt, so wie wir uns Theater vorstellen.“ Und er warnt: „Der moralische und mentale Verlust für das Publikum, aber auch für unsere Mitarbeiter ist hoch. Die Bedeutung der Kultur für unser Zusammenleben, für den Austausch und als öffentlicher Diskursraum einer demokratischen Gesellschaft ist gerade in dieser herausfordernden Zeit gefragt.“ Dieser Verlust sei umso schmerzlicher, denn zur Krisenbewältigung werde Kultur gebraucht. „Die materiellen Verluste werden wir erst später ermitteln können“, seufzt er und hofft, die Einnahmeausfälle durch Kurzarbeitergeld kompensieren zu können, denn sein Haus sei auf Anweisung des Rechtsträgers bis Ende Februar geschlossen. Zwei positive Tests und wenige Quarantänefälle habe es in der ganzen Zeit gegeben, der Probenbetrieb war kurz beeinträchtigt, aber fürs Publikum gab es – wie bis dato für ganz Deutschland – keine bekannten Vorfälle.

In harten Zahlen trifft der Ausfall das Deutsch-Sorbische Volkstheater noch härter: Es waren für Dezember insgesamt 132 Vorstellungen und Vermietungen geplant. Schon im November hatte man (noch viel kurzfristiger) 82 Veranstaltungen absagen müssen – das sind in Summe dreieinhalb Vorstellungen pro Tag, die ausfallen. Fertig war „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ nach dem gleichnamigen Buch Otfried Preußlers – allein dieses Stück hätte samt Premiere 32 Höhenflüge erlebt. Als Alternative wäre im Puppenburgtheater 18 Mal die Wiederaufnahme von „ Weihnachten mit Pettersson und Findus“ und dazu neu „Die kleine Meerjungfrau“ als Solospieltrieb von Eva Vinke gelaufen.

Theatersommer als Rettung?

Springen wir westwärts gen Freiberg ins erste bürgerliche Stadttheater der Welt, das nun als Mittelsächsisches Theater auch die Döbelner Bühne sowie die Seebühne Kriebstein bespielt. Dort herrscht derzeit ebenfalls schon wieder „differenzierte Kurzarbeit“, man hofft auf März als Neustart. Aber: Man plant intensiv an einem langen Theatersommer, für den man – manifestiert per Vereinbarung zwischen Betriebsrat und Theaterleitung – einen Großteil des Jahresurlaubs in den Februar verlegt hat.

Der großartige Verzicht auf Sommerurlaub ermöglicht eine deutliche Erweiterung des Angebotes an Freilichtaufführungen von Mai bis September 2021: Die Operette „Die Csárdásfürstin“ auf der Seebühne Kriebstein, dazu „Gold“ als musikalisches Kinderstück im Freiberger Schlosshof, plus Shakespeares „Sommernachtstraum“ und ein Märchen für die ganze Familie auf dem Schacht „Alte Elisabeth“ – genaueres dazu dann Ende Januar. Zwei Programme mussten auf Eis gelegt werden und werden nun wohl auf die nächste Weihnachtssaison verschoben.

Aus den Theatern der Kulturhauptstadt in spe Chemnitz melden sich Generalintendant Christoph Dittrich und Pressereferentin Uta Thomsen. Kultursenator Dittrich verweist auf die Problematik: „Die Monate November und Dezember machen in Summe mindestens 25 Prozent der jährlichen Einnahmen aus Ticketverkäufen aus. Die Spielunterbrechung in diesem stark durch Tradition und Rituale geprägten Umfeld der Feiertage ist für Künstler und Publikum mental als existenziell zu bezeichnen.“ Dennoch seien die harten Maßnahmen aus seiner Sicht absolut richtig – bei ihm im Haus gab es durchaus etliche Fälle im Ensemble, wobei via Hygienekonzepten die Verbreitung im Haus unterbunden werden konnte.

Uta Thomsen verweist auf die beiden neuen Inszenierungen „Die wilden Schwäne“ und „Die feuerrote Blume“. Ersteres, eine Figurentheaterversion von Thomas Brasch, gibt es nun als ausgewachsene Videoproduktion, die „Blume“ wäre sogar seit längerem die erste Schauspielproduktion im Opernhaus gewesen, wo mehr Zuschauer mit Abstand reinpassen und die Luft ionisiert wird. Das sind, so der Ticketservice, in Summe 49 Vorstellungen, die ausfallen – beide Produktionen allerdings mit Hoffnung auf Weihnachten 2021. Dazu wären noch zwei Inszenierungen aus dem Vorjahr gelaufen: 28 Mal Michael Endes „Die unendliche Geschichte“ im Schauspielhaus und 26 Mal Grimms „Der Zaubermantel“. Im digitalen Adventskalender auf der Netzpräsenz warten Videos – sogar exklusiv am Heiligen Abend.

Das Theater Zwickau-Plauen antwortet in Form von Generalintendant Roland May, Geschäftsführerin Sandra Kaiser und Pressereferentin Carolin Eschenbrenner – wie gewohnt am schnellsten. Dort wurde sogar schon bis Ende März Stille verkündet – und zwar schlicht, weil nicht zu erwarten ist, dass vorher ein Spielbetrieb möglich sein wird. „Um Ostern“ soll es dann mit Inszenierungen aller Sparten die Eröffnung des Zwickauer Gewandhauses und gleichzeitig die Wiederaufnahme des Spielplans in Plauen geben – doppelte Auferstehung.

Sie hatten für Dezember in Plauen mit „Nachtigall Tausendtriller“ ein armenisches Märchen geplant, das bis zur Generalprobe kam. Dies war schon als Ersatz fürs fertig produzierte Märchen „Abenteuer im Spielzeugland“ gedacht, das im vergangenen Jahr in Zwickau gespielt wurde, aber nun unter diesen Bedingungen in Plauen nicht mehr funktioniert. In Zwickau sollte im Austausch dafür „Rumpelstilzchen“ gespielt werden – das Plauener Weihnachtsmärchen von 2019. Somit fallen 25 Nachtigall-Vorstellungen und 22 Rumpelstilzchen-Aufführungen aus – der materielle Verlust betrage bei rund 10.500 Besuchern etwa 73.500 Euro an Einnahmen, bedauert Kaiser, verweist aber darauf, dass Umsatzausfälle und Mehraufwendungen für Schutzmaßnahmen mit Kosteneinsparungen aus eingestellten Produktionen und Kurzarbeit kompensiert werden können.

Roland May kündigt an, „Nachtigall Tausendtriller“ vielleicht im Frühjahr zu spielen, weil es kein unbedingtes Weihnachtsmärchen sei, „Rumpelstilzchen“ soll Zwickau dann nächstes Jahr verzaubern. Videoformate seien keine vorgesehen.

Von Andreas Herrmann