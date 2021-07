Kaspertage: Max Jacob Theater in Hohnstein spielt wieder

Hohnstein

Betrachtet man die Geschichte von den Bremer Stadtmusikanten, die sich in der Hoffnung auf ein besseres – oder überhaupt ein – Leben auf den Weg nach Bremen machen, ein bisschen näher, dann muss man konstatieren, dass sie aus den anderen Märchen der Brüder Grimm deutlich hervorsticht. Hier geht es nicht um Prinzen, die unschuldige Frauen (im Märchen gibt es sie) erretten, oder um schelmische Glücksritter. Hier geht es um das Schicksal von vier abgehalfterten Nutztieren, die ihre besten Tage hinter sich haben und dank ihres couragierten Vorgehens gegen die organisierte Kriminalität zu Reichtum und Ruhm gelangen. Die Moral von der Geschicht’? Nun, die Botschaft lautet schlicht und ergreifend, dass man sich Freiheit und Gerechtigkeit nur erkämpfen kann, wenn man sich mit anderen zusammentut – Einigkeit macht stark.

Den Auftakt macht Rainer König

Am 4. Juli, 15 Uhr, spielt nun Cornelia Fritzsche im Hohnsteiner Max Jacob Theater das beliebte und in der Puppenspielergilde immer wieder gern für die Bühne adaptierte Märchen von den Bremer Stadtmusikanten.

Auch sonst geht am dortigen Haus der Spielbetrieb wieder los. Den Auftakt macht Rainer König, der am kommenden Sonnabend, 20 Uhr, sein Programm „Best of Mime II“ präsentiert. Er bietet Zuschauern Pantomime von klassisch bis clownesk, zeigt aber auch Comedy-Szenen und Formen des gestischen Theaters bis hin zur faszinierenden Welt des modernen Bühnen-Clowns-Theaters. Die Ankündigung verspricht jedenfalls: „Triviale Alltagsszenen, unhörbare Konzerte, entrückte Zauberer und exotische Tiere entzücken das Auge des Publikums.“

Am 7. Juli wird zum 75. Kaspertag eingeladen. Am Eingang zur Burg begrüßt um 16 Uhr der „Hohnsteiner Kasper“ die Gäste und führt über die Burg, durch die Stadt und die Traditionsstätte des Hohnsteiner Handpuppenspiel bis zum Max Jacob Theater. Hier hebt sich um 17.15 Uhr der Vorhang zu Lutz Männels Inszenierung „Der Kasper und die Hexe Babajaga“. Grundszenario des für Kinder ab vier Jahren geeigneten Puppenspiels mit vielen Figuren: Der Kasper ist in Russland gelandet, wo er gemeinsam mit seinem Hund Struppi die schöne Nastjenka aus den Händen der Hexe Babajaga befreit.

Ähnlich das Prozedere beim 76. Kaspertag am 14. Juli, statt Männel ist es Marco Vollmann, der eine Inszenierung vorstellt – und zwar „Der Kasper und der fürchterliche Drache“. In dieser Geschichte hat die Oma Geburtstag. Räuber Erwin will ihr dreisterweise die Geschenke und den „Guchen glauen“. Auf Empfehlung der Hexe verbündet er sich sogar mit einem fürchterlichen Drachen. Bloß gut, dass der Kasper sich der Sache angenommen hat, und alles zu einem guten Ende bringt. Überhaupt sind im Juli einige „Kaspertage“ auf den Spielplan gesetzt worden. Beim 77. Kaspertag am 21. Juli präsentiert Jens Hellwig das Stück „Der Goldschatz in der Mühle“, beim 78. Kaspertag am 28. Juli Marco Vollmann die Inszenierung „Kasper auf dem Blumenstern“.

Ansonsten steht im Juli im Max Jacob Theater noch das Stück Kasper, König, Räuber Hinz“ auf dem Spielplan, das von Volkmar Funke am 18. Juli, 15 Uhr, gegeben wird. Hier ist des Königs goldener Apfel verschwunden und nur der Kasper kann noch helfen. Während alle denken, dass der Räuber Hinz den Apfel gemaust hat, geht der Kasper einer anderen Spur nach.

Gastspiele auf Empfehlung

In der Regel sind es um die sechs Veranstaltungen, die am Max Jacob Theater jeden Monat stattfinden. In der Regel setzt man auf bewährte Puppenspieler aus der Umgebung, „von denen man weiß, dass sie gut sind“, wie Andrea Bigge, die Kulturmanagerin des Theaters gegenüber den DNN mitteilte. Aber es gibt auch Gastspiele, angeregt durch Empfehlungen von anderen Puppenspiel-Enthusiasten. Man schaut sich die Homepage an. Nun liegt der Fokus zwar der Tradition des Hohnsteiner Kaspers gemäß zwar auf Kaspertheater-Inszenierungen, „zwingend notwendig ist dies aber nicht“, wie Bigge deutlich machte.

Insgesamt habe das Theater 120 Plätze, vor Corana zählte man am Max Jacob Theater durchschnittlich etwa 50 Besucher pro Vorstellungen, die hofft auch unter ein Pandemieauflagen mit eingeschränktem Sitzplatzangebot nach Hohnstein locken zu können. Organisiert wird der Betrieb nicht zuletzt dank eines Freundeskreises, der etwa 15 bis 20 aktive und ein paar passive Mitglieder umfasst, wie Bigge gegenüber den DNN verriet.

Wichtige für den Besuch aller Veranstaltungen: Es sind die aktuell vor Ort geltenden Hygiene- und Schutzbestimmungen zu beachten, weshalb ein Mund-Nasenschutz mitzuführen ist (OP-Maske). Kartenreservierung per E-Mail an: info@max-jacob-theater.de.

Von Christian Ruf