Dresden

Ein warme Sommernacht und dazu die sanften Töne von Katie Melua – das erlebten am Dienstag rund 3.500 Zuschauer in der Jungen Garde. Die georgisch-britische Songwriterin spielte dort die größten Hits ihrer Karriere, etwa „9 Million Bicycles“, „Piece by Piece“ oder „Closest Thing to Crazy“. Dabei präsentierte sie sich schlank besetzt mit einer vierköpfigen Band, darunter auch ihr Bruder.

Generell prägte Schlichtheit den Abend, lediglich ein Zelt aus Lichterketten leuchtete im Hintergrund der Bühne – nichts lenkte ab von Meluas Performance. Die Sängerin bewies, dass sie nicht mehr braucht, als eine Gitarre und ihre Stimme, um das Dresdner Publikum zu verzaubern. Wir haben die Bilder des Auftritts unter freiem Himmel.

Zur Galerie Katie Melua 2019 in der Jungen Garde Dresden

Von DNN