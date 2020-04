Dresden

.Die schon vor Start beinahe restlos ausverkaufte Tour von Udo Lindenberg 2020 sollte am 21. Mai in Kiel beginnen und unter anderem am 6. Juni in Dresden Station machen. Nun hat der Künstler gemeinsam mit Tourveranstalter Roland Temme die Konzertreise 2020 abgesagt: „Wir möchten die Fans nicht länger im Unklaren lassen. Die fatale Situation in Deutschland und der Welt, die Vorgaben der Bundesregierung, der Länder und Gesundheitsämter, machen es uns unmöglich, die Show-Termine in wenigen Wochen wie geplant umzusetzen“, sagte Temme laut Mitteilung des Dresdner Konzertveranstalters Bernd Aust KulturManagement GmbH.

Es werde keine Ersatztermine oder Verschiebungen geben. Die Ticketpreise sollen ab 1. Juni allen an den entsprechenden Vorverkaufsstellen rückerstattet werden, wo sie gekauft wurden. „Ich bin tieftraurig, diesen Schritt gehen zu müssen“, erklärte Udo Lindenberg. „Zuhause bleiben ist gerade die einzige Lösung.“ „2021 wird es eine neue Tour geben, ihr werdet es erleben!“, verspricht er. „Und es wäre cool, wenn wir uns dann nächstes Jahr ohne diesen Fickvirus gesund wiedersehen.“

