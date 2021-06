Karoline Weidt Quartett aus Dresden gewinnt Schweizer Jazzpreis

Dresden

Karoline Weidt hat mit ihrem Vocal-Jazzensemble einen der drei Preise des New Generation #JazzLab in der Schweiz gewonnen. Das teilte die Dresdner Musikhochschule mit.„Das Tolle an dem Preis ist, dass er uns sowohl musikalisch in Form von Meisterkursen unterstützt, als auch auf unserem Weg in die Professionalität“, freut sich die Preisträgrein. „Wir dürfen auf dem Festival da Jazz in St. Moritz spielen, und das ist auch dazu gedacht, sich mit wichtigen Akteuren und Akteurinnen in der Szene zu vernetzen.“

Karoline Weidt studiert seit 2013 an der Hochschule für Musik Dresden, derzeit im Masterstudiengang Instrumental- und Gesangspädagogik mit Schwerpunkt Jazz/Rock/Pop-Gesang. Zusammen mit den ebenfalls in Dresden studierenden Valentin Steinle (Schlagzeug), Mikołaj Suchanek (Klavier) und Loreen Sima (Kontrabass) hat die 26-Jährige als Karoline Weidt Quartett im Februar 2021 ihre erste CD „The Dream“ veröffentlicht und den „Kammermusikpreis des Fördervereins der Hochschule für Musik Dresden“ des hochschulinternen Ensemblewettbewerbs im April 2021 gewonnen.

Mit dem Preis des New Generation #JazzLabs sind eine Masterclass mit den renommierten Mentoren und Veranstaltern vom Festival da Jazz und ein Geldpreis verbunden. Außerdem wird das Quartett auf dem Festival da Jazz um St. Moritz (8. Juli bis 1. August 2021) mit Jazzgrößen wie Brad Mehldau, José James und Till Brönner spielen.

Am 19. Juli wird das Jazzensemble im Rahmen des Palaissommers in Dresden auftreten.

Von DNN