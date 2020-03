Karpfen Kurt schwimmt zwischen Büchern

Dresden

Ein Karpfen als Held eines Kinderbuches? So ein gemächlich blubbernder Geselle, stumm und schlammig? „Wer macht denn sowas?!“ soll eine Verlagsmitarbeiterin gefragt haben. Kathleen Biermann-Jung aus Dresden hat’s gemacht – mit überzeugendem Ergebnis. Auch dank der Illustrationen ihres Vaters Christian, der jahrzehntelang im Dresdner DEFA-Studio Trickfilme gestaltet hat. Die Zeichnungen sind in der Zentralbibliothek zu sehen.

Kurt heißt der schuppige Protagonist, den Tochter und Papa zum Leben erweckt haben. Oder besser: den Kathleen Biermann-Jung vor ihrem geistigen Auge sah, als sie einen abgelassenen Teich mit einem kleinen Rest Wasser passierte. Was, wenn ein Fisch das große Fangen überstanden hat? „Na, kleener Karpfen, was machst du jetzt, so ganz allein?“ überlegte die Naturliebhaberin. Sie habe einen Draht zu Hunden und generell zu Tieren, erzählt sie. „Ich denke, ich kann mich gut in sie hineinversetzen.“

Ein Fisch-Roadmovie – oder besser „Pond movie“

Um Einsamkeit und Enge zu entgehen, begibt sich Flossenschwimmer Kurt also mutig auf die Suche nach einem großen See, in dem kein Ungemach von Menschen und Netzen droht. Dass der kleine Kerl auf seinem Weg in Richtung Freiheit etliche Abenteuer erlebt, versteht sich von selbst. „Bei mir läuft immer gleich ein Film ab.“ Geschichtenerzählen in bewegten Bildern ist Kathleen Biermann-Jungs Beruf. Die 44-Jährige produziert Werbe- und Imagefilme. Ihre visuelle Vorstellungskraft hat sie wohl vom Vater geerbt.

Trickfilme aus Dresden-Gorbitz

Christian Biermann arbeitete u. a. am Zeichenanimationsfilm "Der arme Müllerbursch und das Kätzchen" von Lothar Barke und Helmut Barkowsky aus dem Jahr 1970 mit. Die Kuh links stammt aus einem Werbefilm. Quelle: privat

Vater illustriert Buch der Tochter

Dass der Papa die Illustration „ihres Kurts“ übernimmt, stand für Kathleen Biermann-Jung von vornherein fest. Schon vor vier Jahren, als gerade mal einige Seiten Text niedergeschrieben waren, entwickelte der Senior die ersten Varianten von Kurt und seinen Weggefährten. „Ich hab’ alte Zeichnungen gefunden, wo der Kurt ‘n ziemlich stachliger Kerl ist“, erzählt er. Nach und nach wurden die etwas skurrilen Typen weicher und freundlicher, die Augen größer. Letztlich hat Biermann aus mehr als 50 Skizzen und Entwürfen mit Buntstiften, Pastell- und Fettkreide 22 farbenfrohe Bilder gestaltet.

„Bohème-Bude“ als Atelier, Sauna unterm Dach

In seinem Atelier unterm Dach zeichnete Christian Biermann den ganzen Sommer über am "Karpfen Kurt". Quelle: Kathleen Biermann-Jung

Und die Sommerhitze, die setzt sich auch fest in der Dachkammer. Das wurde im vergangenen Jahr zu einem argen Problem. Der Abgabetermin des Manuskripts saß Vater und Tochter im Nacken. Im Juni hatte der Hein-Verlag Ostrau zugesagt, zur Frankfurter Buchmesse im Oktober sollte das Buch erscheinen.

Mit Farbstiften und Kreiden illustrierte Christian Biermann Kurts Abenteuer. Quelle: Christian Biermann/Scan aus Buch

Spannende Wissensvermittlung

Als die beiden Biermanns das gedruckte Werk dann in den Händen hielten, war ihre Zufriedenheit groß – und die Resonanz bei Lesungen positiv. „Die Kinder finden die Geschichte spannend“, sagt die Verfasserin glücklich. Als Filmemacherin kennt sie sich mit Dramaturgie aus, legt Wert darauf, dass bei Kurts Reise in die Freiheit keine Langeweile aufkommt.

In Spanien verliebte sich Kathleen Biermann-Jung in den streunenden Straßenhund Bobby (links im Bild). Seine Geschichte liegt bereits fertig aufgeschrieben in der Schublade. Shakti (rechts), die Hündin der Autorin, war natürlich mit auf Reisen. Quelle: privat

Die nächsten Bücher sind schon in Arbeit

Und weil es bei erfolgreichen Filmen oft eine Fortsetzung gibt, will die Autorin auch Kurts Geschichte weitererzählen. „In Teil 2 wird’s unterirdisch“, kündigt sie geheimnisvoll an. „Es geht ins Reich des Karpfenkönigs, und die Antagonistin wird eine Welsin.“ Vater Christian zeichnet schon fleißig an den besonderen Figuren. Neben dem Mystisch-Märchenhaften will Biermann-Jung aber auch das Thema Umweltschutz in den Text packen. Denn Flora und Fauna liegen ihr am Herzen. Nicht ohne Grund liegt bereits ein selbst geschriebenes Hundebuch in der Schublade, basierend auf einer autobiografischen Begegnung: In Spanien verliebte sich die Autorin in Streuner Bobby. „Aber jetzt hat der Karpfen den Hund eingeholt“, lacht die Powerfrau.

Die Abenteuer des Karpfen Kurt von Kathleen Biermann-Jung, Hein-Verlag Ostrau 2019. Empfohlen ab 5 Jahren. 12,50 Euro.

Die Original-Illustrationen zu „Karpfen Kurt“ sind bis 18. April in zwei Gruppenarbeitsräumen der Kinder- und Jugendbibliothek im Kulturpalast Dresden zu sehen.

Lesungen: am 27. Juni beim Kunstsommer Moritzburg (Lesung und Mal-Workshop) und am 28. Juni zum Kindertag im Miniaturpark „Die Kleine Sächsische Schweiz“ in Dorf Wehlen

Von Tanja Tröger